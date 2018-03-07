2018-03-07T03:01:03+03:00
Общество

Памяти мимозы посвящается

Почему сейчас трудно найти один из старых символов 8 марта
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Мимоза - "классический" цветок на праздник 8 марта. Но сейчас его найти бывает не так уж просто.Мимоза - "классический" цветок на праздник 8 марта. Но сейчас его найти бывает не так уж просто.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Не знаю, как вы, а мы в Советском Союзе на 8 марта были обречены нюхать мимозу. Мимоза была повсюду – в школах, у родителей на работе, в руках у девяносто пяти процентов мужчин, куда-то спешащих и оставлявших за собой след от желтой пыльцы. Тюльпаны мы рисовали на открытках для наших мам. Иногда рисовали нарциссы, но их было изображать труднее, тем более, что самих нарциссов в продаже почти не наблюдалось. Розы же были роскошью, доступной женщинам средних лет в день рождения. А мимоза была для всех, пусть и не всегда приходила она в дом пушистой и душистой и часто роняла иссушенные желтые шарики на праздничный стол.

Сегодня я ностальгически захотела букет из мимозы. Бывает. Ну и интернет мне в помощь. Первые же ссылки на запрос о букете цветов к 8 марта показали: есть розы, тюльпаны и «другие цветы». Какие-такие другие цветы? «Герберы, хризантемы, лилии, ромашки, орхидеи».

Со следующего сайта ловлю: «15 белых роз с рускусом» (рускус, если верить Википедии – мышиный терн), «впечатляющие пионы», «синие розы», «букет радужных роз».

А теперь вы мне скажете, что я неправильно искала букет, и надо было изначально вводить в поле поиска слово «мимоза». Так вот. Я слово ввела. Это салат. Вареные яйца, много майонеза, рыбные консервы и картофель. И это салат на все первые 15 позиций поисковика. Где-то потом возникает растение с сиреневыми цветочками, и тут все становится совсем страшно: моя мимоза из детства – это серебристая акация, почему-то называющаяся мимозой.

Дальше я ищу уже серебристую акацию, нахожу саженцы для закупки, семена, волнуюсь. Потом ввожу в поисковик фразу «купить букет из мимозы» и получаю ответ: «опаньки, при загрузке этой страницы возникли неполадки».

Ну, конечно, я не остановилась. Нашла букет мимозы «Солнце в облаках» (4090р). «Весеннее настроение» (5590р). Просто мимозу «в стильном черном крафте» (3250р) Про эту, которая в «крафте», еще сказано: «Стильно, сдержанно, современно». Ну или «просто мимоза – 4050р» или «коробочка с мимозой» за семь тысяч рублей.

Я что-то не понимаю, видимо. Какие-то санкции? Мне уже розы дешевле можно заказать? Что у нас с мимозой, господа, или, как ее там, серебристой акацией? Краеугольный камень советского восьмого марта обо что разбился? Об амбиции флористов, идущих на праздник с пресловутым рускусом наперевес? А, впрочем, ладно. Не буду ворчать. Положите мне вон того желтенького салата.

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