По смайликам, татуировкам и вай-фай: в соцсетях рассказали, как вычислить измену

СЕГОДНЯ 01:00 2018-03-06T03:01:05+03:00

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Пока мужчины смеются над нашей логикой, слабый пол оттачивает оружие помощней - а именно, женскую интуицию. И эта штука подводит куда реже, чем гулящая мужская натура. Хотите доказательств? - Их есть у меня!

По Фейсбуку шагает новый флешмоб: дамы наперебой рассказывают, как вычислили измену. Без слежки и шпионских гаджетов, одной силой мысли. Запустила опрос сценарист Ольга Никифорова - нужен был правдоподобный сюжет для фильма. Но в итоге историй собралось едва ли не на трехтомник! "Комсомолка" собрала самые доступные и неожиданные способы вывести подлеца на чистую воду (все для вас - техничные тоже добавили). А стоит ли их использовать - выбор за вами...

СЮЖЕТ №1: РЕДКИЙ

- Две большие международные корпорации заключают какую-то сделку, с обеих сторон девушки-юристы. Руки пожали, в договоре расписались — все ок. И вдруг одна из дам спрашивает, есть ли у другой жвачка. Та протягивает и извиняется: у меня только анисовая, к сожалению. Первая изумляется: надо же! А я думала, только один человек в Москве может жевать этакую гадость. Вторая оправдывается: это не моя, ее у меня парень забыл... Тут все и сошлось. Мальчик был юрист-трудоголик и все романы крутил недалеко от работы. При этом был крайне, крайне аккуратен!

- У мужа подруги был фетиш разуваться в прихожей вместе с носками. Они лежали в ботинках до следующего дня, потом подруга забирала их в стирку, и в каждый ботинок клала новые. При этом — природная педантичность! - с изнанки она их пометила: правый синей ниткой, левый зеленой. Еле-еле, почти незаметно. Так и спалила: носки в туфлях не на ту ногу были, а в спортзалы или еще куда-то мужик не ходил. Приперла к стене, признался, но до сих пор не понимает как)))

- Эту историю у нас в офисе передавали из уст в уста. Начальник — мужчина холеный, не дурак погулять, - привел домой очередную модель, экзальтированную девицу. Потом, как опытный изменщик, все подчистил. Одного не учел. После измены на светлой коже дивана остались узоры - рисунок хной с тела девушки перевелся на мебель...

- Знакомый рассказывал: встретился с девушкой, поехали в лес, плодотворно отдохнули на капоте (чтобы не дай бог никаких следов внутри!). Проводил он ее и поехал жену забирать с работы. Едут, воркуют, ничего не предвещает. И тут начинает накрапывать мелкий дождик. И мой знакомый холодеет: на капоте, прямо перед лицом жены начинает отчетливо проступать отпечаток. Конкретная такая, четко очерченная попа!!! Оказывается, девушка пользовалась жирным лосьоном для тела, а тут дождик. Знакомый резко тормозит и под предлогом попавшей грязи несется срочно протирать капот. В тот раз выгорело, не спалился. Но хватило ненадолго.

СЮЖЕТ №2: ТЕХНИЧНЫЙ

- В гостях у подруги его смартфон автоматически подключился к вай-фай…

- Один знакомый, лежа в кровати любовницей, на вопрос: «А твоя жена не догадывается про нас?» задумчиво ответил: «Жена-а-а? Да вроде бы нет». Вот только на телефоне был включен голосовой набор, и умная машинка дозвонилась до жены как раз в момент горячих ласк и стонов!

- Друг купил новую машину, прицепил к ней мобильник, не разобравшись, как громкую связь выключить. Едет с женой, звонит ему приятель.

"Привет, чем занимаешься?"

"Едем с Аней за город".

"А почему с Аней, а не с Любой?"

Занавес!

- А вам слабо вычислить измену по эмодзи? Моей подруге муж прислал поцелуйчик, хотя по смыслу этот смайлик никак не подходил. Он и сам написал: ой, не тот, промахнулся. И прислал какой-то другой. Она залезла в смайлы, увидела, что эти два стоят за три ряда друг от друга. Значит из недавно использованных выбирал. А ей он никаких поцелуйчиков уже давно не присылал!

СЮЖЕТ №3: ПО ГЛУПОСТИ

- Прислал муж фото из командировки. А там тень фотографа в мини-юбке.

- Любовница, пока хахаль был в душе, разгадала весь кроссворд и сунула газету обратно на полку. А жена тоже любила кроссворды, причем писала исключительно карандашом. А эта фифа взяла и ручкой нахреначила. Жена как ручку в кроссворде увидела, ей на все измены наплевать стало! Правда, не развелись. Просто мужика потом лет сто троллили особо умными любовницами)))

- Мой бывший поехал на рыбалку на Енисей и через неделю привез пакет сибаса. Но ведь сибас - морская рыба, не так ли?

