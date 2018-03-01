2018-03-01T15:07:12+03:00
Экономика

Путин: за 6 лет на дороги потратят 11 трлн. рублей

Президент поручил регионам заняться местными трассами
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Строительство крупной транспортной развязки в Москве.Строительство крупной транспортной развязки в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В послании Федеральному собранию Владимир Путин обратился к губернаторам. Президент потребовал, чтобы главы регионов больше внимания уделяли состоянию местных дорог. И как одно из следствий – снизить смертность в ДТП.

- Необходимо удвоить расходы на строительство и обустройство дорог. Расходы на строительство и обустройство автодорог в ближайшие шесть лет составят 11 трлн руб., - заявил глава государства.

Профессор кафедры строительства и эксплуатации дорог МАДИ Виктор Ушаков полагает, что одними деньгами проблему плохих дорог не решишь.

- Действительно, сейчас 50% региональной дорожной сети находится в ненормативном состоянии. Много лет эти статьи недофинансировали, - сказал эксперт. - Чтобы капитально отремонтировать трассы, нужно сделать проекты, нанять хороших подрядчиков, найти источники материалов (щебня, песка и так далее). Большинству асфальтовых заводов требуется модернизация. Хорошо, что государство нашло деньги на ремонт дорог. Но одного финансирования мало, нужны люди и хорошая организация дела.

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