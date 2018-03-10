Хан пещерный: как бизнесмен в Прикамье зарабатывает на памятнике природы

СЕГОДНЯ 01:11 2018-03-10T01:11:47+03:00

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Живописные холмы, заповедные леса, рыбные речки. Этого в России хоть отбавляй. Только управлять некому. Наглядный пример. Торбеевское озеро в Подмосковье. С одного берега – свободный доступ. Это и пляжем назвать нельзя. Илистое дно, осколки от разбитых бутылок, кучи мусора и коровьих «мин». Но бесплатно. А с другого – частный пляж. Домики для отдыхающих компаний, мангалы, буфеты, туалеты, урны, развлечения для детей, волейбольная площадка, лежаки, песочек … Заплати 150 руб. и загорай хоть весь день.

А тут мне рассказали про Пермский край - там в руках частника оказался целый памятник природы. Самая большая в стране подводная пещера, куда дайверы съезжаются со всего света.

Стены пещеры из гипса. Сама вода совершенно прозрачна, но на поверхности иногда появляется пленка из минеральных примесей. ФОТО Виктор ЛЯГУШКИН

Когда-то вход сюда был свободный - со всеми вытекающими последствиями в виде полной загаженности неблагоустроенной территории. Хозяин, взяв дело в свои руки, все отдраил, отчистил. Мужик — бывший член сборной СССР и России по дайвингу, мировой рекордсмен — знал, что нужно профессионалам. А потом установил плату за вход. И фейс-контроль. Не понравишься ему – никакие деньги не помогут: не пустит и все.

И поехал я разбираться, что же это за феномен такой: захват народного достояния или цивилизованное сохранение. Ну и сам хозяин: мироед он или благодетель.

ВХОД ПО УДОСТОВЕРЕНИЮ

Пещера рядом с небольшим селом Орда – потому и называется Ординская. Дайв-центр на самой вершине холма. Гостевые домики, оборудование для ныряния, столовая и прочие прелести цивилизации. Впрочем, все достаточно аскетично. К входу в пещеру ведет крепкая деревянная лестница.

Перед тем, как нырнуть в преисподнюю, попадаешь в маленькую нишу. Здесь дайверы облачаются в снаряжение и начинают погружение. Красиво тут. Удобные ступеньки. Яркий свет позволяет фотографироваться и снимать фильмы. Помощь в организации съемок – тоже статья дохода.

Лед у входа в пещере не тает даже летом. ФОТО Виктор ЛЯГУШКИН

Достаточно подойти к кромке воды, чтобы оценить ее нереальную прозрачность. Видны проходы в глубь пещеры, расположенные почти на десятиметровой глубине. Сама же пещера тянется почти на пять километров, ее подводная часть составляет 4,6 тыс. м – самая протяженная подводная пещера России. Температура воды там круглый год 5-6 градусов, погружения проводятся и зимой, и летом.

К сожалению, побывать под водой и воочию оценить великолепие этого места мне не разрешили: спелеодайвинг, он же кейвинг – занятие опасное, не для новичков.

У затопленной пещеры много боковых ответвлений. Около входов в опасные подводные галереи установлены предупреждающие таблички. ФОТО Виктор ЛЯГУШКИН

ПЕЩЕРА, ТЫ ЧЬИХ БУДЕШЬ?

О пещере снято немало фильмов, есть даже фоторепортаж в знаменитом National Georaphic.

Вообще, особо охраняемые природные территории (ООПТ) в частных руках быть не могут в принципе. Таков закон. Но!

- Участок, на котором находится вход в Ординскую пещеру, был приватизирован еще в 2004 году. А охранный статус присвоили только в 2009-м, - объяснили «КП» в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Тут-то и начинаются юридические дебри. Памятник природы в частных руках. Хозяин имеет право никого на свою землю не пускать. Безобразие, не правда ли? Но местные власти почему-то не рвутся приводить ситуацию к современному законодательству.

- Нас все устраивает, - заявили «Комсомолке» в администрации Ординского района.

Для съемки под водой камеру убирают в специальный плавучий чехол (на фото зеленого цвета). ФОТО Виктор ЛЯГУШКИН

Да и сам хозяин, как выяснилось, не со зла ограничил доступ – обстоятельства вынудили.

- Этим летом у нас был неприятный инцидент: из пещеры украли сумку с дайверским снаряжением на 100 тыс. руб., - рассказал «КП» Андрей Горбунов. - Приехала полиция. Мне сказали, что в следующий раз меня затаскают по допросам - моя земля, мне и отвечать за все происходящее, если украдут еще что-то или турист голову расшибет. В полиции посоветовали всех, в ком не уверен, прогонять под предлогом того, что это частная собственность.

Впрочем, если строго следовать букве закона, то полицейские дали Горбунову совет эффективный, но юридически неправильный.

- Согласно Положению об особо охраняемых природных территориях Пермского края, людям разрешено посещение территории ООПТ в рекреационных, учебных и иных целях. За исключением одного случая: если у Горбунова есть официально оформленное право пользования участком недр (чего у хозяина участка нет — Авт.), - заявила «КП» доцент юрфака Казанского федерального университета Елена Лунева. - Просто надо принудить установить обременение на частный земельный участок для обеспечения беспрепятственного входа в пещеру.

По всей затопленной пещере развешаны веревочки, указывающие дорогу к выходу. ФОТО Виктор ЛЯГУШКИН

То есть, все желающие могут смело ходить в пещеру.

- Думаю, обычные туристы снова получат доступ в пещеру. Только придумаем, как бороться с возможным воровством. Для дайверов такого равноправия не будет и в будущем. Неопытных ныряльщиков не пущу - ради их же безопасности. Мне утонувшие не нужны, - говорит Горбунов. - Либо пусть власти приносят бумажку, которая обяжет меня допускать всех без разбора. Пока такого предписания не поступило, я сам будут решать, кто готов, а кто нет.

