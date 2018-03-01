Западные СМИ: Это предельно ясное послание для нас

1 Март 19:11 2018-03-01T19:24:48+03:00

1 марта 2018. Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ в Центральном выставочном зале "Манеж" Фото: REUTERS

Как отреагировали зарубежные СМИ на обращение президента России к Федеральному собранию

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- Признаюсь, это было неожиданно, - рассказал «КП» немецкий журналист Штефан Шолль, который работает в Москве в качества автора для разных европейских СМИ. - Это было и предвыборное выступление, и ежегодное обращение к элите страны. И в то же время демонстрация своего рода российского супероружия. Это прозвучит странно, но президент вашей страны таким образом все-таки делает Западу приглашение на переговоры. Но реакция там может быть самой разной. Кто-то может воспринять это как очередной виток гонки вооружений.

- Уверен, что это послание будет воспринято на Западе очень серьезно. Россию теперь вряд ли будут воспринимать, как страну, неспособную дать адекватный ответ НАТО, - комментирует другой немецкий журналист Ульрих Хайден.

А вот, что публиковали вчера западные СМИ.

The Washington Post: «Эти технологии позволят разработать совершенно новый тип оружия».

The Guardian: «Россия угрожает США гонкой вооружений, демонстрируя новые ракеты».

Reuters: «Действия НАТО по сдерживанию России станут неоправданно дорогими и бессмысленными».

А в CNN и вовсе решили, что для такой речи одного заголовка мало. Сначала на главной странице сайта крупнейшего американского телеканала написали: «Путин прорекламировал новую «непобедимую» ракету, способную пробить оборону США». Затем скорректировали: «Россия хвастается неуязвимой ракетой». А потом придумали еще один заход: «Президент России сказал, что его страна разрабатывает оружие, которое сделает оборону НАТО «абсолютно бесполезной». По словам журналистов CNN, «российская внешняя политика в последние годы стала очень мускулистой. Например, в 2015-м Москва поддержала силы президента Сирии Башара Асада, повернув ситуацию в его пользу».

А в своих репортажах из Москвы журналист CNN Мэтью Чанс константировал:

«Это предельно ясное послание Западу - вы не слышали Россию раньше, услышьте сейчас».

ПОЛНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео

В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию.

Послание-2018 стало 24-м подобным обращением президента в истории нашей страны и 14-м по счету лично для Владимира Путина (подробности)