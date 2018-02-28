“Братишка Биты” и “Кореш Фиты”: приложение GetContakt поможет узнать, как вы записаны в чужих телефонах

28 Февр. 21:05 2018-02-28T21:30:47+03:00

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В России массово набирает популярность мобильное приложение GetContakt (доступно в App Store и Google Play). Сервис позволяет узнать номера телефонов любых пользователей и данные их контактов для определения звонков с неизвестных номеров и защиты от спама. Но главное: с помощью приложения можно узнать, как вас записывают в телефонные книги друзья и знакомые. Часть пользователей веселится и выкладывает смешные скриншоты, а часть уже пострадала из-за своей неосмотрительности. Ведь по сути люди делятся со всеми собственной записной книжкой.

Пользователи веселятся над сервисом, который, по идее, нарушает закон о персональных данныхФото: скриншот сайта

Как обстоят дела с персональными данными? Ведь законы РФ запрещают их передавать третьим лицам. При установке сервиса пользователь принимает правила конфиденциальности, один из пунктов которых гласит, что GetContact может “рассылать информационные сообщения по электронной почте и СМС, или связываться по телефону, или совершать маркетинговые активности”. В том же пункте говорится, что компания оставляет за собой право делиться со сторонними компаниями любой собранной информацией.

Пользователи веселятся над сервисом GetContakt

Авторами проекта является компания Getcontact LLP, учрежденная гражданами Турции в Великобритании в ноябре 2017 года (они представляют технологические продукты в 148 стран). По заверениям разработчиков, GetContact создан как умный менеджер контактов, который будет защищать пользователя от спама и маркетинговых звонков. Но российские пользователи начали использовать его в других целях. Кто-то - просто поразвлекаться. Кто-то - провести расследование и, например, поймать мужа или жену на измене. Кстати, в начале февраля азербайджанский портал 1news.azпровел опрос среди граждан страны относительно приложения. Оказалось, что многие устанавливали программу, пытаясь выявить измену своего молодого человека или девушки.

Пользователи веселятся над сервисом GetContakt

“Я проверила номер своего мужа и обнаружила, что он записан у кого-то как Вюсаля Мамедова! Значит, у него есть замужняя любовница, которая также решила скрыть эту связь от своего супруга и, чтобы отвести подозрения, записала его под женским именем! Проблема в том, что приложение не отображает номеров, и невозможно понять, кто именно его так записал”, - рассказала одна из женщин.

Пользователи веселятся над сервисом GetContakt

GetContact формально дает возможность любому пользователю удалить свой телефонный номер из базы. На сайте компании есть страница, в которую необходимо ввести свой номер телефона - и в течение суток его обещают удалить из базы данных. Правда, неясно, работает ли этот способ.

GetContact уже заблокировали в Казахстане и Азербайджане из-за закона о персональных данных.