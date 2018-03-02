Помолодевшая София Ротару показала роскошный загар

2 Март 17:53 2018-03-02T17:58:33+03:00

Поклонники считают, что Ротару помолодела, и этот роскошный загар ей к лицу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Нет ни одной артистки на постсоветском пространстве, которая бы так отменно выглядела. Софии Ротару 70 лет, но в это невозможно поверить. Артистка, которую любят миллионы поклонников, не устает удивлять своей моложавостью. София Михайловна продолжает отдыхать Мальдивах. Очередной снимок певицы заставил ее фанатов рассыпаться в комплиментах.

sofiarotaru.official С Аурикой всегда весело!

Поклонники считают, что Ротару помолодела, и этот роскошный загар ей к лицу. Как ей это удается? Без генетики тут не обойтись, у Ротару вся семья красивая. Взять ее младшую сестру Аурику, она тоже певица.

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И без ухода за собой добиться такого результата невозможно. София Михайловна в первую очередь правильно питается и не забывает про регулярные физические нагрузки. Проходит сеансы массажа, плавает, занимается на тренажерах. Ходят слухи, что артистка использует стволовые клетки. Есть у певицы особые средства для ухода за собой, к примеру, шампунь на основе икры.

Ну а самый главный секрет ее красоты — умение радоваться жизни.

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Несмотря на свои 70 лет София Ротару очень много гастролирует, дает выступления на сборных концертах и корпоративах, и только ее коллеги-артисты могут сказать, какой это адский труд. Поэтому и отдых после такого насыщенного графика должен быть только на райских островах. Вот их-то звезда советского эстрады и ее сестра Аурика выбрали для отпуска. Причем, на Мальдивы сестры Ротару улетели сразу на месяц и пока, судя по игривому настроению обеих, еще не собираются возвращаться обратно. Тем более, что София и Аурика выбрали лакшери отель, в котором все создано для того, чтобы расслабиться и забыть о заботах и проблемах (подробности)