Цвет имеет значение: рассказываем про необычные автомобильные окраски

СЕГОДНЯ 01:11 2018-03-06T19:45:40+03:00

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Времена одинаковых авто прошли, «девятки» вишневого цвета и «шестерка»-баклажан - это все далекое прошлое. Нынче в моде индивидуальный подход. Не только аэрография и прочий тюнинг своими силами или руками умельцев, а заводские варианты выделиться из потока аналогичных автомобилей.

Корейская «Душа»

Так с английского переводится название KIA Soul, у которой помимо одиннадцати вариантов цветов кузова есть четыре двухцветных комбинации. Например, белый кузов с красной крышей или красный кузов с черной крышей. А еще есть варианты с белыми крышами - коричневый или синий. И все заводское оформление. Внимание соседей вам обеспечено. Но и внутри такой не скучно - в салоне есть светомузыка!

Цена: от 800 тысяч до 1,4 млн. рублей.

Британский «немец»

MINI давным-давно славились возможность дополнительно их украсить. Классическая раскраска - британский флаг «Юнион Джек» на крыше этого малыша. Теперь марка принадлежит немецкой BMW, да и начинка у машины во многом баварская. Но богатый выбор «костюмчиков» у модели Cooper имеется, все это называется MINI Yours - «Твой Мини».

Во-первых, колесные диски можно выбрать из целого десятка вариантов. Во-вторых, на капоте могут быть полоски - белые или черные. В-третьих, крыша может быть белой или черной.

А как же британский флаг? И он остался, но в рисунке задних фонарей и на обивке подголовника.

Цена: от 1,35 млн. рублей.

Французская новинка

Маленький дамский кроссовер Citroеn C3 Aircross имеет (внимание!) 90 цветовых комбинаций. Потому что вкрапления разных цветов возможны не только на крыше или на капоте, они могут быть на дугах багажника крыши, в декоре боковых стекол, корпусах зеркал заднего вида, окантовках фар и цветных декоративных колпаках колесных дисков. И отделка интерьера тоже может быть разноцветной и многоцветной...

Машины начинают продавать как раз сейчас - в марте.

Цена: от 1 до 1,2 млн. рублей.

Крошка джип

Jeep - это не обязательно вояка цвета хаки, покрытый пылью фронтовых дорог. Есть у них маленькая модель Renegade. Впрочем, оснащение у нее вполне взрослое, имеется даже система полного привода с кучей всяких режимов и понижайкой, защита по всему днищу, мотор 2,4 л и масса всяких оформительских намеков на близкое родство с настоящими джипами. Но и наклейки тоже имеются - на капот и на бок, для любителей экстремального велосипеда или сноуборда.

Цена: от 1,3 до 2 млн. рублей.

Нарядный вундеркинд

Название марки smart так и пишется - с маленькой буквы. Самый умный, не иначе. Кстати, «смарт» так и переводится - умный. А не похож!

Потому что у этого карапуза есть уйма всевозможных вариантов экстерьера, включая раскраску кислотными тонами «вырви глаз» и матовыми красками ярких оттенков. Чтобы не терзать вашу фантазию, они предлагают пакеты цветовых оформлений. Изменять по своему желанию можно как кузов, так и салон. В который, напомним, помещаются только двое. Но есть и версия forfour - для четверых, только она уже не такая пестрая.

Цена: от 890 рублей до 1,5 млн.

«Смарт» может быть и таким. Фото: kia.com

НОВИНКИ

Грузовик «Мерседес» и котенок «Ягуар»

Автопроизводители завели кошмарный «миксер»

И в нем смешалось все, что раньше было аккуратно разложено по полочкам и ни в коем случае не смешивалось. Теперь эти «коктейли» дотекли и до наших берегов.

С начала весны в России начались заказы на пикап с эмблемой Mercedes-Benz (на фото). Выходит, пафосного «немца» приспособили для перевозки картошки, сена и навоза. Вроде так, но не совсем. С одной стороны, конструкция у него совсем не нежная, в основе машины - японский пикап марки Nissan, крепкий и неприхотливый. С другой - цена уж больно кусачая - от 2,9 до 3,5 млн. рублей, у нас в глубинке полдеревни домов за эту сумму скупить можно. И трактор оставят в придачу.

С начала весны в России начались заказы на пикап с эмблемой Mercedes-Benz. Фото: mercedes-benz.ua

А В ЭТО ВРЕМЯ

Jaguar начал продавать у нас маленький кроссовер E-Pace. Хотя еще не так давно британская компания делала только лимузины для богатых или спортивные машины. Но под капотом у этого новичка может быть мотор мощностью вплоть до 300 л. с., так что дамская на первый взгляд игрушка способна выстреливать со скоростью снаряда.