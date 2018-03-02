СМИ: Эммануил Виторган стал отцом в третий раз

2 Март 23:14 2018-03-02T23:47:30+03:00

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В пятницу, 2 марта, в сети появилась информация, шокировавшая общественность: у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины Млодик родился первенец.

По некоторым данным, малышка, которую назвали немецким именем Этель (означает «благородный»), появилась на свет еще в феврале. Ведь именно 21 февраля на странице Эммануила Виторгана в Facebook появился загадочный пост - объявление о поиске помощницы по уходу за грудным ребенком. «Срочно нужна няня грудному ребеночку. С проживанием! В центре Москвы. Хорошо, если медицинский работник! Но необязательно», - написала Млодик, чем очень удивила пользователей соцсете и породила новые слухи.

После этого до Ирины дозвонились журналисты, и та подтвердила предположения поклонников о рождении ребенка. «Да, у нас родился ребенок. Спасибо за поздравления», - сказала супруга Виторгана «СтарХиту».

Но после этого споры в интернете не утихли. Теперь фанаты дискутируют на тему, как ребенок появился на свет. Так, многие уверены, что пара обратилась за помощью к услугам суррогатной матери.

Напомним, в мае прошлого года также ходили слухи о пополнении в семье у Виторгана и Млодик.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

77-летний Эммануил Виторган станет отцом в третий раз

Несмотря на то, что 77-летний Эммануил Виторган давно прадед (у его старшей дочери Ксении есть уже свои внуки) актер решил испытать радость отцовства еще раз. И в ближайшее время вместе с супругой 55-летней Ириной Млодик он планирует стать родителем. Об этом пара сама рассказала в откровенном разговоре с ведущей программы «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой, который скоро выйдет на экраны. (подробности)

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