"Богатые тоже плачут" 40 лет спустя: У Марианны сеть бутиков, Бето стал тореадором, а мама Чоле - общественницей

СЕГОДНЯ 13:00 2018-03-02T10:20:54+03:00

Cериал "Богатые тоже плачут" вышел на экраны России в 1991 году, хотя был снят еще в конце семидесятых.

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В последний день зимы ушел из жизни 81-летний Рохелио Герра, сыгравший Луиса Альберто Сальватьерра в «Богатые тоже плачут». Давно нет в живых и исполнителей ролей Дона Альберто Сальватьерра (Аугусто Бенедико) и Рамоны (Йоланда Мерида)… И хотя сериал в России посмотрели почти тридцать лет назад (премьера у нас состоялась 18 ноября 1991 года, а вообще киноновелла вышла на экраны в 1979-м), любимых актеров из «Богатых» зрители вспоминают до сих пор. Поклонники сериала также помнят, что после пробного показа первых серий (всего 248) новеллу сняли с эфира - посчитали нерейтинговой. Однако зрители завалили «Останкино» мешками возмущенных писем, и телевизионщики уступили. Народная любовь была настолько сильна, что девочек чуть ли не через одну стали называть Марианнами и Верониками.

Что произошло в жизни актеров из сериала за почти полвека и как они выглядят сегодня?

ТРЕТЬЯ ЖЕНА ЛУИСА АЛЬБЕРТО МОЛОЖЕ ЕГО НА 25 ЛЕТ

Рохелио Герра как киноактер дебютировал довольно поздно – в 30 лет. Однако всю жизнь был востребованным, сыграл более чем в сотне фильмов и сериалов в Мексике и США. Однако именно «Богатые тоже плачут» сделали его по-настоящему знаменитым.

Актер Рохелио Герра в молодости.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роль Луиса Альберто сделала Рохелио Герра по-настоящему популярным. Кадр из сериала.

Ему удалось сколотить приличное состояние, но сам актер о себе однажды горько пошутил: мол, богат, но тоже плачу. Одна из каверз случилась с телекомпанией TV Azteca, с которой у Герры был контракт. После длительного простоя актер решил договор расторгнуть, а телевизионщики выкатили ему неустойку в размере 2 миллионов долларов. После суда актеру пришлось раскошелиться.

Герра был востребованным актером.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Этот снимок жена Герра Марибель Роблес так подписала в своем Твиттере: «Мои красавцы сыновья!».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С 2013 года Рохелио сосредоточился на работе в театре. А еще увлекся скульптурой, живописью, вел курсы актерского мастерства.

С женой Марибель они прожили душа в душу около сорока лет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Был трижды женат, у него пятеро детей. Первый брак с певицей продлился всего две недели. Со второй женой – актрисой – прожили счастливых десять лет и расстались по-хорошему, признав, что отношения просто себя исчерпали. В дочь друга-актера Марибель Роблес Рохелио влюбился, когда той было всего 14! Она была младше на 25 лет. Герра, несмотря на репутацию ловеласа, поступил как джентльмен: дождался совершеннолетия возлюбленной и женился. Марибель стала преданной женой: оставила карьеру актрисы, родила двоих сыновей, занималась семьей и домом. Она была рядом с мужем до его последнего вздоха. В последнее время Рохелио тяжело болел, умер 28 февраля 2018 года в Мехико от остановки сердца.

Последний 81-й день рождения. Рохелио с семьей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С Вероникой Кастро Рохелио был дружен много лет.

ХОЛОСТЯЧКА МАРИАННА ЖИВЕТ С МАМОЙ

Вероника Кастро прошлой осенью отметила юбилей – 65 лет. Выглядит потрясающе: точеная фигурка, одевается с иголочки, носит каблуки. Не скрывает, что сделала несколько пластических операций и уверяет: старости не боится. Она по-прежнему активно снимается у себя на родине, ведет телепередачи и различные шоу. А в 2010-м даже восседала в жюри российской «Минуты славы». У актрисы также есть успешный бизнес – сеть именных бутиков, косметических салонов и собственная линия косметики.

Актриса в роли Марианны Вильяреаль. Кадр из сериала.

