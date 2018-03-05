Путин наградит наставников серебряной медалью

СЕГОДНЯ 13:50 2018-03-05T14:06:00+03:00

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Всего две недели прошли от предложения учредить знак отличия "За наставничество" до подписания президентом соответствующего указа. 14 февраля с такой идеей к Владимиру Путину обратился командир учебного летного отряда "Аэрофлота" Николай Изосимов, приехавший с другими участниками форума "Наставник" на встречу к президенту. А уже 5 марта глава государства почетный знак утвердил.

Теперь серебряная медаль с позолотой будет вручаться «лучшим наставникам молодежи из числа высококвалифицированных работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, инженерно-техническим работникам, государственным и муниципальным служащим, учителям, преподавателям и другим работникам образовательных организаций, врачам, работникам культуры и деятелям искусства». Правда для этого нужно будет заниматься наставничеством не менее пяти лет.