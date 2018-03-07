Шамиль Тарпищев: Я не извинялся перед МОК

СЕГОДНЯ 01:15 2018-03-06T20:04:58+03:00

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Самый могущественный человек в российском спорте 1990-х и сейчас сохранил свое влияние. Он один из членов МОК. А кроме того, Шамиль Тарпищев возглавляет Федерацию тенниса России.

- Солидная дата, Шамиль Анвярович. Как собираетесь отмечать? Может быть, товарищеский турнир по теннису?

- Да я вообще не собираюсь отмечать. Правда. Слишком тяжело мне далась прошедшая Олимпиада - 23 дня напряжения, а я даже больше там был... А отметить юбилей хочу через месяц, когда будем 6 - 7 апреля играть Кубок Дэвиса с Австрией. Многие приедут на матч из регионов, друзья, товарищи, мне кажется, будет к месту устроить праздник.

- Вы больше двадцати лет член МОК. Это самые сложные Игры за вашу карьеру?

- В плане морально-психологическом - да. Но еще одна сложная Олимпиада у меня была в 1992 году в Барселоне, когда после исчезновения СССР мы тоже выступали под олимпийским флагом и надо было собирать страны СНГ в одну команду. Нельзя было, чтобы Россия провалилась в спорте! Мы тогда договорились, что будем выступать под нейтральным флагом, но при награждении будет играть гимн той страны, которую сейчас представляет спортсмен. А сегодня слишком уж много на нашу страну навалилось проблем, и во многих мы сами виноваты.

- Вы ловили в Пхенчхане косые взгляды в сторону нашей команды?

- От некоторых стран Запада - конечно. Но в общей массе все было очень доброжелательно. Открытие Олимпиады, выходят наши на стадион - и почти все корейцы встали и зааплодировали! Ни одного свиста! И комиссия МОК тоже призывала к тому, чтобы не было никаких эксцессов ни в деревне, ни на объектах. Не случайно, когда было голосование по восстановлению статуса нашего Олимпийского комитета, все члены МОК были единогласно за.

Шамиль Тарпищев мечтает о музее теннисаФото: GLOBAL LOOK PRESS

- За что вы извинялись на сессии МОК перед Олимпиадой?

- Я не извинялся, это просто так представили некоторые СМИ! Я извинялся за потраченное время по разбору этих моментов, а не перед членами МОК. Если нужно, у меня есть стенограмма этого выступления. А потом перешел к тому, сколько сделано было нами, что зачастую необъективно к нам относились.

- На днях вам вручили орден «За заслуги перед Оте-чеством». И у вас много наград - государственных, спортивных. Есть где-нибудь личный музей Шамиля Анвяровича Тарпищева?

- Музей? Я собираю ракетки наших победителей, которыми они выигрывают Большой шлем. У меня 25 ракеток! 5 - от Шараповой, которыми она выиграла турниры. Я их собираю для музея, который будет, надеюсь, в Национальном теннисном центре. Конечно, и свои награды есть, но они в данном случае не главные для меня.

- У вас день рождения 7 марта. Прямо накануне Женского дня. Поэтому у нас сейчас в российском теннисе женщины выступают намного лучше мужчин?

- Наши женщины вообще сильнейшие в мире, во всех областях! А если серьезно, девочек легче тренировать. Быстрее достигается результат. Из девушек путь в профессионалы 3 - 4 года, у парней - 6 - 7 лет. Ротация в рейтинге у девочек более скорая: кто в элиту быстро не попал, сходит, выходит замуж, занимается домохозяйством. А если парень начал играть, до 32 лет он на корте. И третий момент: девочки играют по интенсивности 24 - 25 ударов в минуту, им проще найти партнера для тренировок из тех же мужчин. А у нас Сафин играл 29 ударов в минуту. Где ему найти спарринг? Двоих против него держать надо!

- Какая самая памятная победа в вашей жизни?

- Кубок Дэвиса, 2002 год. Потому что никто не рассчитывал, что мы выиграем. Это, наверное, самая значимая победа в теннисе за всю историю.