Увы, замуж красотка Кастро так и не вышла. Сама вырастила двоих сыновей. Старший Кристиан – певец и композитор, молодежный кумир. Ему 43. Младшему Мишелю 33 года, он, как и мама, актер, весьма популярен и слывет одним из самых красивых мужчин Латинской Америки.

Богатая, красивая и не плачет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристиан был дважды женат. Со второй его женой Валерией у Вероники сразу не заладилось, дошло до того, что о рождении внучки она узнала из газет. После развода Валерия отсудила сына и дочь у Кристиана, долгое время и папа, и бабушка общались с детьми только по телефону и изредка. Но сейчас лед растаял, и Вероника часто выводит в свет внучку Симону. У младшего сына Кастро семьи нет. Поговаривают, что он собирался жениться на фотохудожнице, с которой встречался восемь лет. Но и тут вмешалась ревнивая мама, не принявшая потенциальную невестку. До венца дело так и не дошло.

Актриса занимается спортом и при росте 153 см весит 48 кг.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вероника сокрушалась: мол, по-женски была счастлива только в кино, а в жизни все ее любови заканчивались грустно. Отцов сыновей актриса никогда не называла. Однако насчет папы Мишеля многие давно догадывались. Ведь в то время Вероника жила гражданским браком с актером Энрике Ньембро. Увы, из-за его измены пара рассталась. А вот кто отец Кристиана, стало известно недавно. Это популярный в Мексике комик Мануэль Вальдес, с которым Вероника познакомилась еще во время учебы в театральной академии, попав на его телепередачу.

Фотосессия к 50-летию.

С сыном Кристианом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но нет никакой тайны в том, что у актрисы было много романов, в том числе и с партнерами по съемочной площадке, и с мужчинами много младше нее.

Замуж убежденная холостячка не собирается. Сейчас Кастро живет в шикарном особняке вместе с 85-летней мамой. В доме есть прислуга. Вероника часто устраивает семейные посиделки с родней и друзьями.

Вероника с мамой живут в шикарном особняке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Внучку Симону актриса обожает с рождения и называет «моя принцесса».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

МАМА ЧОЛЕ СНИМАЛАСЬ ДАЖЕ В ГОЛЛИВУДЕ

Колоритную маму Чоле зрители полюбили не меньше Марианны и Луиса Альберто. Зовут актрису Аурора Клавель Гальярдо, летом ей исполнится 82. Она действительно хорошая актриса и до сих пор активно снимается. А еще занимается общественной деятельностью – состоит в гильдии мексиканских актеров. Жизнелюбка и оптимистка.

На момент съемок Ауроре (на кадре справа) было 43, и ее «старили» для более возрастной мамы Чоле. Кадр из сериала.

Известно, что в юности она мечтала об актерской карьере и уговорила родителей переехать из их маленького городка в Мехико. Блистала в мексиканских фильмах и сериалах, в театре. Даже сыграла несколько ролей у голливудских и европейских режиссеров. И все же в мире ее знают именно по ролям мамы Чоле в «Богатые тоже плачут» и мамы Эрнесто Рохаса в «Дикой Розе».

Несколько лет назад Аурора объявила, что открывает театральную школу в деревне – хотела таким образом приобщать сельских жителей к искусству. Но никакой другой информации о школе с тех пор не всплывало. Да и о личной жизни актрисы мало что известно. На страничке в Фейсбук есть лишь несколько фотографий ее с младшей сестрой, которая выглядит намного старше Ауроры и прикована к инвалидному креслу.

Сейчас Аурора - жизнелюбка и оптимистка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ДОНЬЯ ЕЛЕНА ВЫДВИГАЛАСЬ НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ МИРА

Роль доньи Елены в первых 79 сериях исполнила Алисия Родригес. В России ее знали и любили задолго до «Богатых» по фильму «Есения», где актриса сыграла Мариселлу. 2 мая ей исполнится 83 года.

Алисия - профессорская дочь, родилась в Испании. Из-за гражданской войны семья эмигрировала в Мексику и там осела. Сниматься Алисия начала с восьми лет и даже получила награду «Ариэль» в детской номинации (это мексиканский аналог «Оскара»). Сыграла порядка 50 ролей (большей частью в сериалах), ее не раз ее признавали лучшей актрисой страны.

Алисия Родригес в роли доньи Елены. Кадр из сериала.

