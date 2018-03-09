Задержаны трое подозреваемых в убийстве оренбургского бизнесмена и его ребенка

СЕГОДНЯ 14:54 2018-03-09T15:14:42+03:00

В пятницу, 9 марта, стало известно о задержании подозреваемых в убийстве оренбургского бизнесмена и его ребенка. Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

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В пятницу, 9 марта, стало известно о задержании подозреваемых в убийстве оренбургского бизнесмена и его ребенка. Как сообщили в СК России, ими оказались жители Абдулинского района Оренбургской области 1978, 1975 и 1972 годов рождения.

Один из задержанных уже сотрудничает со следствием. Двое других от дачи показаний отказываются.

Напомним, утром 17 января 2018 года у дома 96 на ул. Карагандинской Оренбурга в автомобиле Toyota Land Cruiser 200 были обнаружены тела предпринимателя и его малолетнего сына со множественными колото-резаными ранениями.

После нападения автомобиль Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий бизнесмену, с телами отогнали в сторону гаражей и попытались поджечь, чтобы скрыть следы преступления. За жизнь мальчика еще боролись врачи скорой помощи, прибывшие к месту происшествия, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Утром 17 января 2018 года у дома 96 на ул. Карагандинской Оренбурга в автомобиле Toyota Land Cruiser 200 были обнаружены тела предпринимателя и его малолетнего сына со множественными колото-резаными ранениями.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

По факту жестокого убийства в следственном управлении СК России по Оренбургской области возбудили уголовное дело, расследование которого находилось на контроле у Председателя СК России Александра Бастрыкина.

В ходе расследования стало известно, что преступники передвигались на черной «Ладе Приоре» либо «Гранте». По рассказам очевидцев были составлены фотороботы подозреваемых.

Обстоятельства произошедшего все еще устанавливаются. В настоящее время следователи выясняют мотивы преступления и роль каждого из подозреваемых.