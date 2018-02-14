2018-02-14T12:59:45+03:00
Политика

Песков: заявления США о «вмешательстве России» в выборы похожи на одержимость

В Кремле в очередной раз заверили, что Москва «не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал американские заявления о возможности «вмешательства России» в промежуточные выборы в Конгресс США, которые запланированы на ноябрь 2018 года. Представитель Кремля назвал эти заявления «похожими на одержимость».

«Я не вижу смысла это комментировать, дело в том, что это уже похоже - при всем уважении к авторам таких заявлений - на одержимость», - цитирует Пескова ТАСС.

Также пресс-секретарь в очередной раз заверил, что наша страна «не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела». Как подчеркнул представитель Кремля, Москва уже многократно заявляла о такой позиции. При этом он выразил сожаления по поводу того, что в Соединенных Штатах «упорно отказываются слышать наши слова».

Напомним, о возможном «вмешательстве России» в выборы в Конгресс США ранее говорил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Как заметил дипломат, Вашингтон может принять необходимые меры, однако предотвратить «вмешательство» будет трудно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию в Персидском заливе
Суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу о "пьяном мальчике" в Балашихе
На станции метро «Царицыно» погибла 52-летняя москвичка
В День святого Валентина пилоты Virgin Atlantic нарисовали в небе сердце
Любовь олимпийской чемпионки к еде растрогала пользователей соцсетей
В АНБ прокомментировали стрельбу у здания штаб-квартиры в Мэриленде
Расшифровка второго «черного ящика» разбившегося Ан-148 зависит от Украины
Власти Москвы признали невозможной смену адреса посольства США в РФ
Президент ЮАР отказался досрочно уходить в отставку
Разин: Для рывка российского кинематографа необходимо 200 млрд рублей
Гройсман признал невозможность экономического развития Украины без помощи извне
"13 причин почему": автор знаменитой книги про подростковые проблемы обвиняется в домогательствах
"Газпром" намерен через суд пересмотреть цены на газ для Uniper‍
Глава МОК Бах объяснил недопуск российских спортсменов на Олимпиаду
Пожилой британец почти 40 лет дарит своей супруге одну и ту же валентинку