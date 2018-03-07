Пластические операции Любови Орловой делал лучший хирург СССР

СЕГОДНЯ 01:20 2018-03-06T19:44:18+03:00

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Народная артистка СССР Любовь Орлова любила повторять: «Мне никогда не будет больше 39 лет, ни на один день!» Как только морщины и складки на лице стало невозможно скрывать с помощью грамотно выставленного света на съемках, актриса начала делать операции. Сохранять молодость артистке помогали ведущие хирурги СССР.

Наш эксперт - пластический хирург Станислав Екимов.

Технологии были не чета нынешним: полгода после пластических операции Любовь Орлова не выходила «в люди», не принимала гостей. Ее никто не видел до полной реабилитации, кроме врача и мужа. Артистка никогда не позволяла делать любительские снимки со своим участием. Этой зимой исполнится 116 лет со дня рождения Любови Орловой. Вместе с пластическим хирургом Станиславом Екимовым мы изучили преображения звезды советского кино с помощью фотографий и документальных свидетельств биографов Орловой.

Любовь Орлова, 1937 год. Фото: FOTODOM.ru

С. Е.: - Вскоре после встречи с будущим мужем Григорием Александровым Любовь Орлова стала звездой. Режиссер снял ее в фильмах «Веселые ребята», «Цирк». Но прежде по его рекомендации Орлова перекрасилась из брюнетки в блондинку и вставила фарфоровые зубы. И начала пристально следить за внешностью. После 35 лет Орлова ежедневно пользовалась омолаживающими кремами московской фабрики «Свобода». Кроме того, по спецзаказу ей привозили французские кремы. Но это не помогло избежать блефаропластики после 45 лет. Пластика век убирает провисшую кожу, грыжи, возвращает коже упругость. Фотографам было разрешено снимать Орлову с выгодного ракурса. Но очевидцы подтверждали: взгляд стал открытым и молодым.

Любовь Орлова, 1964 год.Фото: РИА Новости

С. Е.: - Ходили слухи, что Любовь Орлова делала пластику во Франции. Но свое лицо актриса доверяла только главному пластическому хирургу СССР - работавшему в Институте красоты на Арбате Александру Шмелеву. В 1965 году Орловой было 63 года, и она сделала подтяжку лица и шеи. Это позволило избавиться от морщин и вернуть упругий овал лица.

Коллеги и друзья заметили, что Орлова изменилась: посвежела, разгладились складки на шее. Возрастные изменения удалось убрать, но при этом изменился разрез глаз - сравните фото 1964 и 1974 годов.

В фильме «Скворец и Лира» 70-летняя Орлова играла молодую разведчицу. Конечно, на 30 лет актриса не выглядела, а вот на 45 - вполне.

Любовь Орлова, 1974 год.Фото: кадр из фильма

С. Е.: - Западные специалисты признавали: советская пластическая хирургия была на высоком уровне. Притом что достойного инструментария у наших врачей не было. Так, вместо специальных нитей использовался обработанный конский волос, за которым врачам приходилось ездить на конюшню Микояновского комбината. Специальных скальпелей для пластических операций, кстати, тоже не было. Вместо них использовали половинки бритвенных лезвий. Цены в единственном в СССР учреждении, где делали пластические операции в 50 - 60-х годах XX века, были приемлемыми. Средняя зарплата тогда составляла 80 руб. в месяц, а блефаропластика стоила 5 руб. (сейчас средняя цена операции - 80 тыс. руб.), подтяжка лица - 7 руб. (сейчас - 150 тыс. руб.).

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Отрывки из личных писем автора «Веселых ребят»

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