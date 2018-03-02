Израильские медики спасли от инфаркта российского туриста после 26 попыток запустить его сердце

2 Март 19:40 2018-03-02T20:37:06+03:00

После удара электрошоком сердце начало биться, но вскоре снова остановилось. Его попробовали запустить еще Фото: Александр ГЛУЗ

Насколько распространены такие случаи в медицинской практике и как врачи решают, до каких пор бороться за жизнь пациента [комментарий кардиолога]

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Из Израиля пришла удивительная, на первый взгляд, новость: парамедики (лица без высшего медобразования, ближайший аналог у нас — фельдшеры) спасли российского туриста с обширным инфарктом, 26 раз (!) запустив его сердце электрошоком. Бригада Скорой под руководством Коби Зельцера вернула к жизни 62-летнего Павла Васенева, который приехал вместе с супругой навестить свою дочь, живущую в городе Ашкелон.

Как рассказал журналистам Зельцер, парамедики использовали робот-дефибриллятор для непрямого массажа сердца. После удара электрошоком сердце начало биться, но вскоре снова остановилось. Его попробовали запустить еще… Итого было 26 попыток запуска электрошоком.

- Некоторые СМИ сообщили, что сердце пациента останавливалось 26 раз, после чего его снова запускали — это сомнительно, - считает профессор-кардиолог, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов. - Скорее, было именно 26 попыток запуска: сердце могло остановиться раз, два, три, и его упорно пытались заставить биться с помощью электростимуляции.

- Мехман Ниязович, такое упорство — 26 попыток — уникально? До каких пор врачи обычно пытаются спасти жизнь пациенту?

- У меня в практике были случаи с попытками «завести» сердце до 10 раз. Каких-то стандартов, утвержденного количества попыток для таких случаев не предусмотрено — как правило, врачи пытаются сделать все возможное, пока есть надежда спасти человека. Шансы выжить определяются каждый раз в зависимости от возраста, состояния конкретного человека.

В случае Павла Васенева важно и уникально то, как именно спасали пациента, отмечает эксперт. Первыми ему на помощь пришли парамедики, то есть люди, прошедшие медкурсы, но не имеющие высшего медобразования. Они определили диагноз, грамотно использовали дефибриллятор и при этом постоянно поддерживали связь с кардиологом ближайшей больницы с помощью специального приложения для смартфона, через которое быстро выслали доктору кардиограмму. «Думаю, такая поддержка онлайн, идеальная координация сыграла важную роль в спасении пациента», - подчеркивает Мехман Мамедов.

Напомним, в России с 1 января нынешнего года вступил в силу закон о телемедицине. Это окрыло дорогу современным цифровым технологиям в нашем здравоохранении, и эксперты надеются, что в том числе появятся спецприложения и каналы медицинской связи, аналогичные израильским. И благодаря этому случаев спасения жизней пациентов станет больше.