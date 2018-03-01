Скончался актер, сыгравший Луиса Альберто в сериале «Богатые тоже плачут»

СЕГОДНЯ 05:09 2018-03-01T05:35:51+03:00

Мексиканский актер Рохелио Герра скончался на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Печальная весть для поклонников знаменитого мексиканского сериала «Богатые тоже плачут» пришла из Мексики: на 82-м году жизни скончался актер Рохелио Герра, сыгравший Луиса Альберто Сальватьерра.

Как отмечается в сообщении о его смерти на странице Национальной ассоциации исполнителей, Рохелио Герра – актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ. Организация выражает глубокие соболезнования его родственникам и друзьям.

Рохелио Герра известен российским зрителям по роли Луиса Альберто Сальватьерра в телесериале «Богатые тоже плачут»Фото: Twitter.com

Газета El Universal пишет, что в последние годы Рохелио Герра тяжело болел. Он страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего пожилой актер с трудом ходил и плохо говорил.

Богатые тоже плачут.При первых звуках заставки газелью неслась к голубому экрану и завороженно смотрела буквально в рот главной героини, пытаясь понять, а что, собственно, у нее с этим ротом?

Как ранее сообщал сайт kp.ru, исполнительнице роли Марианны в телесериале «Богатые тоже плачут» – Веронике Кастро 19 октября прошлого года исполнилось 65 лет, она уже бабушка, но ведет очень активную жизнь: продает собственную косметику, играет в театре и часто посещает светские мероприятия. А поклонники из России до сих пор пишут ей письма и передают подарки – платки, валенки, сувениры.