2018-03-02T11:06:11+03:00
Политика

Наши голуби - это просто чужие ястребы

Ответ всем тем, кто считает, что России не нужно ни армии, ни ракет, а только велосипеды, шенгенские визы и борьба с харрасментом
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 `Ярс` на Параде Победы, май 2017 года.Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 `Ярс` на Параде Победы, май 2017 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Поразительна, конечно, эта тусовка людей, которые совершенно серьезно говорят, что не нужно ни армии, ни ракет, ни бомб, ни военных планов, что нет в мире врагов, что не от кого защищаться, что все это ужасно, ужасно, ужасно.

Так и говорят.

Разумеется, все это не нужно и ужасно только в России.

Где угодно еще - хоть в Америке, хоть в Израиле, хоть в Китае, хоть у арабов каких-нибудь, хоть у соседней страны, неназываемой от греха, - там совсем другое дело, ну что вы, и там любое оружие, любая армия очень даже желательна, ну или хотя бы естественна и никаких возражений не вызывает.

Но не здесь.

А если поднять брови и спросить:

- Позвольте, а что же тогда нужно здесь? - они, конечно, скорчат благочестивую рожу и скажут, что нужны, мол, образование и медицина.

Но если вы не идиот, то вы отлично помните, что было с образованием и медициной, когда у власти и вокруг власти были те самые люди, которым ракеты не нужны.

И как поступают с образованием и медициной те их друзья и коллеги, которые занимают должности до сих пор.

Так что это простое и милое вранье не работает.

Больше того, очевидно, что если вам нужны военные, то вам нужны инженеры, врачи, школы, лаборатории, - а если вам военные ни к чему, а только велосипеды, шенгенские визы и борьба с харрасментом, то вы зарежете и врачей, и учителей.

Это уж не говоря о том, что без ракет и военных ваших учителей и врачей разбомбят другие военные другими ракетами, и как это бывает - мы уже видели много раз.

Эх, да что это за безнадежная полемика с мнением слабоумных, которые только придуриваются, что они слабоумные, а на самом-то деле отлично все понимают, но - как однажды и навсегда сказал Константин Крылов: "Наши голуби - это просто чужие ястребы".

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