Депрессия влияет на мозг подобно болезням Альцгеймера и Паркинсона

СЕГОДНЯ 00:20 2018-03-02T00:47:18+03:00

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Исследование, в котором приняли участие 80 добровольцев, показало, что депрессия развивается по аналогии с болезнью Альцгеймера и болезнью Паркинсона. А раз дело обстоит так, то, подобно этим двум заболеваниям, депрессия на разных стадиях требует различного лечения, считают ученые.

И более того, в ходе исследования обнаружилось, что чем дольше продолжается депрессия, тем сильнее она поражает мозг.

В настоящее время клиническая депрессия лечится одинаково по всему миру, и независимо от того, как долго она продолжается - месяц, год или годы.

Ученые из канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто усомнились в правильности такого подхода. И провели свое независимое исследование.

Для чего собрали группу добровольцев из 80 человек в возрасте 18-75 лет:

- 25 из них страдали продолжительной депрессией более десяти лет,

- 25 были с депрессией средней продолжительности,

- еще 30 человек из контрольной группы были полностью здоровы.

Все добровольцы перед началом эксперимента проходили структурированные клинические интервью и консультацию с психиатром. Также к ним были предъявлены требования, чтобы они не имели зависимости от алкоголя или наркотических веществ, какого-либо неврологического или аутоиммунного расстройства, а также тяжелых медицинских проблем.

Во время исследования им всем проводилось сканирование ПЭТ.

"Мы отсканировали три первичные области серого вещества, представляющие для нас особый интерес (префронтальная кора, передняя поясница коры и инсула) и 12 дополнительных областей и субрегионов, -говорится в релизе. - И установили, что то, как долго длится депрессия, сказывается на состоянии мозга. А также тмеет огромное значение для последующего лечения".

Было установлено, что люди, страдающие этим заболеванием более 10 лет, имеют примерно на 30 процентов более высокий уровень транслокаторного белка — биомаркера воспаления головного мозга. Этот белок создается иммунными клетками как ответ, в частности, на такие нейродегенеративные заболевания, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

И хотя депрессия не относится к разряду этих болезней, в некоторых случаях она может давать схожий эффект.

Итоги работы опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry.

А немногим ранее ученые из Института головного мозга Хотчисса (HBI) при Университете Калгари доказали, что стресс и депрессия... заразительны. И это уже дает повод для серьезных раздумий для медиков - вполне возможно, что лечение стресса и депрессивных состояний у мужчин и женщин должно строиться по разным стратегиям. Должны разрабатываться персонализированные подходы к лечению людей.

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