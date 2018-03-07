Фрейндлих, Буйнова, Долину, Цыганову и Гнойного назвали угрозой безопасности Украины

СЕГОДНЯ 16:38 2018-03-07T18:17:47+03:00

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Министерство культуры Украины вместе с СБУ продолжает обновлять скандально известный «Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности страны». Его придумали в 2015 году и он успешно существует поныне. В нем в основном россияне, но есть и те, кто солидарен с позицией руководства РФ. К внесенным персонам накануне добавилась новая «партия». Теперь запрещены во всех творческих проявлениях Алиса Фрейндлих, Александр Миньков (Александр Маршал), Лариса Долина, Алексей Долматов (Гуф), Александр Буйнов, Александр Баширов, Вячеслав Машнов (Гнойный), Вика Цыганова. На данный момент в «черном списке» российских артистов, запрещенных в незалежной, 131 человек.

Мы дозвонились до Виктории Цыгановой, которая, как выяснилось, внесена в персоны нон грата не только на Украине.

- А я давно знала [о внесении в «черные спискаи»]. Ну и на здоровье! Я туда [на Украину] и не собираюсь, - говорит певица. - Я знала об этом сразу после поездки в Крым. Я всегда была в этих списках. Пока там такое происходит, что мне там делать? Зачем туда ехать? Чтобы голову проломили? Они русофобы, они ненавидят Россию, во всех смертных грехах нас обвиняют. А у меня всегда был патриотический репертуар. Я пою и буду петь. Я работаю, надо еще многих людей поддержать своими песнями. Я туда [на Украину] приеду, когда надо будет победный флаг поднять.

Я могу вас удивить, но я еще в «черных списках» на центральных каналах России. Я последние 20 лет не участвую ни в каких программах, государственных концертах, посвященных Дню ВДВ, Флота, Армии. Я доверенное лицо Путина [в качестве кандидата в президенты] и лично передала письмо об этом в этом году. И я не хочу участвовать в развлекательных программах, только в военно-патриотических.

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