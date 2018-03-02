Звезды российской эстрады позвали народ в Лужники

2 Март 18:20 2018-03-02T20:43:56+03:00

На своих страничках в соцсетях посетить праздничный митинг 3 марта приглашают Николай Расторгуев, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие исполнители

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В эту субботу в 14.00 в московских Лужниках запланировано масштабное мероприятие. По словам организаторов, это будет митинг-концерт в поддержку действующего президента. Выступят любимые и популярные в народе исполнители: Стас Михайлов, Олег Газманов, Николай Басков, Валерия, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Зара, Ольга Кормухина, Хор Турецкого, Диана Гурцкая, Тимати, Алексей Воробьев, Денис Майданов и другие артисты.

Ведущими будут Яна Чурикова и Дмитрий Губерниев. Вход на концерт - бесплатный.

Как обычно бывает на подобных мероприятиях, известные и влиятельные выступят с речью. Обещаются выйти к народу такие разношерстные ораторы как Никита Михалков, певец Тимати, летчик-космонавт Сергей Рязанский. Ходят слухи, что и сам президент Путин собирается заглянуть на огонек.

Между тем отечественные звезды эстрады на своих страничках в соцсетях уже во всю зазывают желающих приходить в Лужники на концерт.

Музыкант и основатель группы «Любе» Николай Расторгуев особо публикациями своих подписчиков в твиттере не балует. А тут выложил целый видеоролик с приглашением. Расторгуев, между прочим, доверенное лицо действующего президента, рассуждает при этом о России, где происходит реформирование армии, «за которую сейчас не стыдно».

Агитирует народ в Инстаграме добраться до Лужников и Николай Басков (1,2 миллиона подписчиков). Он лаконичен: «Увидимся на концерте!».

«Готовлюсь к большому концерту 3 марта в поддержку нашего президента. Увидимся в 14.00 в Лужниках! Будет много интересного!» - пишет на своей страничке в Инстаграме Филипп Киркоров ( У него 1,8 млн. подписчиков)

— Приходите! Будем вместе, — пишет в Инстаграме певица Валерия. (1,8 млн. подписчиков).

На концерт зазывают не только эстрадные исполнители, но и спортсмены. Например, фигурист Евгений Плющенко в Инстаграме (436 тысяч подписчиков) написал так: «Приглашаю всех желающих принять участие в открытом митинге-концерте в Москве 3 марта 2018 года в 14-00 в Лужниках. Если Вы за сильную и спортивную Россию Вы должны быть с нами».

Он, кстати, тоже доверенное лицо Путина.

Приглашает в Лужники на концерт любимец дам Стас Михайлов, актер Михаил Боярский, бывший танцор Большого театра, а нынче ректор академии им. Ваганова Николай Цискаридзе, композитор и исполнитель песен Денис Майданов и многие другие известные россияне.