2018-03-02T13:43:17+03:00
Спорт

Хатико для чемпионки: японцы наперебой предлагают Алине Загитовой щенков акита-ину

После выступления на Олимпиаде фигуристка рассказала, что хотела бы именно такую собаку
Константин ИВАНОВ
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова, кажется, все-таки получит тот подарок, о котором мечтала. Это не иномарка и не квартира. Это щенок японской породы акита. После золотого выступления на Олимпиаде Алина рассказала, что хотела бы именно такую собаку, и говорила об этом родителям. «Посмотрим, как выступишь на Олимпиаде», - ответили дома 15-летней будущей чемпионке.

Как только японцы узнали об этой истории, Загитову завалили предложениями подарить ей щенка. Дошло до того, что в школу «Самбо-70», где учится Алина, пришло официальное письмо от главы Ассоциации сохранения чистоты породы акита Эндо Такаси.

«Из средств массовой информации мы узнали что Алине понравилась собака породы акита, которая имеет статус природного сокровища Японии, - говорится в письме. - Мы, общество по сохранению собаки породы акита, были рады услышать такую новость. Как председатель общества, приношу свою благодарность. Мы очень бы хотели подарить симпатичную собаку акита Алине Загитовой. Мы были бы счастливы, если эта собака станет мостиком дружбы между Россией и Японией».

Официальный представитель Ассоциации сохранения чистоты породы собак акита, профессор университета Кинки г-н Исикава Итиё также прислал письмо на адрес школы «Самбо-70». «Ассоциация по сохранению чистоты породы собак акита , город Одатэ (родина собак акита) , вся префектура акита хочет непременно подарить Алине собаку с самой лучшей родословной, - пишет профессор. - Ассоциация по сохранению чистоты породы собак акита является единственным органом, который выпускает родословные. Выступления Алины Загитовой и Жени Медведевой на Олимпиаде покорили сердца всех японцев окончательно и безвозвратно. Мы надеемся, что Алина примет наш подарок, который мы хотим ей преподнести от всей души».

Собаки породы акита-ину довольно крупные. Высота в холке у них более 60 см, а вес - 40-50 кг. У породы достаточно жесткие требования к внешнему виду. Например, допускается только три вида окраса - рыжий с белым окрасом внутренней поверхности лап, груди и маски морды, тигровый с белым или чисто белый без единого пятнышка. А самым известным представителем этой породы считается легендарный пес Хатико - символ беззаветной преданности и верности. Щенки акита-ину в Москве стоят от 80 тысяч рублей.

Собака породы акита-ину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Собака породы акита-ину.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подарок от япоснкой ассоциации – собака породы акито – будет вручен Алине Загитовой на катке «Хрустальный» в Москве. Но когда именно, пока неизвестно - сейчас оформляются все необходимые документы, чтобы привести собаку в Москву. Но Алина Загитова уже счастлива, что очаровательный щенок скоро окажется у нее дома. «Я благодарна японской Ассоциации, что она подарит мне щенка, и моя мечта сбудется», - поблагодарила Алина японцев.

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Юная Алина Загитова еще полгода назад была известна только самым большим поклонникам фигурного катания. Однако спортсменка сначала заявила о себе на ряде крупных турниров серии "Гран-при", а потом одержала победу над лучшей фигуристкой мира последних лет Евгенией Медведевой на январском чемпионате Европы в Москве. 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе побила мировой рекорд в короткой программе и в произвольной, получив одинаковую сумму баллов с Медведевой, одержала победу на первой своей Олимпиаде (подробности)

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