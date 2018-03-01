Астрофизики подтвердили: на планете у ближайшей к Солнцу звезды случился конец света

1 Март 16:20 2018-03-01T20:04:01+03:00

Братьев по разуму, возможно, обитавших в системе Проксима Центавра, 5 лет назад погубила чудовищная вспышка на их звезде

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24 марта 2017 года радиотелескопы комплекса ALMA, установленные в Чили в пустыне Атакама зафиксировали мощную вспышку, полыхнувшую на Проксиме Центавра — ближайшей к Солнцу звезде. На несколько минут она стала ярче в тысячу раз.

Вспышку обнаружили недавно — американские астрофизики, ведомые Мередит Макгрегор (Meredith MacGregor) из Института Карнеги (Carnegie Institution, Department of Terrestrial Magnetism - DTM), просматривали собранные данные и наткнулись на феноменальное явление.

Вспышка на Проксиме Центавра увеличила светимость звезды в 1000 раз.

Ученые прикинули: по мощности вспышка на Проксиме Центавра в 10 раз превосходила аналогичные вспышки, когда либо происходившие на Солнце. При этом доза смертоносной радиации в 4 тысячи раз превышала уровень, создаваемый нашим - даже разбушевавшимся сверх всякой меры светилом.

- Если на планете, вращающейся вокруг Проксимы Центавра, была жизнь, то теперь ее нет, - заверяет Макгрегор. - Живые существа — даже микробы - вряд ли способны пережить столь чудовищный катаклизм.

Мередит с коллегами сильно огорчили энтузиастов. По сути лишили их надежды на то, что братья по разуму отыщутся где-нибудь поблизости.

А надежды были. Их как раз возлагали на Проксиму Центавра — конкретно на планету у этой звезды, названную Proxima b. О том, что она несомненно существует астрономы Европейской Южной обсерватории (European Southern Observatory - ESO) объявили 24 августа 2016 на специальной пресс-конференции, которая прошла в головной офисе обсерватории под Мюнхеном.

Звзеды системы Центавра на небосводе. Слева А и В центавра, Справа - Проксима.

Звездная система Центавра — ближайшая к нам. До нее чуть больше 4 световых лет. В системе три звезды - Альфа Центавра А, Альфа Центавра В и Проксима Центавра. Две звезды - А и В - похожи на наше Солнце и по характеристикам и по размеру. Проксима Центавра - красный карлик.

Диаметр красного карлика чуть больше, чем у нашего Юпитера. Света он дает всего 0,15 процента от солнечного. Весит примерно в 10 раз меньше, чем Солнце. Но обнаруженная планета - Proxima b - расположена очень близко к своему светилу — к этому самому красному карлику - примерно в 20 раз ближе, чем Земля к Солнцу. Поэтому тепла, которое планета получает - это 66 процентов от того, что дает нам наше Солнце - вполне хватает, чтобы греться, но не перегреваться.

Земля и Proxima b располложены рядом в нашей галактике.

К настоящему времени стало известно: Proxima b - каменистая, землеподобная планета. Она на 30 процентов тяжелее Земли, а в диаметре они почти не отличаются.

Proxima b вращается по круговой орбите, делая один оборот за 11,2 земных суток - то есть, год там длится меньше наших двух недель.

И самое главное: Proxima b находится в зоне обитаемости, то есть, на комфортном расстоянии от своей звезды - там, где вода может присутствовать в жидком виде.

Proxima b находится в зоне обитаемости (зеленый овал).

Ученые не исключали, что на обнаруженной планете имеются и атмосфера, и океаны, называли ее «второй Землей», верили, что там может кто-то жить — вплоть до разумных существ. Но теперь там точно никого не осталось. По мнению Мередит, вспышка на Проксиме Центавра уничтожила и океаны, и атмосферу. Словом, устроила конец света.

А жаль. Proxima b находится в пределах человеческой досягаемости. Когда-нибудь можно было бы и долететь. Но теперь подобные планы выглядят бессмысленно — на кого глядеть, если там никого уже нет.

До Proxima b — 4 световых года. Столько же до нас добирался и свет от вспышки. Стало быть, если ее уловили в 2017 году, то сама она случилась в 2013 году. То есть, 5 лет назад — 24 марта 2013 года.

От апокалипсиса, устроенного светилом, и человечество не застраховано.

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