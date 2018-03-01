Бесплатные пешеходные экскурсии по Москве: старинные особняки на Садовом кольце и любимые места гуляний аристократов

СЕГОДНЯ 09:01 2018-03-01T09:06:51+03:00

В путешествие по историческому центру приглашают всех желающих

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Москвичи и гости столицы смогут побывать на пешеходных экскурсиях по Садовому кольцу, старинным бульварам и площадям. Прогулки устроят во время и накануне фестиваля московских ярмарок "Мос/Еда!". Напомним, два дня, 17 и 18 марта, по всей Москве будут работать около 1500 площадок фестиваля - с торговыми рядами, уличными шоу артистов, мастер-классами и конкурсами.

Бесплатные экскурсии пройдут 9, 10, 13, 15, 16 марта и в первый день фестиваля 17 марта. Гиды городского проекта «Гуляем по Москве» расскажут об истории фестивалей и ярмарок в столице. Каждая прогулка продлится в среднем 1,5 - 2 часа. В одной группе - не более 60 человек. Для участия требуется предварительная регистрация на сайте проекта (www.moscowwalking.ru).

Желающие смогут выбрать любой из четырёх пеших маршрутов:

- по Большой Пироговской улице и проезду Девичьего Поля. Экскурсанты узнают, что с XVI века в этом месте устраивали народные гулянья на Масленицу, Пасху и другие праздники;

- по Новинскому бульвару. Гид покажет сохранившиеся здесь усадьбы XVIII - XIX веках и расскажет об истории домов, в которых жили дворянские и купеческие династии Грибоедовых, Оболенских и Щербатовых;

- по Гоголевскому бульвару. Участники прогулки узнают об истории народных гуляний в XVIII - XIX веках. К примеру, на Гоголевском бульваре часто отдыхали аристократы и состоятельные горожане. Вместо шумных ярмарок и балаганов здесь по выходным играл духовой оркестр и продавали воздушную выпечку, пастилу и медовые пряники;

- от Покровского до Яузского бульвара. Гид покажет место, где в XIX веке бурили артезианскую скважину на глубину 532 метра. Но за десять лет так и не смогли ее доделать. Потом на месте скважины построили водокачку, которая до 1904 года снабжала водой многие районы Москвы. На Яузском бульваре экскурсанты увидят особняк одного из известных российских чаеторговцев Ивана Филиппова, а также узнают, как и зачем во время масленичных гуляний накрывали гигантский стол длиной в Яузский бульвар.

ИДИ И СМОТРИ

9 марта, пятница

15.00 — «Пречистенские гулянья. От Гоголя к Гоголю». Сбор - около метро «Кропоткинская», выход на Гоголевский бульвар.

10 марта, суббота

13.00 — «Новинский бульвар: от народных гуляний до каруселей». Сбор - около метро «Баррикадная», на площади перед выходом из метро

12.00— «Гулянья и ярмарки у Большой Пироговской». Сбор - около метро «Парк культуры» рядом с памятником Льву Толстому.

13 марта, вторник

12.00 — «Новинский бульвар: от народных гуляний до каруселей». Сбор - около метро «Баррикадная», на площади перед выходом из метро.

15 марта, четверг

13.00 — «Новинский бульвар: от народных гуляний до каруселей». Сбор - около метро «Баррикадная», на площади перед выходом из метро

16.00 — «С купеческой размашкой: от Покровского до Яузского». Сбор - около памятника героям Плевны, рядом с метро «Китай-город».

16 марта, пятница

13.00 — «Пречистенские гулянья. От Гоголя к Гоголю». Сбор - около метро «Кропоткинская», выход на Гоголевский бульвар.

17 марта, суббота

12.00 — «Гулянья и ярмарки у Большой Пироговской». Сбор - около метро «Парк культуры», рядом с памятником Льву Толстому

13.00 — «С купеческой размашкой: от Покровского до Яузского». Сбор - около памятника героям Плевны, рядом с метро «Китай-город».