- Это самое главное воспоминание в спортивной карьере?

- Очень много таких воспоминаний, я не выберу. Но я расскажу про Олимпийские игры 94-го года в Лиллехамере. На них впервые Россия выступала совей командой - со своим флагом. Помню, Борис Николаевич Ельцин вызывает меня и спрашивает: «Ну, какое место мы займем на Олимпиаде?». Овтечаю: «По моим расчетам, третье». Он говорит: «Нет, только первое!». - «Борис Николаевич, дайте подумать, я через три дня зайду». Через три дня прихожу снова: «Я посчитал, по раскладу получается третье, но при самом счастливом варианте мы можем оказаться первыми, обыграв норвежцев». - «Продумайте, что для этого надо, и доложите!». И вот за два дня до конца Олимпиады у было 11 золотых медалей, у норвежцев - 10. Мы уже нигде не могли ничего заработать. А у норвежцев шансы в двух дисциплинах. Гонка на 50 км - выигрывает Смирнов из Казахстана, а 2-й, 3-й, 4-й, 5-й – норвежцы! Мы выдыхаем. И наступает последний старт – скоростной спуск, где лидером был Томба, итальянец. А он был тяжелый по весу, и норвежцы всю ночь поливали гору водой, а потом присыпали снегом, чтобы трасса была скользкой, и чтобы Томба упал. Он скатился третьим. И вот мы сидим с Олегом Николаевичем Сосковцом в номере, по телевизору смотрим - я еще в гипсе был, ахилл порвал. Очередь норвежца - не помню фамилию. И он стартует и падает. И мы первые! И сразу же звонок! - Ельцин.

Шамиль Тарпищев и Борис ЕльцинФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Вы часто с Ельциным встречались на корте?

- Два раза в неделю. Мы играли в одной паре, и очень редко проигрывали. Потому что я профессионал, три четверти корта перекрывал, а у Бориса Николаевича подача была будь здоров - волейболист! Так что свою подачу мы держали, а чужую уж как-нибудь отбирали. А «одиночку» он на моей памяти только раз сыграл. Как-то мне звонят из администрации: «Поздравляем тебя!». Я говорю: «С чем?» - «Борис Николаевич одиночку сыграл с членом правительства Финляндии!». Когда он вернулся, я спрашиваю: «Борис Николаевич, а как это?». Он говорит: «Сидим за столом. Мне предлагают в теннис сыграть. Я посмотрел на него – ну, пальцы пухленькие, думаю – неужели я ему проиграю?

- Это правда, что за теннисными партиями с Ельциным делались карьеры и решались большие вопросы?

- У нас был закон, и за ним Коржаков очень следил: если Борис Николаевич сам вопрос не поднимает, и ни о чем не спрашивает, это не делает никто. Никаких просьб, никаких разговоров!

Кубок Дэвиса наш!!!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- У вас есть обычай поднимать тосты на день рождения?

- Тосты – это нормально. У меня есть несколько таких заморочек. Когда начинают вставать и поднимать тосты, я говорю: «Стоя пьет тот, кто уже сидя не может». И второй: «Чокается знаете кто? Слепые. Чтобы узнать, ушел сосед из-за стола или нет».

- 70 лет – это все-таки рубеж. О чем вы мечтаете в этом возрасте?

- Я по духу фанат спорта. Конечно, главное – это благополучие в семье. У меня трое детей. Чтобы у них жизнь сложилась как можно лучше, без всяких катаклизмов, которые мне пришлось испытать по жизни. Конечно, это главное, потому что семья – это тыл. В спортивном плане, конечно, были бы у нас ресурсы, я думаю, в теннисе мы были бы вообще непобедимыми. Потому что методическая составляющая у нас очень сильная. И, конечно, хотелось бы, чтобы российский спорт был всегда первый, и для этого есть все возможности. При таком руководителе, как Владимир Владимирович, который очень любит спорт, было бы преступлением не выигрывать все подряд. Просто надо создать ту победную систему.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МОК полностью восстановил в правах Олимпийский комитет России

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