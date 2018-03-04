Круче и дороже Мадонны: Ани Лорак показала в «Олимпийском» беспрецедентное шоу

СЕГОДНЯ 07:46 2018-03-04T15:01:56+03:00

Второе по стоимости в истории нашего шоу-бизнеса представление прошло при полном аншлаге. Певица летала на «живой люстре», пела в прозрачной ванной и появлялась в гигантском бокале для мартини [фото]

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Не секрет, что российские артисты нередко стараются превзойти друг друга по масштабности собственных сольных шоу. Однако состоявшийся в "Олимпийском" концерт Ани Лорак впору сравнивать разве что с шоу Кэти Перри или Леди Гаги. Вот где по-настоящему мировой уровень и масштаб. Можно вспомнить последнее шоу Мадонны, которая всегда впереди планеты всей и ловит модные тренды без устали, но тут честно скажем - она уже отстала.

Нет, мы ни в коем случае не хотим сказать, что концерты коллег артистки были хуже или менее интересны. Однако, Каролина (настоящее имя артистки) смогла вместить в двухчасовую программу самые последние и инновационные технические новинки, которые сделали ее шоу неповторимым.

В первую очередь это был театр, шоу, которое надо смотреть и ловить впечатления, наслаждаясь безупречным вокалом Лорак Фото: предоставлено пресс-службой

Раз уж речь зашла о коллегах, то их в этот вечер в зале было много. Увидеть новое шоу певицы пришли Дима Билан, Стас Михайлов с супругой, Валерия и Иосиф Пригожин, Эмин, Любовь Успенская, Тимур Родригез. Особое внимание было уделено сидевшему в первом ряду Филиппу Киркорову. Перед началом шоу на больших экранах даже появился шуточный текст: «А Филипп на месте? Тогда можно начинать!». С Киркоровым Каролину связывают давние дружеские и рабочие отношения. Именно с написанной Филиппом для Евровидения песни “Shady Lady” начался концерт.

С Киркоровым Лорак связывают давние дружеские и рабочие отношения Фото: предоставлено пресс-службой

Неожиданно и приятно было увидеть в первом ряду пресс-секретаря президента России, Дмитрия Пескова - чуть позже к нему присоединилась супруга, Татьяна Навка. Эта пара выходит в свет только по самым достойным поводам. Экс-продюсера Лорак, Григория Лепса, на концерте представляла супруга Анна.

Шоу посетили Дмитрий Песков и Татьяна Навка Фото: предоставлено пресс-службой

По каким-то причинам не было на шоу и Примадонны российской сцены, Аллы Пугачёвой, которая крайне благосклонно относится к Каролине. А также и другой примы, Софии Ротару, которую Лорак считает своей наставницей и в честь которой назвала дочь. Но обе топовые артистки незримо присутствовали на шоу, в музыкальных интонациях певицы. Нет, о копировании речь не идёт, Каролина слишком самобытна и профессиональна. Скорее можно сделать вывод, что творчество «див» Пугачёвой и Ротару повлияло на «диву» Лорак.

Но вернёмся к шоу. Сравнимым с концертами мировых звезд шоу "Дива" делает и то, что, как и зарубежные коллеги, Каролина представила зрителю новые аранжировки уже известных хитов, чем, безусловно, удивила. Немногие звезды "заморачиваются" на подобные эксперименты. Да и казалось бы, зачем, когда зритель с удовольствием принимает знакомые версии любимых песен. Но Ани Лорак изменила собственные хиты настолько, что зрители в начале их исполннения не сразу понимали, что за это за композиция. А когда узнавали, приходили в восторг от смелости и неожиданности новой аранжировки.

Артистка поставила перед собой задачу раскрыть сложные и противоречивые женские образы Фото: предоставлено пресс-службой

Но не только эти факты говорят о том, что состоявшаяся и успешная Ани Лорак не боится смелых экспериментов. Основная тема шоу - женщина и те разные социальные роли, которые она принимает, те обстоятельства, с которыми сталкивается в жизни. И согласившись на такую концепцию, артистка заведомо поставила перед собой непростую задачу единолично раскрыть все сложные и противоречивые женские образы.

Она была и египетской богиней, летающей на пятиметровом светящимся орле (этот номер олицетворял силу женщины). И соблазнительницей, появившись в бокале для мартини в бикини (скромном), что твоя Дита фон Тиз. И заботливой мамой, и отвергнутой возлюбленной, и, королевой бурлеска, конечно же, дивой. Каждой из 22 песен, отобранных для концерта - свой номер. Сколько это все стоило трудов, и денег - страшно представить. Филипп говорил, что его юбилейное шоу обошлось ему в 6,5 миллионов евро. Этот концерт мы смело ставим на почетное второе место.

