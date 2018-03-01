2018-03-01T09:06:51+03:00
Афиша

Бесплатные пешеходные экскурсии по Москве: старинные особняки на Садовом кольце и любимые места гуляний аристократов

В путешествие по историческому центру приглашают всех желающих
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
Комментарии: comments1
На экскурсии, организованной городским проектом "Гуляем по Москве". ФОТО gulyaempomoskve/FacebookНа экскурсии, организованной городским проектом "Гуляем по Москве". ФОТО gulyaempomoskve/Facebook
Изменить размер текста:

Москвичи и гости столицы смогут побывать на пешеходных экскурсиях по Садовому кольцу, старинным бульварам и площадям. Прогулки устроят во время и накануне фестиваля московских ярмарок "Мос/Еда!". Напомним, два дня, 17 и 18 марта, по всей Москве будут работать около 1500 площадок фестиваля - с торговыми рядами, уличными шоу артистов, мастер-классами и конкурсами.

Бесплатные экскурсии пройдут 9, 10, 13, 15, 16 марта и в первый день фестиваля 17 марта. Гиды городского проекта «Гуляем по Москве» расскажут об истории фестивалей и ярмарок в столице. Каждая прогулка продлится в среднем 1,5 - 2 часа. В одной группе - не более 60 человек. Для участия требуется предварительная регистрация на сайте проекта (www.moscowwalking.ru).

Желающие смогут выбрать любой из четырёх пеших маршрутов:

- по Большой Пироговской улице и проезду Девичьего Поля. Экскурсанты узнают, что с XVI века в этом месте устраивали народные гулянья на Масленицу, Пасху и другие праздники;

- по Новинскому бульвару. Гид покажет сохранившиеся здесь усадьбы XVIII - XIX веках и расскажет об истории домов, в которых жили дворянские и купеческие династии Грибоедовых, Оболенских и Щербатовых;

- по Гоголевскому бульвару. Участники прогулки узнают об истории народных гуляний в XVIII - XIX веках. К примеру, на Гоголевском бульваре часто отдыхали аристократы и состоятельные горожане. Вместо шумных ярмарок и балаганов здесь по выходным играл духовой оркестр и продавали воздушную выпечку, пастилу и медовые пряники;

- от Покровского до Яузского бульвара. Гид покажет место, где в XIX веке бурили артезианскую скважину на глубину 532 метра. Но за десять лет так и не смогли ее доделать. Потом на месте скважины построили водокачку, которая до 1904 года снабжала водой многие районы Москвы. На Яузском бульваре экскурсанты увидят особняк одного из известных российских чаеторговцев Ивана Филиппова, а также узнают, как и зачем во время масленичных гуляний накрывали гигантский стол длиной в Яузский бульвар.

ИДИ И СМОТРИ

9 марта, пятница

15.00 — «Пречистенские гулянья. От Гоголя к Гоголю». Сбор - около метро «Кропоткинская», выход на Гоголевский бульвар.

10 марта, суббота

13.00 — «Новинский бульвар: от народных гуляний до каруселей». Сбор - около метро «Баррикадная», на площади перед выходом из метро

12.00— «Гулянья и ярмарки у Большой Пироговской». Сбор - около метро «Парк культуры» рядом с памятником Льву Толстому.

13 марта, вторник

12.00 — «Новинский бульвар: от народных гуляний до каруселей». Сбор - около метро «Баррикадная», на площади перед выходом из метро.

15 марта, четверг

13.00 — «Новинский бульвар: от народных гуляний до каруселей». Сбор - около метро «Баррикадная», на площади перед выходом из метро

16.00 — «С купеческой размашкой: от Покровского до Яузского». Сбор - около памятника героям Плевны, рядом с метро «Китай-город».

16 марта, пятница

13.00 — «Пречистенские гулянья. От Гоголя к Гоголю». Сбор - около метро «Кропоткинская», выход на Гоголевский бульвар.

17 марта, суббота

12.00 — «Гулянья и ярмарки у Большой Пироговской». Сбор - около метро «Парк культуры», рядом с памятником Льву Толстому

13.00 — «С купеческой размашкой: от Покровского до Яузского». Сбор - около памятника героям Плевны, рядом с метро «Китай-город».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Силуанов: президент просил правительство обеспечить рост экономики в 3,7-3,8%
Пушков: демонстрация новейших вооружений не означает подготовку к войне
Силуанов: новое оружие не потребовало увеличения расходов на оборону
Более 470 человек эвакуированы из-за пожара в московской школе
Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране
Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса
Российский фильм «Лед» покажут в Китае на 25 тысячах экранов
Путин: США развернули пять крейсеров и 30 эсминцев у берегов России
Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность
Пушков назвал два источника кризиса между Россией и Советом Европы
Дочь Назарбаева: «Русский язык в Казахстане никто не отменял»
За два дня 13 картин Пикассо ушли к одному покупателю
В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ
Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за морозов и снегопадов
Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде
Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации
В Нью-Йорке выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам, снявшим хиджабы
ЦБ исключит 1200 бизнесменов из «черного списка»
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности
Путин о новом оружии: нас никто не слушал - послушайте сейчас
Путин: таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда
Путин назвал "героев нашего времени"
Путин о новейшем оружии России: ничего мы не нарушаем
Путин: российское сверхзвуковое оружие практически неуязвимо
Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram