"Русские должны больше рожать и лучше воспитывать!"

СЕГОДНЯ 13:50 2018-03-02T14:00:55+03:00

Наш колумнист о том, в чем прав и в чем ошибается актер Серебряков, когда утверждает, что сила, наглость и хамство - наша национальная идея

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Есть такое понятие - "интегративная медицина". Это когда лечат не болезнь, а весь организм, объединяя при этом усилия различных отраслей медицины. Двадцать лет занимаясь проблемой социального сиротства, я понял, что в лечении социальных болезней принцип такой же. Невозможно "вылечить" отдельно социальное сиротство, или здравоохранение, или образование. Все проблемы в отдельно взятых отраслях имеют системный характер, и решения должны быть системными. А системные решения - это уже область национальной идеи.

В СССР, хотя бы на декларативном уровне, была нацидея - построить социализм, потом коммунизм. Идеи были утопическими, но двигаться заставляли.

После развала СССР эти идеи умерли, но, увы, ничего стоящего в качестве национальной идеи наши элиты народу за 26 лет предложить так и не смогли.

Свято место пусто не бывает. Народ стал сам пытаться сформулировать, хотя бы внутри себя, собственную идеологию существования. И получилось то, что получилось - сила, наглость и хамство - вот сегодняшние принципы существования огромной массы наших сограждан. В этом актер Серебряков прав.

Но! Но это - не национальная идея, а всего лишь принципы существования отдельной страты, хотя и очень большой. Т.е., можно сказать, ПРАВИЛА ЖИЗНИ.

А национальная идея во всероссийском масштабе до сих пор не сформулирована.

То, чем, в качестве "национальной идеи" нас пытаются завлечь власть имущие, напоминает мне Эллочку-Людоедочку, которая много лет пыталась соревноваться с ненавистной Вандербильдихой. Только в роли Эллочки-Людоедочки - вся Россия, а в качестве Вандербильдихи - кто? Догадались?

Герман Пятов в студии радио "Комсомольская правда".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нам сегодня глупо и не нужно состязаться с США и Европой. Глупо - потому что не по силам. Не нужно, потому что мы тратим на это огромные ресурсы.

Почему же выходит так? Да потому, что политики, как только получат власть, сразу забывают об обещаниях электорату и работают только над тем, как бы попилить бюджеты на очередном мегапроекте, а на оставшиеся крохи быстро и недорого пустить электорату пыль в глаза.

А по-настоящему великие цели, в том числе и такая, как увеличение количества и качества человеческих ресурсов России - это "игра вдолгую", работа на перспективу. С такой деятельности быстро политические дивиденды не "срубишь". Поэтому, по факту, никто этим не занимается, хотя то, что это - задача номер один, совершенно очевидно!

Судите сами: ну на кой нам сдалось с кем-то соревноваться? Что нам жить-то мешает? Земли у нас - немерено! Можно в десять раз больше людей разместить. И не просто можно - а нужно в десять раз больше, чтобы такую территорию удержать. Полезных ископаемых - хватит на десять поколений вперед, а там ученые придумают что-то новенькое.

Прокормиться - не проблема, наши деды-прадеды в Сибири, суровым климатом которой пугают весь мир, собирали такие урожаи, что кормили не только себя, но и половину Европы. А ведь есть еще благодатные донские, кубанские, воронежские, орловские, тамбовские земли. Я, по детдомам катаясь, вдоль и поперек объехал всю европейскую территорию России, в прошлом году мы вышли на Урал и в Западную Сибирь. Все запахано - засеяно. Всюду есть местные продукты.

Поэтому - не нужно тратить время, силы и ресурсы на "бодания" с Европой и США, нужно рожать больше здоровых и умных детей и создавать условия для получения ими хорошего образования и медицинской помощи. Чтобы наглых, агрессивных и хамоватых быдланов становилось меньше, а больше Ломоносовых и Менделеевых, Циолковских и Павловых, Пушкиных и Чеховых.

Великой нации не нужно суетиться и размениваться по мелочам.

Во главе угла должен стоять человек! Потому что в лидеры вырываются не те нации, у которых больше земли или больше полезных ископаемых, а те, у которых выше качество человеческих ресурсов. Посмотрите на Японию. Японцы не пытаются надуть "мыльные пузыри" собственного национального величия, они стремятся быть, а не казаться. И для этого - пашут с утра до ночи, так что приходится нанимать специальных сотрудников, которые бы прогоняли работников из офиса вечером. Вот с кого пример брать. Ведь численность населения Японии почти такая же, как в России, земли – в десятки раз меньше. А уровень жизни?

Когда я говорю, что ЛУЧШАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ ДЛЯ РОССИИ - УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА РУССКИХ ЛЮДЕЙ, это не шовинизм, а здравый смысл. Русские - государствообразующая нация, которая на протяжении последних ста лет подвергалась жуткому геноциду. Если русские деградируют и вымрут, все остальные перегрызутся, как это случилось после развала СССР, когда большой русский брат ушел из национальных республик. Межэтнические конфликты в Средней Азии, Карабахе до сих пор тлеют, хотя прошло 26 лет.

Перестанут русские быть большинством - тут будет не Россия, а очередной «Исламский Халифат» (запрещенная в России организация), но уже с ядерными боеголовками.

Так что в процветании русских заинтересованы все – не только россияне, но и весь мир. И потому,

РУССКИЕ ДОЛЖНЫ БОЛЬШЕ РОЖАТЬ И ЛУЧШЕ ВОСПИТЫВАТЬ!

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