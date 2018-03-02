"Довлатов" Германа-младшего: герой-нытик и депрессивное советское общество

СЕГОДНЯ 10:50 2018-03-02T10:56:55+03:00

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Посмотрела фильм "Довлатов". Ну что, типичный такой фестивальный фильм. В нем редакторы газет и журналов требуют у Довлатова, чтобы искусство было светлым. Жизнеутверждающим. Тогда все такое было, мерихлюндия не допускалась: нечего бросать тень на оптимизм советского человека. Ему еще коммунизм строить!

Сейчас - все с точностью до наоборот. Какой такой оптимизм? С ума сошли? Не дай Бог пробиться какому солнечному лучу. Вот просто - ни-ни.

Довлатов Трейлер (2018) . Первый трейлер фильма Довлатов 2018 года

У Германа-младшего луч и не пробивается.

Кино депрессивное, герой - депрессивный, погода - депрессивная, все вокруг привычно страдают от того, что их не печатают и не издают. Так, между делом, пытаются покончить с собой, бросаются под колеса машин... Никто не улыбается. Вообще. Никогда. Жена и дочь Довлатова очень напоминают семью честного гаишника из "Нашей раши". На заморенную девочку страшно смотреть. Атмосфера затхлости передана великолепно. Я не спорю. Но в ней никто живой не дышит! Люди, создавшие самую яркую движуху в стылом обществе 70-х, показаны без всякой движухи. Полудохлыми мухами.

Между тем правда всегда посередине. Почитать Аксенова - так можно подумать, что молодые авторы не всегда выпивали трагически, как на похоронах. Могли иногда себе позволить пошутить. Надеть что-нибудь не серого цвета. За девушками там приударить. Анекдот, что ли, рассказать. А не только ходить с глазами какающего оленя. Говорят, иностранцы вежливо спрашивали у наших создателей: а что, герой, Довлатов, он правда известный писатель?

Я бы его не читала, так тоже бы спросила. Потому что поверить в то, что вот этот жалкий нытик может что-то создать. Остроумное. Не-а.

Да, все показанное про те времена - правда. Но - не единственная. А хорошее кино тем и отличается от плохого, что плохое - суживает окружающий мир до размера своей примитивной идеи. А хорошее - границы мира раздвигает. Поэтому "Иван Лапшин" Германа-старшего - фильм гениальный. А "Довлатов", который явно к нему стремился - посредственный. Серый, как петербургское небо.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Довлатов»: Несладкая жизнь

Стас ТЫРКИН

Действие происходит в 1971 году и охватывает неделю перед праздником 7 ноября, хотя самих празднеств в картине не наблюдается - Герман сторонится всякой официальщины, как сторонился ее сам Довлатов (подробности)

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