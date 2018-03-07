Музы великих художников: Зачем жена кормила Репина котлетами из сена

СЕГОДНЯ 01:21 2018-03-06T19:52:31+03:00

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Автора «Бурлаков на Волге» супруга «пришила к юбке»

Когда друзья-приятели собирались ехать в гости к художнику Илье Репину, они знали: надо загодя поужинать. Ведь насытиться котлетами из сена и бифштексами из клюквы, которые подавали в этом странном доме, не удавалось никому. Кроме разве что второй жены художника Натальи Нордман, которая и ввела эти порядки.

Она была против убийства животных, поэтому котлеты в ее доме не могли быть из мяса - только из сена; сеном же утепляла пальто на зиму, поскольку не могла надеть на себя натуральную шубу.

Она знала шесть языков. Была феминисткой. Подавала руку швейцарам в гостиницах. Не позволяла прислуге ухаживать за гостями (мол, сами справятся). Гости справлялись, ворчали и от души жалели 54-летнего Репина, которого «пришила к своей юбке» (это цитата) 35-летняя особа. А «пришитый» словно воспарил душой, сено в котлетах считал веселым приключением и обожал выезжать с Натальей на выставки и концерты, потому что увиденное можно было обсудить с ней как с равной.

Лет через 15 их совместной жизни она заболеет чахоткой. И вдруг поймет, что стала своему любимому обузой. И тогда все еще мощная, хоть и подкошенная болезнью Наталья соберет минимум вещей, оставив все подаренные ей драгоценности дома, и уедет помирать в швейцарскую клинику для бедных...

Репин не успеет на похороны. И всю жизнь будет признаваться друзьям, как скучает по своей Наталье. Но котлеты из сена в меню этого дома больше не вернутся.

Демоны и Ангел Михаила Врубеля

Когда Михаил Врубель и его будущая жена Надежда Забела встретились в конце XIX века, она, 28-летняя, уже была известной певицей. А вот Врубель, несмотря на свои 39 с гаком, был известен в ту пору еще немногим.

Забела поет в «Садко» - Врубель расписывает подводное царство спектакля, сочиняет костюмы. Забела в 90-й раз исполняет роль Морской Царевны - Врубель в 90-й раз слушает ее в зале. Он даже Демона перестал рисовать, хотя до сих пор с мрачноватой тоской много раз пытался изобразить его...

Михаил Врубель и Надежда Забела.Фото: ru.wikipedia.org

Но в 1900-м у Врубелей родится сын с заячьей губой. Для Михаила это станет жутким потрясением. Мальчик умрет через три года, а художник отправится лечиться в психиатрическую клинику в Москве (она и нынче на месте - огромная больница в районе улицы 8 Марта, обнесенная оградой с воротами, которые созданы по рисункам пациента Врубеля). Он будет снова рисовать своего Демона, искать его единственный точный образ. А за 4 года до смерти ослепнет. Ох, каково это художнику! И единственной радостью станут приезды жены, которая будет ему петь. Эти песни держали Врубеля до последнего.

А Забелу не удержали. Через три года после смерти любимого мужа, закончив свой последний концерт, она пришла домой и ночью скончалась. Говорят, это было самоубийство.

«Оставьте ему руки! Он художник...»

Кто помнит картины Бориса Кустодиева - краснощеких жизнестойких русских красавиц, - с трудом, наверное, поверит, что вот этот утонченно-печальный образ перед нами - работа все того же мастера и что это его жена. На картине Юлия Кустодиева будто только что вернулась из больницы, где доктор поставил ее мужу страшный диагноз: опухоль спинного мозга. «Но чтобы добраться до нее, - сказал врач, - нужно перерезать нервные окончания. Больной без сознания. Решите, что сохранить ему - руки или ноги». «Руки оставьте! Художник - без рук? Он жить не сможет...» - был ответ.

Борис Кустодиев и его жена Юлия.Фото: ru.wikipedia.org

...Последние 11 лет жизни Борис Кустодиев проведет в инвалидном кресле, оберегаемый утонченной нежной женой, и создаст бОльшую часть своих краснощеких русских красавиц. Жизнерадостных, жизнеутверждающих. Жизнестойких.

«Неразвратимый» Серов

Много раз друзья Валентина Серова начинали рассказывать при нем о своих любовных похождениях, пытаясь заставить друга поучаствовать в разговоре. Но тот мрачно бурчал: «Я неразвратим». Однажды (а точнее, в 1889 году) женившись на Ольге Трубниковой, он подтвердит это всей своей жизнью, в которой будут шестеро детей, нежная любовь к жене и ни одной измены. Подумать только, а ведь Серов обрел славу не в 2016 году, когда толпы современных ценителей искусства сносили двери в московской Третьяковке, а при жизни. Преклонение публики - и такая скромность. Бывает же!

Валентин Серов и Ольга Трубникова.Фото: ru.wikipedia.org

В письмах он называл супругу «Лелюшка» и «маленькая моя»: «Маленькая моя, надеюсь, дети слушаются?» Они слушались, да. И потом долго с теплом вспоминали свой дом, из которого так внезапно (утром встал и вдруг замертво упал обратно в кровать) ушел 46-летний отец. Пережившая его на 16 лет Ольга Федоровна все оставшееся время посвятила детям, внукам и творчеству неповторимого Валентина Серова.

НА ЗАМЕТКУ

Сестры стали супругами Грабаря по очереди

В Музее русского импрессионизма в столице открылась выставка «Жены», благодаря которой вы можете узнать еще больше о музах наших художников.

! Не сделайте глупость, которую чуть не совершила я: купив билеты на сайте музея, чинно встала в хвост очереди - прямо на морозе! Хорошо, что потом пришло в голову прочитать объявление: «С электронными билетами - без очереди».

! Попав наконец внутрь, вы увидите более 40 портретов возлюбленных русских художников. Кроме перечисленных, Петров-Водкин (убедивший француженку выйти за него замуж силой воображения), Роберт Фальк (три портрета трех его спутниц), Игорь Грабарь (с картиной, на которой изображены две сестры, которые по очереди станут его супругами) и многие другие.

! В мобильном приложении Музея русского импрессионизма можно скачать бесплатный аудиогид.

ГДЕ И ВО СКОЛЬКО?

Ленинградский проспект, 15,

м. «Белорусская», «Динамо».

Тел. +7 495 145‑75-55.

Сайт: rusimp.su.

Пн., вт. - 11.00 - 20.00, ср. - 12.00 - 21.00, чт. - вс. - 11.00 - 20.00. Выставка работает до 15 мая.

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