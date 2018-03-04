Волкер захотел «распустить» республики Донбасса
«ЛНР и ДНР — образования, созданные Россией, для маскировки роли России и поддержания продолжающегося конфликта, они должны быть расформированы. Для них нет места в конституционном порядке Украины», — заявил Волкер на дискуссии в Гудзонском институте.
Реакция на радикальное предложение главного американского переговорщика по ситуации на юго-востоке Незалежной на Донбассе и в России последовала незамедлительно, и была она резкой.
Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что американская сторона и господин Волкер, ее представляющий, объективными посредниками в контексте кризиса на юго-востоке Украины, очевидно, уже не являются.
Также Косачев пояснил, что методы Волкера совпадают с методами киевского режима, а живущие на Донбасе для США стали лишь раздражающим фактором, от которого пытаются избавиться любыми средствами.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал заявление Волкера попыткой пересмотра минских договорённостей:
«Если Волкер предполагает, что Рада сможет, приняв какой-то закон, «расформировать» ЛНР и ДНР, то это точно не приблизит к мирному решению проблемы. И ничего не даст, кроме дополнительных сложностей людям, проживающим на этой территории»
Ну а представитель ЛНР Родион Мирошник считает, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер путает причину и следствие:
«ЛНР и ДНР фактически - и сторона конфликта, и сторона переговоров. Они избраны прямым волеизъявлением жителей Донбасса. Они представляют их интересы. Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие. Ведь к госперевороту в Киеве именно США имели прямое отношение. Ну а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве».
Еще американскому спецпредставителю неплохо было бы поинтересоваться мнением тех, кто живет в Донецке и Луганске - стремятся ли они «обратно»?
При этом надо напомнить, что заявление Волкера последовало накануне 5 марта - когда на Донбассе должно наступить полное и бессрочное прекращение огня. Но голос из-за океана это, скорее - подливание масла в огонь...
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