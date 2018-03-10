Дана Борисова: Больше всего боюсь, что снова напьюсь

СЕГОДНЯ 01:06 2018-03-10T01:09:20+03:00

Теледива рассказала о личной жизни и о том, как лечилась от зависимости

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Дана Борисова снова в центре скандала. В интернете всплыла ее переписка с неким мужчиной, где озвучена цена за досуг с красавицей - 4 тысячи евро. Откровенный диалог был разбавлен интимными фото Даны. Мы пригласили телеблондинку на разговор в студию Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Стыдилась смотреть людям в глаза

- Дана, что за переписка появилась в сети?

- Фейковая переписка. Я так не разговариваю и не пишу. Было больно и обидно, что друзья отвернулись, никто не поддержал меня после публикации этого бреда. Но главное - я не напилась. Трезвая уже 11 месяцев. Готова сдать анализы на алкоголь и наркотики, чтобы доказать, что чиста. Честно говоря, я больше всего опасаюсь срыва по алкоголю, наркотики - забытая тема, не вызывает страха. А алкоголь - он все время рядом, в магазинах...

Сейчас живу на съемной квартире, которую мне арендует Андрей Малахов. Старую я очень любила, но, вернувшись в нее, поняла, что жить там не буду. Зашла в квартиру - и меня накрыла волна паники. Мне физически неприятны мои старые вещи. Выставила жилье на продажу.

- История с реабилитацией в Таиланде началась с программы «Пусть говорят». Ваша мама Екатерина Ивановна призналась, что вы употребляете наркотики.

- Мама правильно говорила. Я была больным человеком, активно употребляла. Выглядела ужасно, ничего не соображала, но хорохорилась, что у меня все хорошо... Алкоголик ходить уже не может, ползет, ноги отказали, а он вам будет рассказывать: нет проблем, могу завязать в любую минуту... Семь месяцев реабилитации прошли не зря: теперь я другой человек.

- С мамой общаетесь?

- Очень тяжело, со скрипом, но налаживаются отношения. Я маму обвинила в том, что она сама меня кормила таблетками. Мама у меня созависимая. Она не хотела выздоравливать, она хотела ходить по передачам и зарабатывать деньги. Но сейчас я вижу, что мама очень изменилась и мы можем с ней спокойно общаться.

- Вас и правда обманом в Таиланд вывезли, сказали, что едете на реалити-шоу?

- Да. Я была уже психически полуразрушенный человек. И меня забрали как бы на съемку. Спасибо Андрею Малахову, купил билет, сунул 20 тысяч рублей на карманные расходы, отдал свои очки.

- А очки-то зачем?

- Когда нетрезвая - видно же. Я уже не могла смотреть людям в глаза.

Дана гордится своим бюстом. И не скрывает, что подправляла грудь пластикой.Фото: Личный архив

Полгода голодовки

- Не буду уверять, что теперь крепко стою на ногах. У меня до сих пор полно страхов, просто я знаю, как с ними работать. Были и проблемы с питанием. Первые три месяца реабилитации не ела вообще ничего.

- Почему?

- Мне сказали, что, когда человек прекращает употреблять, у него идет замена одного поведения другим и он начинает обжираться. На реабилитации я увидела девочку Дашу. Она активно занималась спортом. Но Даша, как мне рассказали, поправилась за год на 100 кг. Я дико этого испугалась и не ела вообще ничего.

- А Евгений Осин говорил, что вас подкармливал. (Музыкант проходил там же реабилитацию от алкогольной зависимости. - Ред.).

- Врал, как и то, что тарелки за мной мыл. Нет, Евгений-то вообще человек хозяйственный...

- Вы с ним поддерживаете связь?

- Когда он был трезвый, много звонил, мы с ним почти сдружились. Хотя у него тяжелый характер, всех достал своими жалобами, обидами. Сейчас пропал, на связь не выходит.

- В декабре появилась информация, что вы пытались на себя руки наложить.

- В Таиланде подхватила какой-то вирус, у меня был жуткий кашель. Антибиотики не помогали. Кашель меня душил. Потом заметила, что у меня на слова мамы и дочери Полины начинался кашель. Видимо, такая психологическая реакция. Чуть начинаю нервничать, все, задыхаюсь. Один поклонник мне накупил лекарств. Я съела очень много таблеток, вызвала «Скорую». Но суицида не было, я женщина верующая.

«Мечтаю наладить отношения с дочкой»

- Вы сейчас видитесь с дочкой?

- Нет. Это мое уязвимое место, очень ранит. Полинке 10 лет, но отношения наши очень пострадали. У дочки, конечно, на меня много обид. Считаю, что нужна помощь семейного терапевта, психолога. Не верю, что, мол, «подрастет, поймет, что лучше мамы никого нет». Всегда нужно идти к специалисту. Когда муж и жена ссорятся и сексом не занимаются, они либо разводятся, либо идут к специалисту, и он возвращает отношения. Так же и отношения между мамой и дочкой - нельзя на самотек пускать. К сожалению, Макс не подпускает к ней специалистов, но я буду за это бороться...

- Вы судитесь за право видеться с дочкой?

- Да. Я же не лишена родительских прав, трезвая, здоровая, работящая мама. Вообще у меня много судов. Макс же подал на меня на алименты.

- А о какой сумме речь?

- Четверть заработка. Но поскольку сейчас официального дохода у меня нет, то это 15 тысяч рублей. Суд вошел в мое положение, отменил постановление по алиментам. Макс второй раз подал иск...

КОМПЛЕКСЫ ДОЛОЙ!

«Люблю сниматься без лифчика»

- Если скандальная переписка сфальсифицирована, как же интимные фото попали к злоумышленникам?

- Честно скажу, я люблю сниматься без лифчика на свой телефон, люблю на себя посмотреть и этими фотографиями поделиться. Не скажу, что я их многим рассылала, но кое-кому отправляла. И какие-то добрые люди все это слили. Знаете, почему целиком не фотографируюсь? Потому что ноги - мое слабое место, сразу начинают критиковать за морщинистые коленки, а верхняя часть меня устраивает.

- А может, секс-скандал организовал отец вашей дочери Полины, чтобы не отдавать вам ребенка?

- Нет, Максим на такое не пойдет. Секс-скандал выгоден только журналистам. Почему, думаете, мне платят большие гонорары за передачи? Потому что даю рейтинг. Я могла бы и сейчас на этой волне деньжат приподнять, но не хочу.

- Сколько платят звездам на телевидении?

- Много. К миллиону приближаются гонорары. Но могу сходить и бесплатно, помочь людям, рассказать о себе, о проблеме. Но если идет такая желтизна, обтирание трусов, простите, почему я должна бесплатно на эти темы говорить?

ПРИЗНАНИЕ

«Шуры-муры не нужны»

- Слушатели Радио «КП» советуют вам, Дана, найти хорошего жениха.

- Мне самое главное, чтобы трезвый, без вредных привычек. Рано на моем сроке трезвости общаться с пьяными людьми. После реабилитации год вообще рекомендуется не иметь никаких отношений. Но я девушка привлекательная, мужчины не оставляют без внимания, цветы дарят. И я, как романтическая барышня, очень хочу отношений. Но уже как взрослый человек, который многое пережил. Мне влюбленность, все эти шуры-муры не нужны. Интересно поговорить, чтобы была поддержка, чтобы человек мог совет какой-то дать. Мне такой мужчина интересен. А так отношений у меня нет. И в общем-то я открыта для общения.