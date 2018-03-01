Почему коты всегда любят мясо, но не чувствуют сладкий вкус. Важные факты про усатых-полостых и их еде

1 Март 16:50 2018-03-01T17:19:51+03:00

1 марта традиционно во всем мире отмечается День кошек. Казалось бы, о наших питомцах мы знаем все! Но не тут-то было... Мы собрали несколько важных фактов о кошках, и их еде

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Когда еще отмечать День кошек, как не в первый день весны? Совсем скоро коты напомнят всем нам, за что их нежно называют «мартовские». Причем, 1 марта - кошачий день далеко не во всем мире. Например, в Японии день кошек отмечается 22 февраля. Все потому, что, по мнению японцев, кошка мяукает «нян-нян». А «нян» на японском - два. Так что многочисленное «нян-нян-нян» японских кошек можно расценить как 22 февраля. В Италии «кошачий день» - 17 ноября. В США День кошек отмечают 29 октября. В Польше - 17 февраля.

Но когда бы не отмечали День кошек, пусть и неофициальный праздник, сегодня очередной повод приласкать своего любимца. И, конечно, узнать о нем немного нового.

Кот всегда мясо найдет

У кошек в 14 раз более сильное обоняние, чем у людей. Именно поэтому ваш питомец всегда узнает, что вы купили что-то вкусное - будь то мясо под вакуумом или колбаса в оболочке. И не удивляйтесь, приходя из магазина, что через минуту в пакет с едой будет сунут любопытный нос.

Рецепторы кошек позволяют им распознать вид и состав мясаФото: Рамиль ГАЛИ

Кошки не чувствуют сладкий вкус

У кошек всего 500 вкусовых рецепторов (а у человека их 9000). И сладкий вкус они не чувствуют и не понимают. Поэтому все котики - любители фруктов (кто-то обожает арбузы, кто-то без ума от бананов, груш, яблок) - любят сладкое вовсе не за вкус. Скорее их привлекает возможность похрустеть чем-то необычным.

Зато все кошки без исключения ощущают вкус, который называется «умами». Это вкус соевого соуса и добавки под названием глутамат натрия, которые подчеркивает мясной вкус. Рецепторы кошек позволяет им распознать вид и состав мяса.

Кошки делятся на неофобов и неофилов

Неофилы с удовольствием пробуют новую пищу, в то время как неофобы склонны выбирать хорошо знакомый им рацион. Интересно, что кошки обладают хорошей вкусовой памятью. И помнят о плохом: они могут отказываться от корма, если хотя бы однажды его прием сопровождался неприятными для них последствиями.

Кошки под носом не видят

Именно поэтому бесполезно совать вкусняшки под нос вашему любимцу. На близком расстоянии кошки видят плохо. Наиболее комфортная зона для их зрения варьируется от 75 сантиметров до 6 метров. Поэтому, если хотите порадовать питомца, лучше показать ему лакомство издали.

Котики получают из травок витаминыФото: Олег РУКАВИЦЫН

Зачем в кошачьем корме столько добавок

Казалось бы - кошкам вполне достаточно мяса и иногда травки, ведь в природе эти хищники питаются мелкими грызунами, птицами. Так зачем же в современных кормах для кошек столько различных «наворотов»? Об это давно знают в британском Центре изучения питания домашних животных WALTHAM. Также особенности кошачьего питания прокомментировала кандидат ветеринарных наук Наталья Малкова.

+ Почему для котят и взрослых кошек разные корма

Калорийность питания зависит не от веса, а от возраста питомца! Исследования показывают, что для нормального развития котенку нужно в 1,5-2 раза больше калорий, чем взрослой кошке. В сутки питомцу среднего возраста необходимо в среднем 60 ккал на килограмм веса. Пожилым кошкам в связи с тем, что они усваивают пищу хуже, также требуется рацион с повышенной калорийностью.

+ Что такое таурин и зачем он нужен

Таурин – сульфокислота, которая не вырабатывается у кошек самостоятельно. Поэтому она должна поступать с пищей. Интересно, что во влажных кормах таурина содержится почти в два раза больше, чем в сухих, так как во влажных он усваивается хуже.

+ Почему необходимо именно мясо

Кошки – строгие хищники, основу их питания составляют мясные ингредиенты – источники белков животного происхождения, содержащих незаменимые аминокислоты. Они отвечают за нормальное функционирование всех органов и тканей. Кошкам нужно почти в два раза больше белка, чем собакам.

Кошки – строгие хищникиФото: Евгения ГУСЕВА

+ А тогда зачем клетчатка?

Казалось бы клетчатка кошкам не нужна, раз они нуждаются именно в мясе. Между тем, она присутствует во всех кормах.

- В рационе кошек должна присутствовать клетчатка, - поясняет Наталья Малкова. - Она поддерживает оптимальную микрофлору кишечника и правильную работу пищеварительной системы. Клетчатка содержится в злаках и овощах, которые и добавляют в корма. Кроме того, таким образом поддерживается баланс кальция и фосфора, что жизненно необходимо домашним кошкам. Недостаток или избыток этих минералов в рационе может стать причиной патологии опорно-двигательной системы кошек. Соотношение кальция и фосфора для питомца должно быть 1:1 (для сравнения в мясе соотношение минералов составляет 1:10).

+ Что важнее - сухой или влажный корм?

- И тот, и другой, - уверена Наталья Малкова. - Современная ветеринарная диетология рекомендует сочетать влажный и сухой рационы, так как у каждого их них свои преимущества. Кошкам, как и человеку, необходимо дробное питание, им привычнее частое кормление небольшими порциями, чем кормежка раз в сутки. Важно, чтобы у кошки был доступ к питанию и в ночное время. Для этого идеально подходит сухой корм, так как он сохраняет качество даже в открытом виде. Но и влажный корм очень важен. Он способствует снижению концентрации мочи и уменьшает риск формирования уролитов в мочевом пузыре. Это помогает предотвратить развитие мочекаменной болезни у кошек.

+ Нужны ли дополнительные витамины?

Как правило, все современные корма же содержат нужное количество веществ, необходимых кошкам. А вот избыток витаминов А, D и E может навредить питомцу, если добавлять их к сбалансированному рациону дополнительно. Избыток витамина А приводит к нарушениям репродуктивной функции, витамина D – к минерализации костей и патологиям опорно-двигательного аппарата. Слишком большое количество витамина E влияет на свертываемость крови.

Поэтому имеет смысл добавлять витамины, если животное находится на «домашней» еде, то есть мясо, сырое или отварное, каши и т.д.