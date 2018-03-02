Арбитраж удовлетворил иск к Грудинину о возврате участков на 1 млрд руб

2 Март 18:00 2018-03-02T19:20:15+03:00

Изменить размер текста: A A

О возврате в собственность Совхоза двух земельных участков стоимостью более 1 миллиарда рублей, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда .

"Удовлетворить заявленные исковые требования‬ акционеров ЗАО "Совхоз им. Ленина", — постановила судья Наталья Кондратенко.

Таким образом, суд признал недействительным учредительный договор ООО "ТТ Девелопмент", заключенный между Совхозом, Грудининым и другими лицами, а также признал незаконным сделку о внесении Совхозом в уставной капитал ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков, общей стоимостью более 1 миллиарда рублей.

Представитель истцов Владимир Бояринов заявил, что сделка была совершена с заинтересованностью, поскольку на момент ее заключения Грудинин, являясь директором Совхоза, был одним из учредителей ООО "ТТ Девелопмент". Он отметил, что оспариваемые сделки не были надлежащим образом одобрены со стороны общего собрания акционеров Совхоза, а если такое собрание и проводилось, то истцов не уведомляли о дате и месте его проведения.

По словам Бояринова, истцы узнали о сделке только в январе этого года из СМИ, что и послужило поводом для обращения в суд.

"Если решение суда вступит в законную силу, к оспоренным сделкам будут применены общие последствия их недействительности, предусмотренные законом. То есть, каждая сторона обязана возвратить другой стороне полученное по сделке имущество", - сказал журналистам представитель пайщиков Бояринов.

Представитель Совхоза заявила об отсутствии признаков заинтересованности в оспариваемых сделках. "Грудинин не занимал должность в ООО "ТТ Девелопмент" и не владел более 20% акций общества, как того требует закон, он также не был представителем ООО "ТТ Девелопмент". "Не подтвержден факт нанесения указанными сделками какого-либо ущерба обществу ", — добавила она.

Представитель Совхоза сообщила, что 5 августа 2008 года на общем собрании акционеров общества, большинством голосов было принято решение об участии общества в учреждении ООО "ТТ Девелопмент" и о внесении в его уставной капитал имущества Совхоза. По ее словам, истцы были надлежащим образом уведомлены о дате, месте и времени проведения указанного собрания. В подтверждении своей позиции, представитель Совхоза представила соответствующие почтовые уведомления с подписью пайщиков.

Однако акционеры Совхоза, присутствующие в судебном заседании, отказались признать подлинность подписей на представленных уведомлениях. "Это не моя подпись. Я так не расписываюсь. По адресу, указанному в уведомлении, я была снята с регистрации 22 декабря 2007 года", — заявила в судебном заседании пайщик Совхоза Ольга Маркина.

Без комментарием воспроизведено с сайта сообщает Информационное агентство «РАПСИ-ньюс».