2018-03-05T14:06:00+03:00
Политика

Путин наградит наставников серебряной медалью

Президент учредил новый знак отличия
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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5 марта глава государства почетный знак утвердил5 марта глава государства почетный знак утвердилФото: REUTERS
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Всего две недели прошли от предложения учредить знак отличия "За наставничество" до подписания президентом соответствующего указа. 14 февраля с такой идеей к Владимиру Путину обратился командир учебного летного отряда "Аэрофлота" Николай Изосимов, приехавший с другими участниками форума "Наставник" на встречу к президенту. А уже 5 марта глава государства почетный знак утвердил.

Теперь серебряная медаль с позолотой будет вручаться «лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства». Правда для этого нужно будет заниматься наставничеством не менее пяти лет.

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