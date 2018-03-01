2018-03-01T05:35:51+03:00
Общество

Скончался актер, сыгравший Луиса Альберто в сериале «Богатые тоже плачут»

Мексиканский актер Рохелио Герра скончался на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments26
Кадр фильма «Богатые тоже плачут»Кадр фильма «Богатые тоже плачут»
Изменить размер текста:

Печальная весть для поклонников знаменитого мексиканского сериала «Богатые тоже плачут» пришла из Мексики: на 82-м году жизни скончался актер Рохелио Герра, сыгравший Луиса Альберто Сальватьерра.

Как отмечается в сообщении о его смерти на странице Национальной ассоциации исполнителей, Рохелио Герра – актер театра, кино, телевидения и дубляжа, он участвовал в огромном количестве работ. Организация выражает глубокие соболезнования его родственникам и друзьям.

Рохелио Герра известен российским зрителям по роли Луиса Альберто Сальватьерра в телесериале «Богатые тоже плачут» Фото: Twitter.com

Рохелио Герра известен российским зрителям по роли Луиса Альберто Сальватьерра в телесериале «Богатые тоже плачут»Фото: Twitter.com

Газета El Universal пишет, что в последние годы Рохелио Герра тяжело болел. Он страдал от необратимых повреждений головного мозга, из-за чего пожилой актер с трудом ходил и плохо говорил.

Богатые тоже плачут.При первых звуках заставки газелью неслась к голубому экрану и завороженно смотрела буквально в рот главной героини, пытаясь понять, а что, собственно, у нее с этим ротом?

Как ранее сообщал сайт kp.ru, исполнительнице роли Марианны в телесериале «Богатые тоже плачут» – Веронике Кастро 19 октября прошлого года исполнилось 65 лет, она уже бабушка, но ведет очень активную жизнь: продает собственную косметику, играет в театре и часто посещает светские мероприятия. А поклонники из России до сих пор пишут ей письма и передают подарки – платки, валенки, сувениры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Силуанов: президент просил правительство обеспечить рост экономики в 3,7-3,8%
Пушков: демонстрация новейших вооружений не означает подготовку к войне
Силуанов: новое оружие не потребовало увеличения расходов на оборону
Более 470 человек эвакуированы из-за пожара в московской школе
Путин заявил, что майские указы 2012 года помогли выполнению амбициозных задач в стране
Эксперт рассказал о задачах новейшего российского лазерного комплекса
Российский фильм «Лед» покажут в Китае на 25 тысячах экранов
Путин: США развернули пять крейсеров и 30 эсминцев у берегов России
Путин: Ядерная стратегия США вызывает большую озабоченность
Пушков назвал два источника кризиса между Россией и Советом Европы
Дочь Назарбаева: «Русский язык в Казахстане никто не отменял»
За два дня 13 картин Пикассо ушли к одному покупателю
В Госдуме опровергли информацию о прекращении сотрудничества с ЕСПЧ
Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за морозов и снегопадов
Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде
Памфилова не услышала в послании Путина Федеральному собранию агитации
В Нью-Йорке выплатят 180 тысяч долларов трем женщинам, снявшим хиджабы
ЦБ исключит 1200 бизнесменов из «черного списка»
Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по длительности
Путин о новом оружии: нас никто не слушал - послушайте сейчас
Путин: таких героев, как офицер Филипов, у других стран не будет никогда
Путин назвал "героев нашего времени"
Путин о новейшем оружии России: ничего мы не нарушаем
Путин: российское сверхзвуковое оружие практически неуязвимо
Патриарх Кирилл завел аккаунт в Instagram