- Отправил муж жену с детьми в отпуск на море. А сам должен был позже подъехать. Ну, жена и попросила крем привезти солнцезащитный. Он привез в пакетике с чеком из аптеки: куплен в 8 утра, а аптека в доме, в котором его помощница по работе живет.

- Подруга с мужем планировала жить долго и счастливо, и умереть в один день. Но в ванной комнате прорвало трубу... Убирая воду с пола, она нашла под ванной обувную коробку, полную использованных презервативов. Больше чем содержимое ее шокировало то, что коробка была из под ее горячо любимых Jimmy Choo (дорогой обувной бренд — Авт.). Развелись.

- Я знаю историю, как любовница, чтобы насолить мужику, на последнее свидание перед расставанием все тело намазала кремом с блестками. Жена оказалась женщиной мудрой. Драила виноватого супруга мочалкой, приговаривая, что химия и бабы въедливые пошли.

- А моего кот подставил. Вечером смотрим кино, и вдруг наш Пупс, игриво подпрыгивая, выкатывает из-под дивана пробку от шампанского. А ведь у меня за диваном до поездки к маме все чисто было. Да и шампанское я пью раз в год — под бой курантов. Вещи собрал сам.

"Комсомолка" собрала самые доступные и неожиданные способы вывести подлеца на чистую водуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

СЮЖЕТ №4: БЫТОВОЙ

- Вычислила подлеца по рисунку в ванной. Душевая кабинка запотела, и тут на стеночке четко проявилось нарисованное пальчиком сердечко…

- По новой куртке. Сказал, что выбрал сам, хотя прежде не был замечен в охоте к шоппингу, и вообще, покупка была очень практичной и стильной — явно руководила женщина. Этим удивительным шагом навлек на себя око саурона, затем мелкие факты быстро нанизались на эту нить - и все.

- По количеству овсянки в коробке. Каждую мою командировку сожитель отбрехивался, мол, рассыпал. Раз, два, но пять?! Бросила его, кстати, не из-за измены, а патологической жадности: что ты за жлоб такой, раз не можешь бабе своей пакетик кашки купить?!

- По окуркам с яркой помадой под балконом. А еще на кухне столешница оказалась прожжена сигаретой и замазана тональным кремом, в тон дерева.

- По тапочкам и зубной щетке, спрятанным подальше от глаз. Значит, тщательно делал вид, что живет один.

- По неожиданно политым цветам и выглаженным полтенцам.

- По новому постельному белью, аккуратно застеленному якобы его граблями. Мужики, ну это же очевидно, как запятнанные простыни!

- По покрашенным потолкам (черт, ребята, и как вы умудрились?!)

- По поднятому стульчаку на унитазе (Упс, это не про любовниц!).

СЮЖЕТ №5: АВТОМОБИЛЬНЫЙ

- Мой МЧ (молодой человек — Авт.) возил меня с работы и на работу. Вечером заезжает, а пассажирское кресло в другом положении, а ведь днем никуда якобы не ездил…

- А я вычислила измену благодаря камерам на дорогах. Пришел штраф за превышение скорости, с фото. За рулем муж, на пассажирском сиденьи какая то мадам. Не отмажешься.

- После включения кондея на лобовом стекле проявились отпечатки босых ног.

- Еще одна байка: один дяденька после чудной встречи с зазнобой тщательно вычистил машинку: пропылесосил, собрал волосы, выкинул обертки от презервативов. А жена все равно залепила пощечину и подала на развод. Но каааак? Оказалось, на потолке остались отпечатки туфель…

СЮЖЕТ №6: ЛЕГЕНДАРНЫЙ

- Знакомая дама не обнаружила махрушку в пупке мужа, когда тот вернулся с работы…

- Весы, запоминающие последние цифры. Что самое обидное — вес был на пять килограммов меньше, чем у жены!

- По пиликанью клавиш на старом кнопочном телефоне жена распознала фразу «Люблю тебя», написанную не ей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

История со счастливым финалом

- Все фотки на телефоне мужа автоматом сохраняются на домашний ноут, которым я дома пользуюсь. Никогда проблем не было, и мы вроде как гордились, что не прячем гаджеты друг от друга. И вдруг прилетают чумовые фотки — полуголая девица в развратных позах. Не успела я как следует офигеть, плюхается фотка, где друг его с мадам развлекается, и даже «запчасти» видно ненароком. Оказалось, друг мужу кидает баб своих — мол, вот я даю! Но когда видимся в общей компании, он каждый раз удивляется, чего это я так загадочно улыбаюсь...