Владимир Путин: Если мы это сделаем, весь XXI век пройдет под знаком наших побед

СЕГОДНЯ 15:20 2018-03-03T16:48:32+03:00

Спасибо вам большое всем за поддержку! Храни вас Господь! - закончил свое краткое выступление Путин Фото: REUTERS

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Митинги - не стихия Владимира Путина, он предпочитает мероприятия, где слышно всех собеседников. Но в ходе предвыборной кампании можно и показать, что такое настоящий митинг.

Трибуны обновлённых «Лужников» начали заполняться еще за несколько часов до приезда главы государства, и пока вперемежку с популярными артистами на сцену выходили доверенные лица Путина, объяснявшие, почему другого выбора у страны нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/641805" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин поёт гимн России.Владимир Путин поёт гимн России

- Вы знаете других кандидатов в президенты? - вопрошал аудиторию Никита Михалков. - Вы можете представить их верховными главнокомандующими ядерной державы? Поэтому других вариантов у нас нет!

Не согласиться с ним и в самом деле было трудно.

- Благодаря воле Путина Крым воссоединился с Россией, благодаря ему появился Крымский мост. Путин - это развитие России, - вторил ему Владимир Меньшов.

На сцену поднимались артисты, спортсмены, политики, но все ждали главного героя.

- Рад вас всех приветствовать в «Лужниках», - осмотрелся по сторонам Путин. - Это уже не «Лужа», как говорили когда-то, это наш обновленный стадион, которым мы гордимся.

Стадион за четыре месяца до чемпионата мира, действительно, был хорош.

Трибуны обновлённых «Лужников» начали заполняться еще за несколько часов до приезда главы государстваФото: REUTERS

- У нас благородные и ясные цели, - продолжил он. - Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее десятилетие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это!

За спиной Путина в этот момент стояли победители только что завершившейся Олимпиады в Пхенчхане, и он не упустил голевую передачу.

- Наши хоккеисты после победы на Олимпиаде пели гимн, но мы не слышали музыки, - приложил он палец к уху. - Давайте споем его, как полагается.

Наверное, это был единственный в своем роде концерт - гимн России в исполнении президента страны с 80-тысячным стадионом.

- Спасибо вам большое всем за поддержку! Храни вас Господь! - закончил свое краткое выступление Путин и пошел пожимать руки волонтерам.

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