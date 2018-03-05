Николай Басков со сцены рассказал о беременности Лободы

СЕГОДНЯ 13:10 2018-03-05T16:20:43+03:00

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В Крокус Сити Холле 4 марта состоялось вручение наград новой музыкальной премии

Было много юмора, немного мата, хиты от топовых артистов и дорогой продакшн, сломавшийся в самый неподходящий момент.

Открывавшая церемонию группа «Ленинград» завела зал и зарядила позитивомФото: предоставлено организаторами

Изначально премия Жара, проведение которой было анонсировано чуть ли не за год до самого события, позиционировалась как совершенно новое и уникальное событие отечественного шоу-бизнеса. Мероприятие обещали сделать максимально зрелищным, высокотехнологичным и неожиданным с точки зрения выбора победителей. В их пользу планировалось не устраивать интернет или смс голосований - лучшего в каждой номинации определять должны были сами артисты непосредственно во время премии в прямом эфире, нажимая цифру номера того или иного номинанта на специально подготовленных пультах.

Церемонию вели Николай Басков и Яна КошкинаФото: предоставлено организаторами

Сцена и декорации обещали действительно масштабное и технологичное зрелище. Да и открывавшая церемонию группа «Ленинград» завела зал и зарядила позитивом.

Казалось бы, ничто не предвещало беды, но тут, на большом экране, расположенном вдоль всего периметра сцены, пошли помехи и он вскоре вообще перестал работать.

Сергей ШнуровФото: Предоставлено организаторами

С другой стороны, что ни делается,то к лучшему. Николай Басков и Яна Кошкина пошли в «вип-народ», где от души шутили над коллегами по цеху. Без пяти минут женатый Басков предлагал неуставные отношения не только соведущей Кошкиной и но экс-солистке дуэта «Потап и Настя» Насте Каменских, и даже замужней Глюкозе.

Эпатажный Сергей Зверев, больше напоминавший Леди Гагу в лучшие годы – сиреневые волосы, костюм в пайетках и корона на голове – предположил, что заминка вызвана отсутствием на церемонии поп-короля российской эстрады: «Не позвали Филиппа, никаких наград ему не вручаете, вот он и топнул ногой, и раз - экран сломался», - предположил в микрофон «Звезда в шоке». Эмин же, как настоящий бизнесмен, быстро нашел решение проблемы. Артист и один из организаторов премии сказал гостям, что сегодня для зрителей - бесплатный буфет. Надо отдать должное народу, никто не начал выскакивать из зала в поисках дармовщинки. Тем более что в итоге проблема была решена.

Эпатажный Сергей Зверев напоминал Леди Гагу в лучшие годыФото: Предоставлено организаторами

Один из организаторов премии - певец EminФото: предоставлено организаторами

И все же, артисты проявили корпоративную солидарность и, видимо, в знак поддержки Эмина и его партнеров по организации мероприятия, Григория Лепса и Сергея Кожевникова, одарили двух певцов голосами в большинстве номинаций. И это, казалось, ни у кого не вызывало вопросов и принималось всеми вполне благодушно, пока на сцену не вышла Яна Рудковская. Она получала премию за Диму Билана, победившего в номинации «Певец Года» и выступавшего в этот день с сольным концертом в Пензе. Продюсер заявила, что ей уже начало казаться «что все здесь немного несправедливо», однако победа ее артиста развеяла сомнения. А вот присутствовавшим на мероприятии зрителям Рудковская посоветовала не расстраиваться по поводу заминки с экраном, потому как подобное не каждый день удается увидеть.

Григорий ЛепсФото: Предоставлено организаторами

Что касается других номинаций, то артистом года стал Григорий Лепс, лишь на два голоса опередивший Николая Баскова. Ровно в два голоса преимущества было у Ани Лорак перед Светланой Лободой в номинации «Певица Года». Зато обошла других конкурентов Лобода в голосовании за песню года, которой стал хит певицы «Случайная». Кстати, перед номером певицы на другую композицию «Парень», Николай Басков сообщил залу новость о том, что Светлана беременна. Лобода не ответила ни слова, однако внимательные зрители рассмотрели выглядывающий из-под блузки во время танцевальных движений Светланы живот. За кулисами новость комментировать отказывались, а в кулуарах говорили, что сама певица не сильно рада обнародованию данной информации, так как планировала рожать без привлечения внимания, оперативно восстановиться и продолжить концертную деятельность уже в конце июня. Кто станет счастливым отцом - не известно, шутке про то, что это солист Rammstein, 57-летний Тилль Линдеманн, практически никто не поверил.

Дуэтом года признали песню Эмина и группы А-Студио, лучшим танцевальным проектом стал Монатик, группой года «Ленинград». Победу за лучший альбом в жесткой схватке с Лободой снова получил Эмин.

И вроде бы церемония шла своим чередом, но запущенные еще во время затягивания паузы непечатные шуточки всплывали снова и звучали уже из уст и Сергея Зверева, и Александра Реввы, и даже ведущей мероприятия Яны Кошкиной.

Светлана Лобода и Эмин АгаларовФото: Предоставлено организаторами

Выходившие на сцену артисты выражали благодарность и поддержку Эмину, говорили, что «первый блин комом» и «все равно получилась отличная премия». Григорий Лепс, завершающий вечер, не только решился на эксперимент, который даже самые придирчивые звезды из вип-партера оценили, как удачный – исполнить песню Басты и Дианы Арбениной – «Сансара». Но и запремьерить в самом конце мероприятия свою новую композицию «Корабли», которая обещает стать безусловным хитом.

Несмотря на то, что после всех затяжек, премия завершилась аж ближе к полуночи, зрители и гости вип-партера досидели до конца, и им сразу же объявили дату второй премии Жара – 5 апреля 2019 года.

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