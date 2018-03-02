США продлили антироссийские санкции ещё на год

2 Март 22:00 2018-03-03T01:25:30+03:00

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Как сообщает ТАСС, администрация Белого дома ещё на год продлила пакет антироссийских санкций. Новых ограничений тот не содержит — речь идёт об очередном пролонгировании «тех самых рестрикций», принятых ещё экс-президентом США Бараком Обамой после событий февраля-марта 2014 года. Напомним, тогда Москва после государственного переворота на Украине воссоединилась с Крымом. Однако Украинский кризис продолжается — значит, в логике нынешнего лидера Америки Дональда Трампа, и санкции — тоже.

Ограничения включают «чёрный список» для отдельных российских политиков, бизнесменов и организаций, по версии Вашингтона, участвовавших в возвращении Крыма и самоопределении народных республик Донбасса. Отдельным компаниям и банкам РФ (в основном связанным с оборонно-промышленным комплексом) запрещено привлекать кредиты и владеть активами на Западе.

— Продление санкций не явилось ни для кого неожиданностью по обе стороны океана, — комментирует кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. — Между РФ и США огромное количество внешнеполитических проблем — от Украины и Сирии до КНДР — ни одна из которых за последние четыре года не разрешилась к обоюдному согласию. Более того, между Вашингтоном и Москвой налицо не просто отсутствие консенсуса, а деградация самого переговорного процесса. Пользуясь медицинской терминологией — российско-американские отношения в стабильно тяжёлом состоянии, и в ближайшее время улучшений не ожидается. Отчасти причина тому — состояние внутри самих США: антироссийские настроения Конгресса, постоянные заявления оппозиции о якобы вмешательстве России в президентские выборы-2016 и, соответственно, нелегитимности Трампа. Что же касается продления санкций — то это скорее «технический» шаг, который заметного влияния на внутренней и внешней арене не окажет.

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