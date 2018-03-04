Волкер захотел «распустить» республики Донбасса

СЕГОДНЯ 17:04 2018-03-04T17:11:06+03:00

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что ДНР и ЛНР надо расформировать — ради мира на земле. Но понимания почему то не встретил

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«ЛНР и ДНР — образования, созданные Россией, для маскировки роли России и поддержания продолжающегося конфликта, они должны быть расформированы. Для них нет места в конституционном порядке Украины», — заявил Волкер на дискуссии в Гудзонском институте.

Реакция на радикальное предложение главного американского переговорщика по ситуации на юго-востоке Незалежной на Донбассе и в России последовала незамедлительно, и была она резкой.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что американская сторона и господин Волкер, ее представляющий, объективными посредниками в контексте кризиса на юго-востоке Украины, очевидно, уже не являются.

Также Косачев пояснил, что методы Волкера совпадают с методами киевского режима, а живущие на Донбасе для США стали лишь раздражающим фактором, от которого пытаются избавиться любыми средствами.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление Волкера попыткой пересмотра минских договорённостей:

«Если Волкер предполагает, что Рада сможет, приняв какой-то закон, «расформировать» ЛНР и ДНР, то это точно не приблизит к мирному решению проблемы. И ничего не даст, кроме дополнительных сложностей людям, проживающим на этой территории»

Ну а представитель ЛНР Родион Мирошник считает, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер путает причину и следствие:

«ЛНР и ДНР фактически - и сторона конфликта, и сторона переговоров. Они избраны прямым волеизъявлением жителей Донбасса. Они представляют их интересы. Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие. Ведь к госперевороту в Киеве именно США имели прямое отношение. Ну а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве».

Еще американскому спецпредставителю неплохо было бы поинтересоваться мнением тех, кто живет в Донецке и Луганске - стремятся ли они «обратно»?

При этом надо напомнить, что заявление Волкера последовало накануне 5 марта - когда на Донбассе должно наступить полное и бессрочное прекращение огня. Но голос из-за океана это, скорее - подливание масла в огонь...

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