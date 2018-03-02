Опубликованы голые фото Наоми Кэмпбелл с молодым любовником
Прошлой осенью Наоми Кемпбелл удивила всех, променяв 62-летнего табачного мультимиллионера Луиса Камиллеру на 35-летнего Джозефа Джуниора Аденугу, больше известного как рэпер Скепта. Дело в том, что топ-модель всегда делала выбор в пользу огромного банковского счета, а тут вдруг выбрала пусть и успешного, но не очень богатого музыканта. Причем несколько первых месяцев парочка тщательно скрывала свои отношения, видимо, у практичной Наоми все-таки были сомнения, и даже не Неделю моды в Париже рэпер и «черная пантера» ходили по отдельности, встречаясь только вечером в немноголюдных ресторанах. Правда, чуть ранее в октябре 2017-го Скепта выложил селфи с моделью в твиттере с эмодзи в виде сердец.
«Наоми Кэмпбелл — моя любимица. Я в восторге от её ранних снимков для Vogue, на них она ломает все границы» - тогда признался Скепта.
Но, кажется, с тех пор, влюбленные определились в прочности своих чувств и даже согласились на совместную фотосессию для британской версии журнала GQ. А чуть ранее, длинноногая красавица опубликовала в своем микроблоге фото рук, судя по всему своих и рэпера со знаком вопроса. Видимо, тем самым проанонсировав обложку, где любовники предстали вместе.
Кстати, как рассказала прессе одна из подруг Наоми, впервые за долгое время манекенщица выглядит влюбленной. Она даже прошла курс детокса в одной из швецарских клиник, чтобы выглядеть еще стройнее и моложе. Хотя, не Наоми жаловаться на морщины и лишний вес, она и в свои 47 лет по-прежнему королева подиума.
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Одна из подружек 47-летней Кэмпбелл рассказала, что роман Наоми и Scepta завязался еще осенью. В октябре репер поделился с поклонниками совместным с Кэмпбэлл своим фото и снабдил снимок «эмоджи» в виде сердечек. Кроме того, в каждом своем интервью он не упускает возможности выразить свое восхищение в адрес Наоми. (подробности)