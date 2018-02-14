Песков: заявления США о «вмешательстве России» в выборы похожи на одержимость

СЕГОДНЯ 12:59 2018-02-14T12:59:45+03:00

В Кремле в очередной раз заверили, что Москва «не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал американские заявления о возможности «вмешательства России» в промежуточные выборы в Конгресс США, которые запланированы на ноябрь 2018 года. Представитель Кремля назвал эти заявления «похожими на одержимость».

«Я не вижу смысла это комментировать, дело в том, что это уже похоже - при всем уважении к авторам таких заявлений - на одержимость», - цитирует Пескова ТАСС.

Также пресс-секретарь в очередной раз заверил, что наша страна «не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела». Как подчеркнул представитель Кремля, Москва уже многократно заявляла о такой позиции. При этом он выразил сожаления по поводу того, что в Соединенных Штатах «упорно отказываются слышать наши слова».

Напомним, о возможном «вмешательстве России» в выборы в Конгресс США ранее говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Как заметил дипломат, Вашингтон может принять необходимые меры, однако предотвратить «вмешательство» будет трудно.