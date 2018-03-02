Мария Захарова: Ракка стёрта с лица земли, в городе задымление и смрад. Но Запад не хочет обращать на это внимание

СЕГОДНЯ 14:47 2018-03-02T15:08:55+03:00

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В четверг, 1 марта, на брифинге для СМИ в госдепе США его официальный представитель ушла от ответа на вопрос российских журналистов, объяснив это тем, что «они — журналисты из России». К счастью, представители других американских газет и каналов заступились за своих коллег из РФ. А сегодня Мария Захарова на еженедельном брифинге пригрозила Вашингтону «зеркальным ответом»:

— Если госдепартамент продолжить делать то, что он делает, — то есть отказывать в праве слова нашим журналистам, — то мы реализуем то, что обещали. Устроим специально отведённые «места для американских журналистов» в пресс-центре МИДа, чтобы они уже на своём примере почувствовали, каково это. Всего несколько десятилетий назад в Америке были автобусы, куда не пускали темнокожих. Нельзя делить людей по цвету кожи или национальной принадлежности, — заявила дипломат.

О «кокаиновом деле»

Также Захарова дала краткий ответ по нашумевшему «кокаиновому делу» (напомним, в декабре 2016 года посол РФ в Аргентине обнаружил на вверенной территории 12 чемоданов с кокаином; о ходе дальнейшего расследования, уже вызвавшего аресты по обе стороны океана, стало известно только сейчас).

— Прокомментирую это одной сенсационной информацией, которая, наверно, дошла не до всех СМИ. Идёт следствие. Профильные органы работают полтора года совместно с аргентинской стороной. Напоминаю, что именно Москва предложила Буэнос-Айресу начать совместное расследование. Предупреждаю: по этому делу будет вброшено ещё немало фейков и в дальнейшем.

О ситуации в Ракке

Ракка — административный центр одноимённой провинции в Сирии. В 2011 году местное население составляло 300 тыс. чел., к 2014 году в ходе продвижения ИГ (запрещено в РФ - ред.) возросло до 800 тыс. [из-за наплыва беженцев]. Все они стали «живым щитом», который ИГ использовало для обороны. В ходе операции западной коалиции по осаде города — почти год его мирные жители подвергались уничтожению. Ни о «гуманитарной паузе», ни о создании гуманитарных коридоров, ни о доставке гуманитарной помощи для населения — западные военные советники даже не задумывались.

Любые параллели с ситуацией в Алеппо неуместны. Когда сирийская армия при поддержке ВКС зачищала его от террористов, создавались гуманитарные коридоры для мирных жителей и помощи им. Ракка же стёрта с лица земли, в городе задымление и смрад. Но западные журналисты и неправительственные организации не хотят обращать на это внимание. В этой связи Россия выступила с инициативой создания международной мониторинговой миссии по оценке ситуации на территориях «антиигиловской коалиции», фактически контролируемой США.

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