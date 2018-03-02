2018-03-02T00:47:18+03:00
Здоровье

Депрессия влияет на мозг подобно болезням Альцгеймера и Паркинсона

Это показало исследование ученых из канадского Университета Торонто
Олег КОЛЕСОВ
Поделиться:
Депрессия разрушает мозг.Депрессия разрушает мозг.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Исследование, в котором приняли участие 80 добровольцев, показало, что депрессия развивается по аналогии с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона. А раз дело обстоит так, то, подобно этим двум заболеваниям, депрессия на разных стадиях требует различного лечения, считают ученые.

И более того, в ходе исследования обнаружилось, что чем дольше продолжается депрессия, тем сильнее она поражает мозг.

В настоящее время клиническая депрессия лечится одинаково по всему миру, и независимо от того, как долго она продолжается - месяц, год или годы.

Ученые из канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто усомнились в правильности такого подхода. И провели свое независимое исследование.

Для чего собрали группу добровольцев из 80 человек в возрасте 18-75 лет:

- 25 из них страдали продолжительной депрессией более десяти лет,

- 25 были с депрессией средней продолжительности,

- еще 30 человек из контрольной группы были полностью здоровы.

Все добровольцы перед началом эксперимента проходили структурированные клинические интервью и консультацию с психиатром. Также к ним были предъявлены требования, чтобы они не имели зависимости от алкоголя или наркотических веществ, какого-либо неврологического или аутоиммунного расстройства, а также тяжелых медицинских проблем.

Во время исследования им всем проводилось сканирование ПЭТ.

"Мы отсканировали три первичные области серого вещества, представляющие для нас особый интерес (префронтальная кора, передняя поясница коры и инсула) и 12 дополнительных областей и субрегионов, -говорится в релизе. - И установили, что то, как долго длится депрессия, сказывается на состоянии мозга. А также тмеет огромное значение для последующего лечения".

Было установлено, что люди, страдающие этим заболеванием более 10 лет, имеют примерно на 30 процентов более высокий уровень транслокаторного белка — биомаркера воспаления головного мозга. Этот белок создается иммунными клетками как ответ, в частности, на такие нейродегенеративные заболевания, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

И хотя депрессия не относится к разряду этих болезней, в некоторых случаях она может давать схожий эффект.

Итоги работы опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry.

А немногим ранее ученые из Института головного мозга Хотчисса (HBI) при Университете Калгари доказали, что стресс и депрессия... заразительны. И это уже дает повод для серьезных раздумий для медиков - вполне возможно, что лечение стресса и депрессивных состояний у мужчин и женщин должно строиться по разным стратегиям. Должны разрабатываться персонализированные подходы к лечению людей.

НА ЗАМЕТКУ

11 безотказных способов победить осеннюю депрессию

Зимой из-за недостатка света и плохой погоды многие люди ощущают недостаток энергии, нами овладевают усталость и лень. И это лишь парочка признаков, которые объявляются в эти дни и могут сопровождать нас до самого лета. По-научному это состояние называется сезонное аффективное расстройство (САР).

Каждую осень и зиму сотни тысяч людей во всем мире борются с ним, как могут. Несомненно, вы уже слышали о множестве способов преодоления этого неприятного явления. А вот вам подборка самых эффективных.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Выйти с новогодних каникул без похмелья? Легко!..
О том, как сохранить хорошее самочувствие в течение праздников, нам рассказал Александр Леляк, ученый-микробиолог, основатель и бессменный руководитель научно-производственной фирмы «Исследовательский центр»
Новости 24
Американский генерал рассказал, как Пентагон собирается противостоять гиперзвуковому оружию
«Что им остается говорить?»: Пушков прокомментировал заявления Пентагона после выступления Путина
Из-за конфликта «Нафтогаза» с «Газпромом» Украине придется экономить газ
Госдеп США: Россия нарушает международные договоры, разрабатывая «дестабилизирующие системы оружия»
США снова обвинили Россию в том, что происходит в Сирии
Госдеп США одобрил поставки ПТРК Javelin Украине
Пучдемон не захотел снова возглавить Каталонию
Лукашенко пригрозил России ответом на запрет молока из Белоруссии
Главком ВКС рассказал о возможностях гиперзвукового комплекса «Кинжал»
Боевики в Восточной Гуте устраивают показательные казни
Генсек ОБСЕ сообщил о намерении посетить Донбасс
Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия в США
Мэй раскритиковала подготовленный ЕС проект соглашения по Brexit
Пентагон прокомментировал послание Путина Федеральному собранию
BMW объяснила отсутствие среди машин для призеров Олимпиады-2018 модели X6
В Москве образовались восьмибалльные пробки
Путин посетил игру 1/8 финала Высшей лиги КВН
Главком ВМФ рассказал о возможностях подводного беспилотника
СНБО Украины продлил санкции в отношении российских банков
Порошенко пригрозил арестом активов «Газпрома» при невыплате долга
Шойгу: разработку новейшего оружия реализовали в рамках госпрограммы
Спасённому изо льда коту ищут хозяев
Билл Гейтс назвал криптовалюты смертельно опасными для человечества
Володин: говорить о вероятном выходе России из-под юрисдикции ЕСПЧ некорректно