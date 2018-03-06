Ким Кардашьян - вся правда о её косметических процедурах и пластических операциях

СЕГОДНЯ 12:55 2018-03-06T12:59:48+03:00

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37-летняя Ким Кардашьян прославилась не столько за счет своей карьеры фотомодели и телезвезды, сколько благодаря многочисленным изменениям внешности. Вместе с пластическим хирургом Максимом Нестеренко “КП” разобралась, что именно изменила в себе американская звезда армянского происхождения.

ГРУДЬ: УВЕЛИЧЕНИЕ И ПОДТЯЖКА

У звезды четвертый-пятый размер груди. При этом она уверяет, что никогда не делала маммопластику. В доказательство тому она даже выкладывала фото, где у нее уже в 14 лет второй-третий размер груди. На фото она выглядит не ребенком, а вполне половозрелой и развитой девушкой.

Но в дальнейшем третий размер груди был увеличен до четвертого-пятого.

Еще в 2006 звезда заявляла, что намерена сделать подтяжку груди после родов. Вероятно, в 2015 году, когда она родила второго ребенка, она как раз и легла под нож пластического хирурга, сделав подтяжку и увеличение груди.

Накануне церемонии MTV Video Music Awards Кардашьян сделала "селфи", показав поклонникам упакованный в бикини бюст внушительного размера.

ЯГОДИЦЫ: ИМПЛАНТЫ

Думаю, визитная карточка Ким - объемные ягодицы - результат установленных имплантатов (еще до родов, когда ей было около 27-30 лет).

Объемные ягодицы характерны для телосложения Кардашьян - невысокий рост (всего 159 см) и склонность к полноте. Однако неестественный вид и размер ягодиц указывает на то, что она устанавливала имплантаты.

Кроме того, актриса сама говорила, что делала липосакцию в области живота и бедер. После нее объем должен был уменьшиться, однако, как мы видим, этого не произошло.

Славу Ким принесла её попа.

РИНОПЛАСТИКА: БЫЛА СТОПРОЦЕНТНО!

Нос Ким Кардашьян менялся несколько раз за то время, что она находится под прицелом папарацци. По всей видимости, первую коррекцию формы носа она сделала, когда ей было около 30. Нос сохранил свою “индивидуальность”, однако стал аккуратнее и изящнее. Это называется щадящая, консервативная пластика.

Вполне возможно, что еще раз коррекцию носа Ким делала не так давно - когда ей было 35-36 лет. Видоизменился кончик носа, стал более аккуратным и миловидным.

Максим Нестеренко, пластический хирург, победитель Международной премии «Грация» в номинациях за лучшую ринопластику и лучшую маммопластику.

УДАЛЕНИЕ КОМКОВ БИША

На 30-летнем рубеже Ким Кардашьян сделала, по всей видимости, еще одну пластическую операцию (которую она также отрицает). Это удаление комков Биша. Результатом операции стали четко выраженные скулы. За счет этого удалось визуально сделать лицо более подтянутым и утонченным.

Плюс ко всему на протяжении последних семи лет модель регулярно делает корректирующие процедуры, которые не позволяют овалу лица измениться. Ее скулы по-прежнему выглядят подтянутыми, а подбородок четко очерченным.

В сети ходят фото 17-летней Ким КардашьянФото: Instagram.com

А БЫЛИ ЛИ РЕБРА?

У Ким Кардашьян образцовая осиная талия. По ее собственной версии, ей в этом помогли усердные тренировки и сбалансированное питание. Но снова-таки, учитывая ее комплекцию, это практически невозможно.

Конечно, тонкой талии можно добиться за счет комплекса тренировок, жестких диет, работы косметологов – но в случае Ким на помощь, скорее всего пришли пластические хирурги.

В 2017 году таблоиды стали поговаривать о том, что Ким удалила нижние ребра. Если сравнивать фото “до” и “после”, то разница, конечно же, есть. Плюс поклонники звезды рассмотрели на ее фото в Instagram некие темные пятна в области живота, которые указывают на то, что операция действительно была проведена.

Известно, что в 24 года она делала липосакцию. И, я полагаю, не в последний раз. Кроме того, она регулярно делала жиросжигающие обертывания и прочие косметологические процедуры.

При "габаритах" Ким Кардашьян у нее образцовая осиная талия.Фото: SPLASH NEWS

Безусловно, Ким регулярно посещает косметолога. Она грамотно вкладывает инвестиции в свою внешность и поддерживает в тонусе кожу за счет косметологических процедур. К 37 годам у актрисы нет морщин: кожа лица и рук выглядит идеально. Разумеется, тут и ботокс, и филлеры, и гель в носогубной складке, и даже плазмолифтинг (омоложение с помощью инъекций плазмы собственной крови).

Делать процедуры (по крайней мере, регулярно) она начала после 26-27 лет. На большинстве ранних фотографий заметно, что звезда обильно пользуется косметикой, пытаясь скрыть ранние морщины. Однако благодаря регулярным косметологическим процедурам ее кожа стала гладкой, свежей и отдохнувшей.

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