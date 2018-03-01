Модели, которая хочет судиться с Аршавиной, в Москве предоставили охрану

1 Март 17:50 2018-03-02T01:15:12+03:00

Ольга Семенова после знакомства с игроком местного футбольного клуба Андреем Аршавиным стала востребована на рейтинговых программах центрального телевидения в России Фото: Личный архив

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Скандал вокруг жены известного на весь мир футболиста сходит на нет, а те, кто в нем участвовал, начинают получать бонусы в виде популярности в соцсетях и приглашений на Первый канал.

25-летняя модель, видео с которой облетело сеть, за последние полтора месяца стала довольно известна не только у себя на родине в Казахстане, но и в соседней России.

Казахстанская модель Ольга Семёнова и Андрей Аршавин.

Напомним, эта та самая эффектная блондинка, на разборки к которой скорее всего летела Алиса Аршавина на том злополучном рейсе «Аэрофлота», с которого жену спортсмена с позором ссадили. Супруга футболиста увидела это видео в соцсетях и стала угрожать модели в личных сообщениях. Девушка не растерялась и подала на Аршавину заявления в органы. Уголовное дело против Алисы возбудили, но спустя неделю сообщили, что оно закрыто. Модель же заявила, что следователь заявил ей обратное.

И что тут говорит, Ольга Семенова, жительница Алматы, после знакомства с игроком местного футбольного клуба Андреем Аршавиным стала узнаваемой в своем городе и стране, а также востребована на рейтинговых программах центрального телевидения в России.

Так, пару дней назад девушка опубликовала фотографию из бизнес-класса самолета, мол, летит в Москву. Дальше стало ясно, что Ольгу Семенову заманили продюсеры телешоу, однако совершенно неожиданно модель отправилась не на «Пусть говорят», а на программу к Ларисе Гузеевой.

Впрочем, что же тут нелогичного, если Семенова подчеркивала, что она одинока. Несостоявшаяся любовница футболиста, к которой так сильно приревновала жена Аршавина, стала участницей шоу «Давай, поженимся!».

Кстати, в той же соцсети Семенова на опасения фанатов о том, что ее может подкараулить Алиса Аршавина, написал: «Не переживайте! С канала мне предоставили охрану».

Фанаты могут быть спокойны за Ольгу

А передачу с Дмитрием Борисовым модель все-таки анонсировала.

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Скандал вокруг 35-летней официальной супруги известного на весь мир спортсмена, кажется, утихает. Как уже писала «Комсомолка», Алиса Аршавина умудрилась стать фигурантом уголовного дела. Сначала она на всю страну поскандалила с «Аэрофлотом», экипаж борта которого вынужден был высадить ее с рейса, а затем сама же подтвердила прессе, что ей грозит 8 лет тюрьмы из-за угроз казахстанской модели. (подробности)