Валерий Гаркалин находится в экстренной реанимации почти две недели

28 Февр. 16:00 2018-03-01T01:27:25+03:00

Валерий Гаркалин сыграл в восьми десятках кинокартин и в этом году будет отмечать 40-летие творческой карьеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коллега актера Ирина Лачина рассказала, что это случилось не на гастролях

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О том, что народный артист заболел, стало известно на гастролях антрепризного спектакля «Страсть Апполона» в Иркутске. Исполнитель главной роли Валерий Гаркалин не появился на сцене перед зрителями, купившими билеты. Вместо него вышел другой известный артист Анатолий Журавлев. Причину замены озвучили организаторы спектакля — Гаркалин срочно госпитализирован в институт Склифосовского.

Накануне состояние здоровье коллеги «КП» прокомментировал Анатолий Журавлев. Он сообщил, что у Валерия Борисовича пневмония.

Между тем, состояние 63-летнего актера продолжает оставаться тяжелым почти две недели.

- Он находится в экстренной реанимации с 16 февраля, - сообщили в институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Мы связались с коллегой артиста по спектаклю «Страсть Аполлона». По словам Ирины Лачиной, все случилось до того, как их труппа вылетела на гастроли по стране.

- Это случилось не на гастролях, это случилось в Москве перед гастролями, куда мы должны были лететь все вместе 20 января, - говорит актриса. - Поэтому Валерия Борисовича сразу отвезли в больницу. Это воспаление легких. Он находится под наблюдением, все нормально. Слава Богу, все вовремя успели сделать. Это то, что я знаю. Все под контролем и состояние стабильное. К сожалению, с Валерием Борисовичем связаться невозможно, потому что отключены средства связи. Желаю ему выздоровления. Он потрясающий человек, он уникальный артист! Самое главное - здоровье. К сожалению, люди, преданные своей работе и своему делу, о себе думают в последний момент. Кажется ничего страшного, а потом это заканчивается подобной ситуацией.

Напомним, Валерий Гаркалин сыграл в восьми десятках кинокартин и в этом году будет отмечать 40-летие творческой карьеры. 10 лет назад он дважды перенес инфаркт, а через год ушла их жизни его жена Екатерина Гаркалина. У актера есть дочь Ника.