Ани Лорак смогла вместить в двухчасовую программу самые последние и инновационные технические новинки, которые сделали ее шоу неповторимым Фото: предоставлено пресс-службой

Огромное впечатление на всех произвёл полет Каролины на «живой» люстре под новую песню «Я стану твоей» - смотрелось это фантастически. Еще один потрясающий номер - на сцене как-то незаметно появилось много детских кроваток, где малыши лежали с книжками и мечтали, а потом на невидимых лесах к ним спустились светящиеся герои их фантазий и, взяв за руки, начали поднимать их в воздух. Светодиодные экраны постоянно транслировали видео в тему песен. А трансформирующаяся сцена с декорациями- превращалась то в пляж с пальмами и задорными серферами, то кафешантан, то в 12 выдвигающих платформ (как раз, как у Мадонны), по которым, ловко балансируя, двигалась певица и ее балет. Вдруг появилась прозрачная ванна, где певица в телесном боди с непривычной для этого произведения томностью исполнила песню Оксаны из новогоднего мьюзикла «Вечера на хуторе». Под конец на сцене «вырос» гигантский куб, в котором Каролина полулежа двигалась, проявив чудеса эквилибристики, и реально рискуя здоровьем. На репетиции эта штуковина начала очень быстро крутиться, и, если бы певица выпала из вращающийся конструкции, то могла б серьезно пострадать. Но так как работу механизма в итоге наладили, все прошло, как по маслу.

Постоянно все летало и взрывалось (помимо орла и люстры еще был мужчина с зонтом, который прилетел на сцену и другие полеты), шёл дождь, в котором плескались полуголые танцоры, а к ним по струйкам тянулись светящиеся «руки» (такого мы даже у цирка Дю Солей не видели), летали блестки - зрители сидели с открытым ртом.

Каждой из 22 песен, отобранных для концерта - свой номер Фото: предоставлено пресс-службой

С одной стороны можно было бы сказать, что минусом выступления было то, что Каролина решила практически не взаимодействовать с публикой. С другой - очевидно, что в первую очередь это был театр, шоу, которое надо смотреть и ловить впечатления, наслаждаясь безупречным вокалом Лорак. Но на песне «Забирай рай» артистка вышла в народ и собрала все-все цветочки от счастливых поклонников.

Состав команды Ани Лорак поистине интернационален - за аранжировки и постановку танцев отвечают украинцы - известный саунд-продюсер Михаил Кошевой и шоу-балет "Freedom”, за техническую сторону- команда белорусов, а за менеджмент концерта - россияне во главе с директором артистки. Это шоу не забудут ни зрители, ни наши артисты - такую высокую планку попробуй переплюнь.

Это шоу не забудут ни зрители, ни наши артисты Фото: предоставлено пресс-службой

На афтепати, которое прошло в Spy Bar, Филипп Киркоров рассказал о технических проблемах, которые возникли в процессе работы:

- Я гордился, что с тобой рядом и разделяю этот твой успех. «Звук, где-то что-то» - проще, коллеги, фанерку включить, и тогда будет, как у всех. «Олимпийский» очень сложно «вызвучить», Там, где сидели наши «випы», было самое тяжелое место по звуку. Мы это знали, сели перед концертом, и думаем - будем ублажать «жаб» или подарим людям нормальный саунд? Ну это я любя, я та же «жаба», только постарше. И. когда стал выбор: озвучить этот «пятачок», или тысячам дать саунд нормальный, она выбирает людей. А коллеги поймут, что место такое было тяжёлое у них и там было очень сложно со звуком.

Так же артист признался, что Каролина - единственный человек из нашего шоу-бизнеса, который его никогда не предавал. Лорак рядом слушала комплименты от поп-короля: чувствовалось, что ей приятно, но она стесняется. Не верилось, что эта скромная, хрупкая девушка только что собрала «Олимпийский». Ее как раз можно приводить в пример тем, кто считает, что добиться чего-тов этой жизни могут только богачи - Карлина родилась в бедной семье, в маленьком городе Черновцы, где ничто не предполагало, что у неё - большое будущее. И лишь только благодаря своим усилиям она смогла добиться того, что у неё есть сейчас.

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