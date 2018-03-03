Перевал Дятлова: Последний свидетель погибшей группы расскажет на детекторе лжи свою версию трагедии

3 Март 21:16 2018-03-04T01:02:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, зимой 1959 года на Северном Урале погибла группа туристов. Что-то заставило их среди ночи разрезать палатку и броситься в лес, не успев при этом одеться и обуться. После поисковики обнаружили в разных местах их трупы. Что выгнало людей из палатки на мороз и погибель, так и не разгадано до сих пор.

«Комсомольская правда» и Первый канал уж давно ведут расследование этой трагедии. Недавно в программе «На самом деле» мы развеяли одну из версий, которую выдвигали иные исследователи – что самый старший участник того похода Семен Золотарев остался в живых и уехал в Израиль. Назывался конкретный человек, который якобы раньше был Семеном Золотаревым. Этого человека привезли в студию, где и выяснилось, что к Семену Золотареву он никакого отношения не имеет. Так одним мифом стало меньше.

Теперь же зрителям и участникам программы «На самом деле» предстоит познакомиться с еще одним интересным персонажем Вениамином Б. В 1959 году он служил в системе охраны Ураллага. То есть охранял заключенных на севере Свердловской области, как раз в том районе, где погибли туристы. Вениамин утверждает, что лагерное начальство поручило ему сопровождать группу Дятлова на том роковом и последнем участке ее пути. Рассказывает какие разговоры вели между собой туристы и выдвигает свою версию трагедии.

Насколько правдив тот последний свидетель, каковым он себя называет – покажет детектор лжи и допросы участников программы.

ЗАГАДОЧНАЯ ПАЛКА

Будут также обсуждаться иные странные детали на месте происшествия. Например, подрезанная лыжная палка, которая удерживала конек палатки. В свое время мы встречались с одним из поисковиков Вадимом Брусницыным. Вот фрагмент из беседы с ним.

- Расскажите, как вы разбирали палатку.

- Сначала мы чистили палатку от снега, вынимали все осторожно. Верхняя одежда туристов была скомканная и смерзшаяся. А в северном торце палатки мы обнаружили нечто странное - поверх одежды лежала разрезанная на несколько частей лыжная палка. Тогда мы и поняли, что северный конек упал, потому что палку, которая держала его, кто-то снял и стал резать. Мне даже запомнилась стружка от резки. Она тут же лежала.

- Палка была бамбуковая?

- Точно не помню, но думаю, что березовая. Бамбуковые палки в то время были в большом дефиците. В той группе, по-моему, только у Дятлова были бамбуковые палки.

- Как палка была подрезана?

- Перпендикулярно к оси. Точно по кругу. А потом по разрезу ее сломали.

- А печку вы помните?

- Конечно. В ней были сухие дрова. Но эта палка меня тогда здорово озадачила. Да и не только меня. Мы все гадали, почему она была разрезана. Ведь это действие было крайне неразумным. Получается, образно говоря, дятловцы подрезали сук, на котором они сидели, уронив тем самым один край палатки…

В этой связи свидетель Брусницын – он был на передаче – подозревает, что незадолго до гибели туристов произошло нечто, нарушившее их сознание.

ТЕЛА ПОД КЕДРОМ

Не менее интересен вопрос: почему тела найденных под кедром Юрия Кривонищенко и Юрия Дорошенко только чуть припорошены снегом, словно эти тела лежат тут всего-то несколько суток. А ведь со дня гибели группы и до момента, когда было сделано фото под кедром прошло уже 27 дней. К тому же рядом с телами, похоже, недавний отпечаток лыжного следа, занесенного снегом.

Слева от тел туристов едва заметная следовая дорожка. Чьи это следы - неизвестно

Удивительная история и с фонариком, обнаруженным на крыше палатки. Когда поисковик Борис Слобцов включил фонарик, лампочка загорелась. Это записано в уголовном деле. Как на сильном морозе за столько дней у него не села батарейка – большая загадка. Или же тот фонарик кто-то забыл на крыше палатки пару дней назад?

Все эти странности будут обсуждаться на Первом канале в передаче «На самом деле» в понедельник в 18:50 по московскому времени.

А после передачи вы можете поделиться своими здесь на форуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что знали о тайне перевала Дятлова Леонид Брежнев и Екатерина Фурцева

Напомним. Зимой 1959 года на севере Свердловской области пропали девять туристов, пропали девять туристов, отправившиеся в поход под руководством выпускника Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Следствие установило, что среди ночи они по неясным причинам разрезали палатку и убежали в лес без верхней одежды и обуви. Шестеро умерли от переохлаждения, а у троих обнаружили смертельные травмы. Причины трагедии так и не были выяснены, а расследование тщательно засекретили (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Тайна перевала Дятлова: с кем встречался сошедший с маршрута участник экспедиции

Юрий Юдин из группы Дятлова неожиданно решил вернуться, оставив друзей продолжать поход без него. Действительно ли болезнь была тому причиной? Разбираем показания свидетелей (подробности)

ВЕРСИЯ

Причиной трагедии на перевале Дятлова мог стать НЛО

Загадочная гибель лыжников на севере Свердловской области, случившаяся 58 лет назад, заставила нашу корреспондентку изучить еще одно странное событие, произошедшее во времена строительства БАМа (подробности)

КСТАТИ

Загадочная биография Семена Золотарева

Мы уже не раз писали о Семене Золотареве. Слишком он необычный персонаж в этой туманной истории. Семен – по паспорту, он же Александр (так Золотарев представлялся всем) родился на Кубани (станица Удобная) 2 февраля 1921 года, прошел всю войну без единого ранения, после окончил Минский институт физической культуры, получил распределение в Пятигорск, где трудился в двух вузах и школе. В 1959 году отправился в поход по Северному Уралу и трагически погиб вместе с другими 8 туристами. Труп Золотарева был почти неузнаваем и родственников удивил тот факт, что на теле оказались странные наколки, коих ранее его близкие не видели (подробности)