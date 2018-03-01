Западные СМИ: Это предельно ясное послание для нас
- Признаюсь, это было неожиданно, - рассказал «КП» немецкий журналист Штефан Шолль, который работает в Москве в качества автора для разных европейских СМИ. - Это было и предвыборное выступление, и ежегодное обращение к элите страны. И в то же время демонстрация своего рода российского супероружия. Это прозвучит странно, но президент вашей страны таким образом все-таки делает Западу приглашение на переговоры. Но реакция там может быть самой разной. Кто-то может воспринять это как очередной виток гонки вооружений.
- Уверен, что это послание будет воспринято на Западе очень серьезно. Россию теперь вряд ли будут воспринимать, как страну, неспособную дать адекватный ответ НАТО, - комментирует другой немецкий журналист Ульрих Хайден.
А вот, что публиковали вчера западные СМИ.
The Washington Post: «Эти технологии позволят разработать совершенно новый тип оружия».
The Guardian: «Россия угрожает США гонкой вооружений, демонстрируя новые ракеты».
Reuters: «Действия НАТО по сдерживанию России станут неоправданно дорогими и бессмысленными».
А в CNN и вовсе решили, что для такой речи одного заголовка мало. Сначала на главной странице сайта крупнейшего американского телеканала написали: «Путин прорекламировал новую «непобедимую» ракету, способную пробить оборону США». Затем скорректировали: «Россия хвастается неуязвимой ракетой». А потом придумали еще один заход: «Президент России сказал, что его страна разрабатывает оружие, которое сделает оборону НАТО «абсолютно бесполезной». По словам журналистов CNN, «российская внешняя политика в последние годы стала очень мускулистой. Например, в 2015-м Москва поддержала силы президента Сирии Башара Асада, повернув ситуацию в его пользу».
А в своих репортажах из Москвы журналист CNN Мэтью Чанс константировал:
«Это предельно ясное послание Западу - вы не слышали Россию раньше, услышьте сейчас».
ПОЛНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Послание президента России Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Онлайн-трансляция. Текст. Видео
В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием к Федеральному собранию.
Послание-2018 стало 24-м подобным обращением президента в истории нашей страны и 14-м по счету лично для Владимира Путина (подробности)