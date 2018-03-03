2018-03-03T16:48:32+03:00
Политика

Владимир Путин: Если мы это сделаем, весь XXI век пройдет под знаком наших побед

Главный кандидат спел с «Лужниками» [видео]
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Спасибо вам большое всем за поддержку! Храни вас Господь! - закончил свое краткое выступление ПутинСпасибо вам большое всем за поддержку! Храни вас Господь! - закончил свое краткое выступление ПутинФото: REUTERS
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Митинги - не стихия Владимира Путина, он предпочитает мероприятия, где слышно всех собеседников. Но в ходе предвыборной кампании можно и показать, что такое настоящий митинг.

Трибуны обновлённых «Лужников» начали заполняться еще за несколько часов до приезда главы государства, и пока вперемежку с популярными артистами на сцену выходили доверенные лица Путина, объяснявшие, почему другого выбора у страны нет.

Владимир Путин поёт гимн России.Владимир Путин поёт гимн России

- Вы знаете других кандидатов в президенты? - вопрошал аудиторию Никита Михалков. - Вы можете представить их верховными главнокомандующими ядерной державы? Поэтому других вариантов у нас нет!

Не согласиться с ним и в самом деле было трудно.

- Благодаря воле Путина Крым воссоединился с Россией, благодаря ему появился Крымский мост. Путин - это развитие России, - вторил ему Владимир Меньшов.

На сцену поднимались артисты, спортсмены, политики, но все ждали главного героя.

- Рад вас всех приветствовать в «Лужниках», - осмотрелся по сторонам Путин. - Это уже не «Лужа», как говорили когда-то, это наш обновленный стадион, которым мы гордимся.

Стадион за четыре месяца до чемпионата мира, действительно, был хорош.

Трибуны обновлённых «Лужников» начали заполняться еще за несколько часов до приезда главы государства Фото: REUTERS

Трибуны обновлённых «Лужников» начали заполняться еще за несколько часов до приезда главы государстваФото: REUTERS

- У нас благородные и ясные цели, - продолжил он. - Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы. За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшее десятилетие, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед. Мы сделаем это!

За спиной Путина в этот момент стояли победители только что завершившейся Олимпиады в Пхенчхане, и он не упустил голевую передачу.

- Наши хоккеисты после победы на Олимпиаде пели гимн, но мы не слышали музыки, - приложил он палец к уху. - Давайте споем его, как полагается.

Наверное, это был единственный в своем роде концерт - гимн России в исполнении президента страны с 80-тысячным стадионом.

- Спасибо вам большое всем за поддержку! Храни вас Господь! - закончил свое краткое выступление Путин и пошел пожимать руки волонтерам.

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Прозвучавшее накануне Послание президента обсуждали в пятницу везде, и было бы странно, если бы на медиафоруме ОНФ в Калининграде главной темой было бы что-то другое. И первые же вопросы, которые задали приехавшему на встречу с региональными журналистами Путину, были из этого Послания. Президента спрашивали про изменения, которые произойдут в медицине в ближайшие годы, иногда требуя даже радикальных мер (подробности)

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