Олег Царев: Заявление Волкера о роспуске ДНР и ЛНР - констатация соглашений в Минске

СЕГОДНЯ 16:05 2018-03-04T16:40:15+03:00

Минские соглашения по сути — соглашения о самоликвидации республик. Если, конечно, будут выполнены все процедуры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экс-кандидат в президенты Украины и бывший депутат Верховной Рады дал "КП" неожиданный комментарий резкому заявлению Курта Волкера о ситуации на Донбассе

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- Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что ДНР и ЛНР должны быть расформированы - и это вполне в духе минских договоренностей. Нет тут логических противоречий?

- Дисбаланс в логике у тех, кто возмущается заявлением американского представителя. Донецкая и Луганская республики подписали соглашения, в результате которых, если двигаться по дорожной карте, в конце концов территории, где сейчас находятся ДНР и ЛНР подпадут под юрисдикцию Украины. Это значит, что де юре и де факто Донецкой и Луганской республик не будет. Их даже сейчас в законах Украины называют ОРДЛО - Отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Если выполнять Минские соглашения, то в Донецкой и Луганской республиках — внимательно почитайте соглашение — после выборов начнут действовать не представители госорганов ДНР и ЛНР, а представители госорганов Украины на этих территориях. Ну и как ДНР и ЛНР сохранят свое существование после этого? Там не останется ни депутатов, ни чиновников, ни глав республик — они к тому времени утратят свои полномочия?

Курт Волкер заявил, что ДНР и ЛНР должны быть расформированыФото: REUTERS

- То есть, формально, Волкер прав?

- Да, и Минские соглашения по сути — соглашения о самоликвидации республик. Если, конечно, будут выполнены все процедуры.

- Волкер также заявил, что в течение полугода после ввода миротворцев на юго-восток Украины там может будет провести местные выборы. После чего эти территории полностью перейдут под украинский контроль.

- Да, все достаточно понятно. Единственное в этом во всем непонятное - требование Украины ввести миротворцев на всю территорию ДНР и ЛНР. Это аргументируется Волкером и представителями Киева так: чтобы украинские политики вроде Авакова, Порошенко, Парубия, Турчинова могли свободно посещать эти территории. А миротворцы обеспечивали их безопасность. Но в таком случае миротворцев надо вводить на всю территорию Украины.

Олег Царев дал "КП" неожиданный комментарий резкому заявлению Курта ВольерФото: Евгения ГУСЕВА

Если есть требования, чтобы представители украинских политической элиты могли иметь возможность приезжать и вести агитацию на территории Донбасса, то надо требовать, чтобы миротворцы обеспечивали возможность Царева, Олейника, Азарова, Захарченко, Губарева, Ходаковского вести агитацию и работать на территории всей Украины.

- За формулой Волкера и жесткой ответной реакцией палат российского парламента может последовать обострение конфликта на Донбассе?

- Надо отделять заявление отдельных, пусть и весьма уважаемых представителей Совета Федерации и Госдумы, от позиции российского парламента. Если Госдума проголосует по этому вопросу — тогда это будет официальный документ. Его можно будет комментировать и у него будут юридические последствия. Если же эта точка зрения высказана в кулуарах — она остается кулуарной точкой зрения.

- Слова Волкера — отмашка Киеву для начала активных боевых действий в Донбассе?

- Повторюсь — Волкер лишь констатировал то, что записано в Минских соглашениях. Ничего нового он не сказал.

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