Американские СМИ заявили, что Россия повлияла на президентские выборы-2016 в США в семи штатах

28 Февр. 19:42 2018-02-28T20:26:07+03:00

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Заокеанский телеканал NBС News заявил, что у американских спецслужб имеются доказательства «влияния хакеров» на президентские выборы полтора года назад. Где, как известно, победил Дональд Трамп. После чего предыдущий президент Барак Обама приказал спецслужбам провести расследование. И те выяснили: в некоторых регионах США якобы и впрямь имела место кибератака из-за рубежа. Виновна ли в ней Россия, чиновники не уточнили, но журналисты в этом не сомневаются.

Самое смешное, что в двух из семи штатов, куда якобы внедрились цифровые преступники, победила… Хиллари. Речь идёт об Иллинойсе и Калифорнии. Последний регион — известная либеральная вотчина, здесь живёт ядерный электорат Демпартии США, принёсший Клинтон разгромную победу — в «солнечном штате» та набрала 61,7% против 31,6% за Трампа.

Что ж, представим, «русхакеры» действительно существуют и в Калифорнии они попытались вмешаться. Но банальная логика подсказывает: лучше «ломать» какой-нибудь колеблющийся штат, где рейтинг оппонентов примерно равен, нежели тратить ресурсы на штурм хорошо укреплённой «демократической» крепости. Почему? Ведь гипотетическим заказчикам хакеров, наверное, нужно, чтобы «их» кандидат не просто выиграл, но выиграл легитимно. А если на стадии подсчёта голосов он вдруг получит в разы больше, чем давала социология, всем станет ясно — дело нечисто, оппоненты потребуют пересчитать бюллетени вручную, и… надо ли говорить — что?

Или… если хакеры всё-таки взломали Калифорнию, после чего там победила Хиллари, так может, они играли не за Трампа, а за неё? И на самом деле поддержка «демократов» и либеральных ценностей в самом густонаселённом регионе США куда ниже, чем кажется?.. В Иллинойсе обстановка очень похожая: там Клинтон тоже выиграла с огромным отрывом: 55,8% против 38,8% В общем, куда ни кинь, всюду выводы получаются очень опасные. Прежде всего для Демпартии.

ИТОГО

Михаил Фрибен, эксперт Уральского информационно-аналитического центра, специалист по кибербезопасности

Возрастающая активность хакеров по всему миру — объективный факт. И, скорее всего, локальное кибервторжение на выборах-2016 действительно могло быть. Но, исходя из результатов в «подозрительных» штатах, возникает вопрос: а не маскируют ли демократы под видом «русской агрессии» собственную неудачную попытку добиться победы любыми методами?

Следует понимать, что избирательная система США децентрализована, каждый штат сам по своему разумению занимается кибербезопасностью. Где-то лучше, где-то хуже. В отдельных регионах эти системы наверняка имеют «дыры», сквозь которые некто смог проникнуть. Но на глобальном уровне систему сломать невозможно — что как раз и подтвердили нынешние новости. А русские (в смысле — с российскими корнями) хакеры в этой сетевой гоп-компании действительно могли присутствовать. Только вот играли они, судя по всему, не за Трампа, а за «демократов».

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