2018-03-08T13:49:17+03:00
Звезды

Все-таки признание в любви? Заболевшая Толкалина поет песню Бориса Гребенщикова

В сети снова заговорили об их романе
Ольга АНТОНОВА
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Любовь Толкалина решила поздравить своих подписчиков с праздникомЛюбовь Толкалина решила поздравить своих подписчиков с праздникомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Больше года назад Любовь Толкалина объявила о своем разводе с Кончаловским. Многие тогда сочувствовали актрисе, все-таки пара прожила вместе больше 12 лет, но сама артистка тогда заявила, что они с Егором остались друзьями, да и не могло быть по-другому, ведь у них дочь, которые они вместе продолжают воспитывать. А уже спустя полгода в сети заговорили о том, что у Толкалиной роман с Борисом Гребенщиковым, и роман давний, вот поэтому мол, звезда и не переживала по поводу рухнувшего брака.

Новую пару не раз видели прогуливающими за ручку по городу, были у якобы влюбленных и совместные ужины в ресторанах. Толкалина тогда, комментируя слухи об их романе, посмеялась, заявив, что они с БГ старые друзья, отсюда и все выводы о прогулках и ужинах. Ну друзья, так друзья!

Однако, 8 марта Любовь Толкалина решила поздравить своих подписчиков с праздником, но, судя по тональности пожелания, предназначались они только одному человеку. Актриса призналась, что она заболела, потеряла голос, однако, «избиение священным тюльпаном» и «ежедневное письмо в космос» никто не отменял. После чего на видео шепотом пропела песню Гребенщикова «Не трать время».

Поклонники тут же предположили, что это поздравление было своего рода поддержкой Бориса Гребенщикова, который сейчас также болен, и лежит в питерской больнице с воспалением легких. Болезнь оказалась столь серьезной, что пришлось отменить часть запланированных на весну концертов.

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39 сменилось на 38, безголосье и удушье... и это подарок, конечно... к празднику... начинаю применять избиение священным тюльпаном.... ну и ежедневное ( письмо в космос)
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Из вас получилась бы красивая пара», «Кажется, это главная песня для главного человека», - тут же сделали выводы поклонники красавицы- актрисы. Но сама автор ролика комментировать домыслы не стала.

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