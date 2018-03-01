Игорь Коротченко: США не стоит и пытаться претендовать на роль мирового жандарма

СЕГОДНЯ 15:35 2018-03-01T15:55:18+03:00

Дональда Трампа и Госдеп ожидают шок, и это один из главных выводов из послания президента России Федеральному собранию по мнению эксперта

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Президент России начал с 2002 года, когда США в одностороннем порядке вышло из договора по противоракетной обороны (ПРО). Перечислил все этапы сложных переговоров, когда дипломаты пытались приостановить рост ядерного зонтика Америки. И обрисовал карту мира, где скоро не останется мест, которые бы Пентагон не окутал силами ПРО.

Оказалось, пока дипломаты вели переговоры, а военные пускали старые ракеты по террористам в Сирии, на российских предприятиях создавались новейшие стратегические комплексы: «Авангард», «Сармат», «Кинжал». И еще несколько без названий, среди которых есть даже поезд с лазерной пушкой.

Объединяет новейшие тактические комплексы сверхновые гиперзвуковые атомные двигатели. Они доставляют ядерные заряды к цели в считанные минуты . Задействована управляемая плазма. И у российских ракет больше нет ни предельной дальности, ни четко-отслеживаемой траектории. Значит, никакое ПРО такие ракеты не заметит. А, если и заметит, то догнать уже не успеет.

Возможности новейшего вооружения «КП» прокомментировал главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко:

- Все продемонстрированное и сказанное сегодня президентом России Владимиром Путиным носит адресный посыл для США. Способы доставки ядерных зарядов до территории США у нас есть разные: под водой, на предельно низкой высоте, с помощью планирующей с истребителя боеголовки. Отныне противоракетная оборона США неэффективна. Мы обнулили сотни миллиардов долларов, которые американцы вложили, и собираются вложить в свою оборону. Мы им сказали: сколько не вкладывайте в свое ПРО, чтобы обезопасить себя, у вас ничего не получится.

- США может больше не мечтать о роли мирового жандарма?

- Ядерное взаимное по прежнему будет гарантированно - невзирая на любые обстоятельства. И это крайне важно. Наше новое оружие позволит нам весь 21 век уверенно смотреть вперед. Надежды США на то, что под прикрытием противоракетного щита можно безнаказанно ударить по нам, у Пентагона и Белого дома сегодня исчезли. США испытают шок. У Трампа будет шок, у ЦРУ будет шок. Мы им показали: ребята, мы умнее, чем вы думали. Многополярный мир на планете будет сохранятся. И в 21-веке США не стоит даже пытаться претендовать на роль мирового жандарма!

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