БИЗНЕС ИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ?

Интересная штука получилась. С одной стороны, Горбунов и его помощники собирают деньги с посетителей. Но с другой - он благоустроил пещеру, протянул свет, лестницу построил, создал целый дайверский центр. Раньше все снаряжение (20-30 кг всяких баллонов, костюмов, фонарей) надо было затаскивать на своем горбу. Переть тяжести через темную пещеру, поскальзываясь на камнях, тяжело. Другое дело, когда почти везде сделаны ступеньки и поручни.

- Раньше, чтобы нырнуть в Ординской пещере зимой, приходилось тратить больше десяти часов на заброску, - рассказал «КП» Горбунов. - Тогда я подумал, почему бы не обустроить дайвинг. Нашел недорогую будку, чтобы в ней переодеваться. Так и начало развиваться дело. Землю-то я купил потому, что мне самому было интересно нырять в пещеру.

Увидеть красоты затопленной пещеры могут только опытные дайверы. ФОТО Виктор ЛЯГУШКИН

В среднем, дайвер за день, проведенный в пещере, отдает 2,6 тыс. руб. Заправка баллонов, проживание в домике, переноска тяжелого оборудования оплачиваются отдельно. За два выходных получается до 10 тыс. руб. с человека. Говорят, японцы с телеканала NHK, снявшие о пещере учебный фильм (здесь обитают рачки и прочая доисторическая живность еще со времен, когда на территории современного Пермского края располагались тропики) заплатили несколько миллионов рублей.

- Дорого здесь, - сказал один из встреченных мной дайверов. - В Америке день погружений и пользование инфраструктурой в красивом месте стоят $20.

В дополнение к деньгам требуются еще личные договоренности с хозяином. Ныряльщики жалуются, что если не сойдешься с ним характером, то реально не пустит.

Знаменитый российский фотограф пещер Виктор Лягушкин разругался с Горбуновым -теперь для него вход запрещен. И это не единичный случай.

Затопленная пещера тянется на несколько километров. Для движения по длинным участкам используют подводные тягачи с винтом (в руках дайвера). ФОТО Виктор ЛЯГУШКИН

Чтобы гарантированно попасть в Ординскую пещеру, человеку нужно пройти обучение у инструктора-спелеодайвера, да не всякого, а знакомого лично Горбунову. По словам Андрея, он знает всех в стране, кто действительно способен научить, - таких несколько десятков человек. Без этой подготовки нырять в пещере не даст.

Получается, пермяк навел порядок там, где чиновникам проще умыть руки. Но есть минус – памятник природы используется как частная собственность. А по закону - право свободного доступа должно быть у всех. Закон разрешает брать деньги за вход на подобные объекты, но должен существовать четкий прейскурант, а администрированием заниматься местные власти.

- В нашей стране практически все памятники природы в руках государства, - рассказал «КП» исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы Юрий Бабак. - Есть примеры успешного государственно-частного партнерства. В Свердловской области есть красивый парк «Оленьи ручьи». Тоже памятник природы. Там благоустройством с ведома властей занимается коммерческая структура. Но официальные органы четко контролируют, сколько с посетителей берется денег и на что они потом тратятся.

В середине пещеры есть сухие гроты, находящиеся выше уровня воды. ФОТО Виктор ЛЯГУШКИН

На Ординскую пещеру внимания властей не хватило. Районных чиновников все устраивает. В Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края «Комсомолке» заявили, что пещеры относятся к недрам. Недра — это федеральная собственность. И с действиями Горбунова должны разбираться федеральные чиновники. Но в Агентстве по недропользованию заявили, что история с Ординской пещерой к ним не относится, это дело местных властей.

ПРОСТО ПАМЯТНИК ПОКА НЕ НУЖЕН

По мнению президента Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимира Шарова, Ординская пещера останется в частных руках до тех пор, пока не понадобится кому-то из чиновников:

- Очевидно, что правовой статус у памятника природы довольно зыбкий. Если региональные власти захотят создать новую туристическую достопримечательность, они быстро найдут предлог, как передать пользование пещерой государству. Другое дело, что экологический туризм у нас плохо развит. В Воронежской области губернатор пробовал разводить бобров для туристов. Не выгорело. Есть другие похожие проекты. За Ординскую пещеру не берутся из-за размытых перспектив такого дела.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Сведений о памятниках природы в частных руках совсем немного. Официально таких как бы нет, и в статистике они не учитываются. Но удалось раскопать историю Мурадымовской пещеры в Башкирии (южный Урал). Место давно пользуется популярностью у туристов. В 90-е годы пещере был присвоен охранный природный статус. Но власти откровенно экономили на содержании туристического объекта.

Уже в 2000-х годах нашлись предприимчивые люди, которые стали брать по 150 рублей за проход к пещере. За эти деньги они вывезли весь мусор и оттерли со стен часть похабных надписей, оставленных посетителями.

Судя по отзывам в интернете, все к такому социальному бизнесу отнеслись хорошо. Уж лучше платить за чистоту, чем бесплатно гулять по помойке. Хотя официальные власти на организацию платного прохода согласия не давали.

Для подавляющего большинства людей нет разницы, кто — государство или частник - берет деньги за вход. Если плата есть, значит так положено. Зато можно рассчитывать на какое-то благоустройство.

Да, есть места вроде Ординской пещеры, где не просто берут деньги, а еще и устраивают «фейс-контроль». Но для, опять-таки, большинства это скорее полезно. Ведь минимальный (хоть и субъективный) контроль отсекает неопытыных новичков, которые могут погибнуть, не рассчитав свои силы.