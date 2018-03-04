4 Март 18:55 2018-03-04T19:00:06+03:00

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Посмотрел «Довлатова» и в очередной раз убедился, что фильмы о великих писателях - не что иное, как паразитирование. На известных фамилиях. На истории. На печальных фактах и биографиях. Не все, но многие.

Взять, например, Есенина. Что для нас самое интересное в его непродолжительной жизни? Конечно, то, как лихо он зашибал. Напивался, дрался, повсеместно блевал и приставал к женщинам. И все это в фильме о нем смакуется из серии в серию.

Или Высоцкий. Знаменитый наркоман. Не поэт, не музыкант, не артист... А, в первую очередь, жалкий больной человек.

Так уж вышло, что фильм «Довлатов» не о Довлатове. Он о страшном безумном времени, в котором нет места таланту и гениальности. Режиссер рисует неприглядную действительность. Художники вынуждены спекулировать. Интересных авторов не печатают. Бродский покидает страну навсегда. Газеты врут. Интеллигенция спивается. Добиться успеха (например, получить право публикации или роль в фильме) можно только с помощью связей. В фильме таким волшебником выступает врач-уролог... Прозаик, которого не печатают, вскрывает себе вены в кабинете главного редактора. Менты - тупорылые чудовища, которым лишь бы засадить человека. Например, в одной из сцен пойманный фарцовщик бросается под колеса грузовика, за рулем которого сидел солдат. Находятся свидетели, которые кричат, что человек сам бросился под машину, что водитель не виноват. Но люди в форме не хотят их даже слушать. Сбил! Значит, будет сидеть.

Местный ленинградский алкаш стучит на своих сограждан, которые интересуются Набоковым. В редакции заводской газеты сидят лицемеры с полной деформацией чувства юмора, а точнее его отсутствием... В общем, «Груз 200», только без изнасилований.

Ну и, конечно, чтобы как-то оправдать название фильма, то и дело нам показывают Сергея Довлатова. Несчастного и замученного. Я все сидел и думал, почему он не плачет. Надо же нагляднее показать, как ему плохо. И вот почти в самом конце непризнанный автор уселся на пол и, действительно, пустил слезу. Потому что жизнь - это боль. Тем более при Брежневе.

Говорухин, на мой взгляд, снял кино про Довлатова гораздо изящнее. У него эпоха тоже выглядит правдивой и непростой, но не потому, что режиссер так захотел, а потому что сам Довлатов писал о ней таким образом. Говорухин очень чутко отнесся к текстам писателя и почти от каждого произведения отщипнул что-то важное (несмотря на то, что в титрах фильма написано «По мотивам повести «Компромисс»). Когда я смотрел «Конец прекрасной эпохи», мне хотелось и смеяться, и плакать. Когда я смотрел «Довлатова», мне ничего не хотелось. Мне было неловко. Как будто показали откровенную сцену, а я пришел в кинотеатр с ребенком.

Кстати, среди зрителей абсолютное большинство пенсионеры. Ведь 70-е - это их молодость. Они в то время влюблялись, обменивались самиздатом, бегали на танцы, гуляли по крышам и знали, что больше молодыми им не быть никогда. А потому для них это все-таки самое лучшее время. Их время.

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Посмотрела фильм "Довлатов". Ну что, типичный такой фестивальный фильм. В нем редакторы газет и журналов требуют у Довлатова, чтобы искусство было светлым. Жизнеутверждающим. Тогда все такое было, мерихлюндия не допускалась: нечего бросать тень на оптимизм советского человека. Ему еще коммунизм строить! Сейчас - все с точностью до наоборот. Какой такой оптимизм? С ума сошли? Не дай Бог пробиться какому солнечному лучу. Вот просто - ни-ни (подробности)

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- Почему ты выбрал главным героем именно Довлатова? А не Бродского, например?

- Во-первых, о Бродском все-таки уже были фильмы. «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, например. Во-вторых, мне показалось, что о Довлатове фильм может быть нежнее, чем о Бродском. Нежнее, тоньше. Я очень люблю Бродского. Но честно тебе скажу, есть моменты, связанные с Бродским, которые я не знаю, как передать в кино. Это немножко не мое - и жизненно, и эстетически (подробности)