Но последние лет 30 ей не до кино. Алисия - активистка движения за мир. Является поклонницей Николая Рериха и давно возглавляет Международный комитет знамени мира, основанный философом и писателем при жизни, даже выдвигалась на Нобелевскую премию. Пишет книги, сочиняет стихи. А еще выпустила несколько грампластинок как певица. Имеет докторскую степень.

Несколько лет назад побывала на Алтае и в Барнауле. На вопросы о том, как ей удается так моложаво выглядеть, ответила: «Во-первых, я вегетарианка, во-вторых, занимаюсь спортом и в-третьих, я всегда говорю только то, что думаю».

О второй донье Елене, сменившей Алисию с 80-й серии - Марилу Элизага – известно очень мало. Она тоже родом из Испании, актриса театра и кино. Умерла в 1995-м, в возрасте 72 лет.

Алисия Родригес в наши дни. ФОТО Youtube.

К слову, смена актрисы посреди сериала для российского зрителя была шоком, никто и не подозревал, что такое вообще возможно. Поначалу Марилу Елизага даже приняли в штыки , но к концу сериала полюбили еще сильней предшественницы.

БЕТО: СЕКС-СИМВОЛ, МУЗЫКАНТ, УКРОТИТЕЛЬ БЫКОВ

30 апреля Гильермо Капетильо исполнится 60 лет. Но для российских зрителей он запомнился как юнец Бето, сын главных героев «Богатых». Роль стала для парня кинодебютом, причем Гильермо был всего на 6 лет младше своей экранной мамы. Молодой актер буквально бредил идеей еще раз сняться вместе с обворожительной Вероникой Кастро, причем мечтал сыграть именно ее мужа. И мечта сбылась: его пригласили на роль Рикардо Линареса в сериал «Дикая Роза». А заодно Гильермо сыграл и брата-близнеца Рикардо – Рохелио. Это тоже было новшеством – один актер сразу в двух ролях. Позже он сыграл еще в нескольких сериалах, даже получил главную мексиканскую кинематографическую премию и считался секс-символом страны.

Гильермо Капетильо и Вероника Кастро.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Мексике Гильермо известен также как музыкант: играет на фортепиано и гитаре, великолепно поет. А еще он - тореадор! Любовь к опасной забаве с быками привил ему отец, который много лет был матадором. За плечами отважного Гильермо - более 300 поединков с быками. Среди его увлечений - коллекционирование часов и старинных монет.

Актер в костюме бесстрашного матадора.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актер в августе 2017 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За его плечами - множество любовных романов. Первый брак быстро распался, во второй раз он повел к венцу 24-летнюю красавицу вдвое младше него. Уже тогда Гильермо говорил, что спит и видит себя отцом и готов полностью посвятить себя семье. Воплотилась ли его мечта, информации найти не удалось. Однако в сети гуляет фотография Гильермо с девочкой лет пяти-шести, очень похожей на него, так что все может быть…

Гильермо Капетильо (в голубой рубашке) с братом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, его сводный брат Эдуардо Капетильо – очень известный мексиканский актер и певец – совершенно не скрывает свою личную жизнь и растит пятерых детей.

МЕРИСАБЕЛЬ В СОРОК РОДИЛА ДОЧЬ ОТ СЕНАТОРА

Эдит Гонсалес сейчас 53. Она не только актриса, но и танцовщица, и модель. Выглядит девчонкой. В России ее знают именно по телесериалам «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза». К слову, до этих теленовелл Эдит в основном играла второстепенные роли, а потом карьера пошла в гору. В 40 лет родила дочь Констанцу от известного мексиканского сенатора Сантьяго Крилла, с которым была в неофициальных отношениях. Причем четыре года никто не знал, кто отец девочки, пока политик сам не признал ее. Пара рассталась друзьями, Сантьяго продолжает активно заботиться о дочери. А Эдит счастлива в браке с бизнесменом Лоренцо Лацо. Инстаграм актрисы пестрит их совместными фото, под которыми Эдит не стесняется признаться мужу в любви.

По фильму Марисабель была возлюбленной Бето. Кадр из сериала.

Муж актрисы Лоренцо Лацо – известный в Мексике предприниматель.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Эдит с дочкой Констанцей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети