2018-03-02T13:49:09+03:00
Звезды

Опубликованы голые фото Наоми Кэмпбелл с молодым любовником

Пара перестала скрывать свои отношения, а это значит, что у них все серьезно
Ольга АНТОНОВА
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Наоми КэмпбеллНаоми КэмпбеллФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прошлой осенью Наоми Кемпбелл удивила всех, променяв 62-летнего табачного мультимиллионера Луиса Камиллеру на 35-летнего Джозефа Джуниора Аденугу, больше известного как рэпер Скепта. Дело в том, что топ-модель всегда делала выбор в пользу огромного банковского счета, а тут вдруг выбрала пусть и успешного, но не очень богатого музыканта. Причем несколько первых месяцев парочка тщательно скрывала свои отношения, видимо, у практичной Наоми все-таки были сомнения, и даже не Неделю моды в Париже рэпер и «черная пантера» ходили по отдельности, встречаясь только вечером в немноголюдных ресторанах. Правда, чуть ранее в октябре 2017-го Скепта выложил селфи с моделью в твиттере с эмодзи в виде сердец.

«Наоми Кэмпбелл — моя любимица. Я в восторге от её ранних снимков для Vogue, на них она ломает все границы» - тогда признался Скепта.

Но, кажется, с тех пор, влюбленные определились в прочности своих чувств и даже согласились на совместную фотосессию для британской версии журнала GQ. А чуть ранее, длинноногая красавица опубликовала в своем микроблоге фото рук, судя по всему своих и рэпера со знаком вопроса. Видимо, тем самым проанонсировав обложку, где любовники предстали вместе.

iamnaomicampbelliamnaomicampbell
@britishgq out March 8th @skeptagram @dylanjonesgq @anlestudio @lejenke @adam.wolfgang @romorganhairstudio
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Кстати, как рассказала прессе одна из подруг Наоми, впервые за долгое время манекенщица выглядит влюбленной. Она даже прошла курс детокса в одной из швецарских клиник, чтобы выглядеть еще стройнее и моложе. Хотя, не Наоми жаловаться на морщины и лишний вес, она и в свои 47 лет по-прежнему королева подиума.

iamnaomicampbelliamnaomicampbell
@skeptagram @anlestudio @lejenke @mainslondon
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