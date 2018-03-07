Поклонская: Собчак уже ездила в Крым без разрешения Киева

СЕГОДНЯ 14:17 2018-03-07T17:06:46+03:00

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Все новые и новые сюрпризы выдают нам кандидаты в президенты. Тут телеведущая Ксения Собчак собралась поехать в Крым. Правда, чтобы не опростоволоситься перед своими либеральными друзьями, попросила на это разрешение у властей Украины. Киев в ужасе! Собчак загнала чиновников из незалежной на минное поле. Какой шаг не сделаешь – будет взрыв. Вот и отмахивается украинский МИД от Ксении Анатольевны, мол, у нее политическая шизофрения.

А вот депутат Госдумы из Крыма Наталья Поклонская вспомнила, что Собчак уже была на полуострове и разрешения у киевских властей не спрашивала. А было это в апреле 2014 года. Тогда Ксения Анатольевна даже приезжала в гости к крымскому прокурору.

- Спрашивая разрешения киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов России, Собчак публично показывает, что не считает полуостров частью страны, президентом которой она планирует стать. Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК, - рассказала «КП» Поклонская.

По мнению депутата, остается главный вопрос: а как из этой ситуации выйдут украинские власти. Ведь если они пустят Собчак в Крым, то признают предвыборную агитацию на полуострове, который они считают оккупированным. Поклонская уверена, что Собчак – мастер провокаций, скандалов и шума. Но президентские выборы – это не «Дом-2».

- Действия Собчак могут содержать в себе признаки преступления: публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности нашей страны, - объяснила «Комсомолке» депутат.

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Собчак попросила у Украины разрешение посетить Крым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак на этот раз превзошла саму себя. Как рассказала Собчак в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», она обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым.

- Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно, - сказала Собчак.

Так она ответила на вопрос о том, собирается ли она как кандидат в президенты съездить в этот регион и пообщаться с избирателями (подробности)