2018-03-04T00:25:52+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова: «Собаку назову Масару. В переводе с японского - победа»

Победительница турнира фигуристок в Пхенчхане призналась журналистам, что ждет, когда ей привезут собаку породы акита-ину, о которой она давно мечтала
Максим ЧИЖИКОВ
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Алина ждет подарка из Японии - собаку породы акита-инуАлина ждет подарка из Японии - собаку породы акита-инуФото: Максим ЧИЖИКОВ
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Сезон у фигуристов потихоньку подходит к концу. Остался только чемпионат мира в Милане. А пока наши олимпийцы продолжают собирать положенные им награды.

Так, после окончания ледового шоу «Праздник олимпийцев. Чемпионы - Москве» министр спорта Павел Колобков вручил значки и удостоверения заслуженных мастеров спорта серебряным призерам Олимпиады Михаилу Коляде, Наталье Забияко и Александру Энберту, а также чемпионке Игр Алине Загитовой. 15-летняя фигуристка стала одной из самых юных обладательниц этого звания.

Сейчас она готовится к первенству мира, сообщив журналистам, что сил у нее на этот турнир точно хватит. А еще Алина ждет подарка из Японии. Недавно она призналась, что мечтает о собаке породы акита-ину, точно такой же, как в фильме «Хатико». И японские заводчики пообещали прислать ей питомца.

Собака породы акита-ину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Собака породы акита-ину.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Жду, когда собаку привезут, - призналась журналистам Загитова. - Мы уже сообщили японцам, что согласны ее принять. Мне даже прислали фрагмент видео японского ТВ, как она едет. Непонятно только насколько она большая. Это будет девочка. Назову её Масару. В переводе с японского – победа.

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Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова, кажется, все-таки получит тот подарок, о котором мечтала. Это не иномарка и не квартира. Это щенок японской породы акита. После золотого выступления на Олимпиаде Алина рассказала, что хотела бы именно такую собаку, и говорила об этом родителям. «Посмотрим, как выступишь на Олимпиаде», - ответили дома 15-летней будущей чемпионке. Как только японцы узнали об этой истории, Загитову завалили предложениями подарить ей щенка (подробности)

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