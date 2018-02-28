СК России: Маньяк, расчленивший 19 женщин, оказался вменяемым

28 Февр. 15:38 2018-02-28T20:06:06+03:00

Присяжными вынесен вердикт мужчине, который с 1998 по 2005 годы охотился на проституток

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Собранные следственными органами СК России по Новосибирской области доказательства признаны коллегией присяжных заседателей достаточными для вынесения вердикта в отношении жителя города Новосибирска 52-летнего Евгения Чуплинского, который признан виновным в совершении 19 убийств женщин.

"Следствием и судом установлено, что с 1998 по 2005 годы Чуплинский на улицах Новосибирска знакомился с молодыми женщинами и предлагал последним провести совместно время. При получении согласия он на личной автомашине приезжал совместно с потерпевшими в безлюдные места Новосибирска и прилегающей к нему территории, где совершал их убийства. С целью сокрытия преступлений и исключения своего изобличения в их совершении злоумышленник непосредственно после причинения потерпевшим смерти расчленял их тела, а останки каждой из жертв оставлял в разных местах областного центра и его окрестностей. Возраст потерпевших составлял от 18 до 31 года", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что обстоятельства совершенных убийств (у убитых не пропадали личные вещи), способы сокрытия преступлений вызывали сомнения в психической полноценности мужчины, в связи с чем в рамках расследования уголовного дела были назначены и проведены психолого-психиатрические экспертизы. Однако в ходе экспертиз выяснилось, что Чуплинский хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, в отношении инкриминированных ему деяний вменяем.

Во время следствия Чуплинский заявил, что убивал исключительно дорожных проституток, с которыми был знаком с тех пор, как работал в милиции. Бывший милиционер заявил следствию, что проститутки не имеют права на существование.

В ходе отработки различных версий следователями было проверено более 5 тысяч мужчин, допрошено свыше 8 тысяч свидетелей, проведено более 300 генетических экспертиз. Одна их них позволила найти убийцу, которому теперь грозит пожизненное наказание. Присяжные заявили, что Чуплинский не заслуживает снисхождения.

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