Владимир Путин: "Какое событие я хотел бы изменить? Развал Советского Союза"

2 Март 20:00 2018-03-03T00:59:17+03:00

Обычно такие встречи заканчиваются вопросами в формате блиц. Не стала исключением и калининградская площадка Фото: REUTERS

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Прозвучавшее накануне Послание президента обсуждали в пятницу везде, и было бы странно, если бы на медиафоруме ОНФ в Калининграде главной темой было бы что-то другое. И первые же вопросы, которые задали приехавшему на встречу с региональными журналистами Путину, были из этого Послания.

Президента спрашивали про изменения, которые произойдут в медицине в ближайшие годы, иногда требуя даже радикальных мер.

- Может быть министерство здравоохранения переименовать в министерство здравосохранения? - предложила журналистка из Дагестана.

- Давайте не будем жонглировать словами, - не согласился Путин. - Мы должны не переделывать, а дополнять то, что уже есть.

Он привел в пример детский онкологический центр имени Димы Рогачева.

- Шикарный центр! - оценил его президент. - Можем, когда захотим. Надо развиваться дальше.

Но дагестанскую журналистку, как и всех ее земляков, волновала не только медицина.

- Дагестанский народ очень обеспокоен — продолжится ли борьба с коррупцией после выборов? - спросила она.

- Все, что делается, делается ради народа Дагестана, - ответил Путин. - И все будет продолжено.

Один из участников поинтересовался — заработала ли система социальных лифтов в стране?

- У нас нет системы отбора государственной власти, как было в СССР, но мы все равно не можем вернуться к советскому опыту, - сказал президент. - Мы создаем сейчас разные способы, проводим конкурсы. Когда я разговариваю с победителями, вижу насколько талантливые люди.

Президент рассказал, какими усилиями создавалось новое вооружение. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Путина спрашивали про проблему свалок («Надо, чтобы принятие решений было прозрачным. Полигоны должны быть вдали от жилья, но тогда это будет просто дороже, нужно это честно признать»), про дотации на переработку зерна («мы выделяем и будем выделять на это субсидии»).

- 134 миллиона тонн в год - это немыслимая когда-то цифра, урожай рекордный даже для СССР, - сказала Путин. - Мы стали первыми в мире по экспорту пшеницы и вторыми в мире по экспорту зерновых. Это тоже фантастика, такое же как оружие, про которое я вчера говорил. Переработка нужна, наши турецкие друзья являются первыми в мире по производству муки, в значительной степени это на нашем зерне. И конечно, нам нужно самим производить максимум продукции.

Президента спросили про возможность использования фантастических военных технологий в гражданской продукции.

- Когда была закончена работа над комплексом «Авангард», я попросил принести мне список людей, которых нужно наградить, - рассказал в ответ историю Путин. - Мне принесли несколько листов, где убористым шрифтом были не люди, а предприятия и конструкторские бюро. «Если бы не было одного из них, изделие бы не состоялось», - сказал главный конструктор. И даже я только в этот момент осознал очень важную вещь — мы не утащили где-то что-то и что-то с чем-то свинтили. А это результат работы научной сферы чуть ли не по всей стране. Десятки предприятий и тысячи работающих! Это значит, что у нас есть огромный генерирующий продукт комплекс и современные производственные мощности, и это мы обязательно будем использовать.

Обычно такие встречи заканчиваются вопросами в формате блиц. Не стала исключением и калининградская площадка.

- Успеваете ли делать зарядку по утрам?

- Да, и сегодня тоже делал.

- Сами готовите?

- Я готовлю салат, но он такой вкусный! - показал Путин рукой, как рубит салат. - Я вас угощу потом.

- Как запоминаете колоссальный объем информации?

- Если каждый день этим заниматься, это не составляет труда.

- Верите ли в народные приметы?

- Да, - кивнул Путин.

- В Новый год мы все смотрим поздравление президента, а вы?

- И я тоже смотрю, - развел руками Путин.

- Есть ли у вас нереализованная мечта?

- Нет, у меня и мечта, и цель понятная. Я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устремленной вперед.

- Вы когда-нибудь гуляли по улицам города неузнанным?

- Гулял.

- В каком историческом периоде хотели бы оказаться?

- Сегодня, - без промедления ответил Путин и пошутил. - Понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянам, а я президент.

- Какое событие вы хотели бы изменить?

- Развал Советского Союза, - серьезно ответил президент.

- И последний вопрос — в чем же сила России?

- В людях!

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